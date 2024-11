Ukrainekrieg: Neueste Meldungen am Freitag

«Diário de Notícias»: Welt wird Trump Ukraine-Frieden nicht danken

LISSABON: Zum Amtsantritt des gewählten US-Präsidenten Donald Trump im Januar 2025 und seiner Aussage, den russischen Angriffskrieg in der Ukraine binnen 24 Stunden zu beenden, schreibt die portugiesische Zeitung «Diário de Notícias»:

«Weder die Raketen, deren Einsatz (Noch-)Präsident Joe Biden der Ukraine jetzt gegen Ziele auf russischem Territorium erlaubt hat, noch - so hoffen wir - die neue russische Doktrin, die die Situationen erweitert, in denen ein Angriff auf das Land eine nukleare Antwort rechtfertigt, scheinen in den kommenden zwei Monaten einen Konflikt lösen zu können, der seit mehr als 1.000 Tagen andauert. Und es mehren sich die Stimmen, die einen Kompromiss zur Beendigung der Kämpfe fordern. Damit rückt die Möglichkeit eines vollständigen ukrainischen Sieges - mit einer Rückkehr zu den Grenzen von 2014 vor der Annexion der Krim durch Russland - in immer weitere Ferne.

Aber selbst wenn es dem neuen amerikanischen Präsidenten gelingen sollte, ein Friedensabkommen zu schließen, wenn er ins Weiße Haus einzieht, ist es unwahrscheinlich, dass die Welt es ihm danken wird. (...) Der gewählte Präsident wird vielleicht nicht die Anerkennung seiner Amtskollegen erhalten, aber er wird sicherlich behaupten, ein Pazifist zu sein und eine Verlängerung des Krieges ad aeternum (bis in die Ewigkeit) vermieden zu haben (...). Und wer weiß, vielleicht reiht sich der republikanische Millionär (...) sogar in die kurze Liste der US-Präsidenten ein, die den Friedensnobelpreis erhalten haben.»

Zwei Tote nach russischem Angriff auf Sumy

KIEW: Die russischen Angreifer nehmen die Region Sumy im Nordosten der Ukraine immer wieder ins Visier. In der Nacht gibt es neue Opfer.

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine sind nach Behördenangaben zwei Menschen getötet worden. Außerdem seien bei dem Angriff auf ein Wohnviertel zwölf Menschen verletzt worden, es habe mehrere Explosionen gegeben, teilte Gebietsverwaltung der Region in ihrem Telegram-Kanal mit.

Erst am Dienstag waren bei einem Drohnenangriff auf das Gebiet Sumy zwölf Menschen getötet und weitere verletzt worden. Am Wochenende kamen bei einem Einschlag einer russischen Rakete in einem Wohnhaus in Sumy zwölf Menschen ums Leben, mehr als 50 Menschen wurden verletzt.

Die Stadt und die Region Sumy sind immer wieder Ziel russischer Angriffe. Durch das Gebiet verläuft die Nachschubroute für die ukrainischen Truppen, die einen Teil der westrussischen Region Kursk besetzt haben. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als zweieinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion.