Ukrainekrieg: Neueste Meldungen am Donnerstag

«El País»: Ein weiterer Sommer ohne Frieden in der Ukraine

MADRID: Die spanische Zeitung «El País» kommentiert am Donnerstag die Lage in der Ukraine im dritten Jahr des russischen Angriffskrieges:

«Ein weiterer Frühling neigt sich dem Ende zu, bereits der dritte, und die Waffen haben nichts entschieden. Nach Putins anfänglichem Scheitern im Blitzkrieg und der Rückgewinnung der Hälfte der verlorenen Gebiete durch die Ukraine hat sich nur noch wenig bewegt. (...) Am Ende gibt es immer einen Verhandlungstisch, an dem der Feind sitzt. (...) Es sieht nicht so aus, als ob der Krieg gegen die Ukraine nur mit Feuer und Schwert entschieden würde, sondern auf der komplizierten und weitläufigen Weltbühne, wo Putin antiwestliche Bündnisse schmiedet, Haubitzen kauft und Gas und Öl verkauft.

Wenn die Zeit im Schlamm der Schützengräben auch stillzustehen scheint, wird sie im internationalen Bereich durch das Datum des 5. Novembers bestimmt, an dem die US-Bürger entscheiden werden, ob Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht. Er hat versprochen, den Krieg innerhalb von 24 Stunden zu beenden, und ist bekannt für seine ablehnende Haltung gegenüber der Nato und seine Sympathien für autoritäre Führer (...). Sollte er Präsident werden, kann Selenskyj nur noch auf die Europäer hoffen, um den Kampf fortzusetzen und eine Kapitulation zu verhindern. Es bleibt abzuwarten, ob die 27 allein und eine durch Trump im Weißen Haus geschwächte Nato sich ausreichend darauf vorbereitet haben werden, Putin zu stoppen.»