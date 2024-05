Ukrainekrieg: Neueste Meldungen am Donnerstag

«La Stampa»: Westen hat in Ukraine keine Strategie

TURIN: Zu Szenarien eines Kriegsendes in der Ukraine schreibt die italienische Zeitung «La Stampa» am Donnerstag:

«Russland hat eine Strategie, der Westen nicht. In der Ukraine greift Russland an, weil es weiß, was es will - mehr Territorium und "Entnazifizierung", also eine Vasallenregierung. Die EU und die Nato verteidigen sich oder helfen den Ukrainern, sich selbst zu verteidigen, aber sie wissen nicht, wie sie den Krieg beenden können, ohne ihn an Russland zu übergeben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder mit einem militärischen Sieg und der Rückeroberung der ukrainischen Gebiete - ein heute unrealistisches Szenario. Oder durch diplomatisches Handeln - ein Szenario, das es heute auch nicht gibt. Dennoch ist es unerlässlich, darüber nachzudenken und Kiew weiterhin bei der Verteidigung zu unterstützen. (...)

Die Ziele der Ukraine und Russlands liegen zu weit auseinander, um einen Frieden auszuhandeln, aber sie könnten sich im Moment mit einem Waffenstillstand abfinden, in dem sie erkennen, dass sie ihre jeweiligen Ziele nicht erreichen werden. (...) Wer einen für die Ukraine bitteren, für die russischen Ziele enttäuschenden Kompromiss ablehnt, würde die Verantwortung für die Fortsetzung eines Krieges tragen, den niemand gewinnen kann.»