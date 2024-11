Ukrainekrieg: Neueste Meldungen am Dienstag

Ukraine attackiert russische Regionen mit Drohnen

BELGOROD/WORONESCH: Immer wieder überziehen sich Russland und die Ukraine gegenseitig mit Angriffen. Nach einem mutmaßlichen Angriff mit weitreichenden ATACMS-Raketen in der Vornacht setzte die Ukraine nun Drohnen ein.

Bei einem massiven Drohnenangriff der Ukraine ist es zu Schäden in mehreren russischen Regionen gekommen. «In der Stadt Alexejewka sind durch den Absturz von Drohnentrümmern auf dem Territorium eines Unternehmens Produktionshallen beschädigt worden», schrieb der Gouverneur der russischen Grenzregion Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, bei Telegram. Zudem seien ein Infrastrukturobjekt und eine Stromleitung getroffen worden.

Einen Einschlag gab es demnach auch in der benachbarten Region Woronesch. Dort sei ein Brand in einem Industriebetrieb nach einem Drohnenangriff ausgebrochen, teilte Gouverneur Alexander Gussew mit. Seinen Angaben nach wurden in dem Betrieb, der von fünf Drohnen attackiert wurde, keine militärischen Güter hergestellt. Der Brand wurde später gelöscht. Tote und Verletzte gab es nicht.

Drohnenangriffe wurden auch aus den Regionen Brjansk und Tula gemeldet. Über Schäden wurde dort bisher nichts bekannt.

Scholz warnt China vor Waffenlieferungen an Russland

RIO DE JANEIRO: Deutschland geht davon aus, dass China Russland mit Drohnen im Krieg gegen die Ukraine hilft. Scholz trifft den chinesischen Präsidenten - und findet klare Worte.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat nach seinem Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping vor Waffenlieferungen an Russland gewarnt. Er habe in dem Gespräch klargemacht, «dass wir Waffenlieferungen aus China nicht akzeptieren werden, nicht akzeptieren wollen», sagte Scholz nach Abschluss des G20-Gipfels in einem Interview von ZDF-«heute». Ähnlich würden das Thema auch die US-amerikanische, die französische und die britische Regierung bei China ansprechen. «Es ist wichtig, dass man klare Worte findet und dass man Dinge bespricht, die von Bedeutung sind», so Scholz.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass China seinen Verbündeten Russland mit der Produktion von Drohnen unterstützt, die für Angriffe auf ukrainisches Territorium verwendet werden können. Nach Angaben von Diplomaten soll es sich um ein Gemeinschaftsprojekt von Russland, China und dem Iran handeln. China weist die Vorwürfe bislang zurück.

Scholz will Reichweitenbegrenzung von Waffen nicht aufheben

RIO DE JANEIRO: Die USA haben der Ukraine nach Medienberichten gestattet, westliche Waffen auf bestimmten russischen Gebieten einzusetzen. Der Kanzler hat sich oft an solchen Entscheidungen orientiert. Diesmal nicht.

Kanzler Olaf Scholz ist nach einer entsprechenden US-Entscheidung dagegen, die Reichweitenbeschränkung für von Deutschland an die Ukraine gelieferte Waffen wie etwa Raketenwerfer aufzuheben. Die USA hätten die Reichweitenbeschränkung in bestimmten Bereichen aufgehoben, sagte der SPD-Politiker zum Abschluss des Gipfels der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer im brasilianischen Rio de Janeiro und fügte hinzu: «Ich bin dagegen, dass wir das in gleicher Weise machen.»

Er halte es nach wie vor für richtig, Waffenlieferungen an die Ukraine «immer im Geleitzug mit anderen Freunden und Verbündeten» zu machen, sagte der Kanzler. Er müsse sicherstellen, dass der Krieg nicht zu einer Eskalation zwischen Russland und der Nato führe. «Gleichzeitig bleibt aber die Frage, welche Waffen man liefert und was damit gemacht werden kann, immer eine Entscheidung, die man selbst verantworten muss. Und da sage ich: Das finde ich falsch.» Eine solche Entscheidung könne er als deutscher Kanzler fällen, «denn wir sind in Europa mit Abstand der größte Unterstützer der Ukraine und werden das ja auch bleiben».

Die USA haben der Ukraine nach Medienberichten erst kürzlich gestattet, die ATACMS-Raketen mit bis zu 300 Kilometern Reichweite auch gegen Ziele in Russland einzusetzen. Dies gilt als Antwort auf den vermuteten Einsatz nordkoreanischer Soldaten aufseiten Moskaus. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte heute mit, auf das Grenzgebiet Brjansk seien sechs ATACMS-Raketen aus US-Produktion abgefeuert worden.

Borrell: Eine Million Artilleriegeschosse an Kiew geliefert

BRÜSSEL: Mit großer Verspätung hat die EU versprochene Artilleriegeschosse an die Ukraine geliefert. Die Ukraine setzt derweil vor allem auf die eigene Produktion.

Nach Angaben des Europäischen Auswärtigen Dienstes hat die EU ihren Plan zur Lieferung von Artilleriegeschossen an die Ukraine mit Verspätung erfüllt. «Wir haben das Ziel von einer Million Schuss Artilleriemunition erreicht», sagte EU-Chefdiplomat Josep Borrell nach einem Treffen der EU-Verteidigungsminister in Brüssel. Die Munition sei an die Ukraine geliefert worden, «einige Monate später als erwartet». Ursprünglich hatte die EU die Marke von einer Million Schuss bereits bis Ende März erreichen wollen.

Tatsächlich konnte bis März nur etwas mehr als die Hälfte der Menge geliefert werden. Als neues Ziel hatte die EU dann Ende 2024 in Aussicht gestellt. «Wir werden damit fortfahren, denn Russland erhält weiterhin umfangreiche Lieferungen von Munition und Raketen aus Nordkorea und dem Iran», kündigte Borrell an.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj stellte indes in Kiew einen Plan zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des von Russland angegriffenen Landes vor. Die Ukraine werde massiv in die Rüstung investieren, kündigte er an. Dazu zähle der Ausbau der eigenen Munitionsproduktion. «Ukrainische Waffen» seien eine der Hauptgarantien der ukrainischen Unabhängigkeit.

Lawrow lobt Scholz für Nein bei Taurus-Lieferung

RIO DE JANEIRO: Bundeskanzler Scholz hat wegen seiner Weigerung einer Lieferung von Taurus-Raketen an die Ukraine viel Kritik einstecken müssen. Nun bekam er auch einmal Lob dafür - aus Moskau.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat Bundeskanzler Olaf Scholz für sein Nein zur Lieferung von Taurus-Raketen an die Ukraine gelobt. «Ich denke, dass die derzeitige Position von Scholz eine verantwortungsvolle Position ist», sagte der russische Chefdiplomat bei einer Pressekonferenz am Rande des G20-Gipfels. Dass Scholz so prinzipiell dabei bleibe, sei umso bemerkenswerter, als dass er dafür etwa von den Grünen oder Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz scharf kritisiert werde.

Scholz hebe sich mit seiner Position auch von Briten und Franzosen ab, betonte Lawrow. Den französischen Präsidenten Emmanuel Macron kritisierte er in dem Zusammenhang als einen der schärfsten Kriegstreiber.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wiederum wiederholte seine Forderung an Deutschland nach einer Lieferung der Taurus-Raketen. Nach den Erklärungen von Präsident Wladimir Putin über Atomwaffen sei es an der Zeit, dass Berlin seine Entscheidung überdenke, sagte er in Kiew. Putin hatte zuvor die neue Atomdoktrin Russlands vorgestellt, die die Schwelle für den Einsatz von Nuklearwaffen absenkt.

Moskau: Ukraine schießt mit ATACMS aus USA auf Russland

MOSKAU: Die Ukraine hat nach Angaben des Moskauer Verteidigungsministeriums russisches Territorium mit sechs ATACMS-Raketen aus US-Produktion beschossen.

Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur Tass.

Selenskyj stellt Stabilitätsplan im Parlament vor

KIEW: Die Ukraine führt seit 1.000 Tagen einen Abwehrkampf gegen eine russische Invasion. Präsident Selenskyj präsentiert nun einen Plan, mit dem die Widerstandsfähigkeit des Landes erhöht werden soll.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem Parlament einen Plan zur Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des von Russland angegriffenen Landes vorgestellt. «Selbst ohne Atomwaffen können wir konventionelle Instrumente der Eindämmung (Russlands) finden», sagte der Staatschef vor den Abgeordneten und der versammelten Landesführung. Dafür werde massiv in die Rüstung investiert. Im kommenden Jahr sollen so 30.000 weitreichende Kampfdrohnen und 3.000 Marschflugkörper produziert werden. Die Munitionsproduktion soll zudem ausgebaut werden. «Ukrainische Waffen» seien eine der Hauptgarantien der ukrainischen Unabhängigkeit.

Die Ukraine wehrt sich seit 1.000 Tagen mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion. Nachdem Mitte Oktober von Selenskyj ein «Siegesplan» vorgestellt wurde, der sich vor allem an die westlichen Unterstützer wandte und eine Einladung ins Militärbündnis Nato verlangt, ließ er einen weiteren auf die Ukraine ausgerichteten Plan ausarbeiten.

Selenskyj pocht auf scharfe Sanktionen gegen Moskau

BRÜSSEL: Seit 1.000 Tagen verteidigt sich die Ukraine gegen Moskaus Angriffskrieg - auch mit Unterstützung der EU. Ihr Präsident warnt vor Russlands Helfern aus Ostasien.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj befürchtet eine weitere Unterstützung von Moskaus Angriffskrieg gegen sein Land durch Soldaten aus Nordkorea. Kremlchef Wladimir Putin habe bereits 11.000 nordkoreanische Soldaten an die Grenze zur Ukraine gebracht, sagte Selenskyj zugeschaltet zum Europäischen Parlament in Brüssel anlässlich einer Sondersitzung zum 1.000. Tag des russischen Angriffskriegs. «Dieses Kontingent kann auf 100.000 steigen», warnte er.

Während einige europäische Führer an Wahlen denken, sei Putin auf das Gewinnen des Krieges konzentriert. «Er wird nicht von selbst aufhören. Je mehr Zeit er hat, umso schlechter werden die Bedingungen», sagte Selenskyj.

Weiter bedankte sich Selenskyj für die gewährte Unterstützung durch die Europäische Union. Zugleich pochte er auf scharfe Sanktionen gegen Moskau und dabei insbesondere gegen russische Ölverkäufe. «Öl ist das Lebenselixier von Putins Regime, und die Schattenflotte von Tankern hält es am Leben», sagte Selenskyj. Dem Kreml müsse das Geld entzogen werden. «Wir müssen alles tun, um diesen Krieg zu beenden, fair und gerecht», so der Ukrainer.

Pistorius: Putin-Gespräch war nicht so effektiv wie erhofft

BRÜSSEL: Das Telefongespräch zwischen Bundeskanzler Scholz und Kremlchef Putin sorgt international für Diskussionen. Nun zweifelt auch der deutsche Verteidigungsminister am Erfolg des Telefonats.

Das Telefonat zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Russlands Präsident Wladimir Putin hat nach Einschätzung von Verteidigungsminister Boris Pistorius nicht die erhoffte Wirkung gezeigt. Putin habe mehr oder weniger sofort mit schweren Angriffen auf die Infrastruktur der Ukraine reagiert, sagte der SPD-Politiker am Rande eines EU-Ministertreffens in Brüssel. «Ich denke, es war nicht so effektiv, wie wir alle gehofft hatten»

Pistorius betonte auch, es sei wichtig zu reden, wann immer es möglich sei. «Und dieses Telefonat hat den Beweis gegeben, dass Putin nicht bereit ist, über irgendetwas zu verhandeln», sagte er. «Jeder in Deutschland oder in anderen Ländern Europas sollte also endlich begreifen, dass dies nicht der richtige Zeitpunkt ist, um über Frieden zu sprechen.» Scholz hatte Putin auf eigene Initiative am Freitag angerufen. Es war das erste Telefonat zwischen beiden seit fast zwei Jahren.

In der SPD wird derzeit debattiert, ob die Partei statt mit Scholz mit dem in Umfragen beliebten Pistorius als Kanzlerkandidat in den Wahlkampf ziehen sollte. Pistorius lobt Bundeskanzler Scholz zwar regelmäßig, schließt eine Kanzlerkandidatur aber auch nicht aus.

Estlands Regierungschef: Scholz' Anruf bei Putin wirkungslos

TALLINN: Mit seinem Anruf bei Wladimir Putin macht sich Bundeskanzler Olaf Scholz wenig Freunde. Bei manchen EU-Partnern sorgt er damit sogar für Unmut. Estland hält das Gespräch für verkehrt.

Estlands Regierungschef Kristen Michal hält das Telefonat von Bundeskanzler Olaf Scholz mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin für einen Fehler und wirkungslos. «Mit diesem Gespräch wird kein Frieden erreicht», sagte Michal in einem Interview im estnischen Fernsehen. Eine positive Botschaft werde vielmehr dadurch erreicht, indem der Ukraine «mehr Hilfe, Unterstützung, Waffen» gegeben werde, sagte der Ministerpräsident des an Russland grenzenden EU- und Nato-Landes.

Mit Blick auf den anhaltenden Krieg in der Ukraine sagte Michal, dass die kommenden Monate für die Ukraine aufgrund der russischen Angriffe auf die für Energie und Heizung wichtige Infrastruktur wahrscheinlich sehr schwierig würden.

Um die eigene Verteidigungsfähigkeit zu stärken, sind nach Ansicht von Michal zudem höhere Militärausgaben nötig. Er appellierte an die Nato-Partner, mehr für Verteidigung auszugeben und forderte eine Untergrenze von 2,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Das offizielle Nato-Ziel für Militärausgaben liegt bei mindestens 2 Prozent, Estland gibt in diesem Jahr 3,4 Prozent dafür aus.

Putin setzt erneuerte russische Atomdoktrin in Kraft

MOSKAU: Ab wann könnte Russland Atomwaffen einsetzen? Der Kreml veröffentlicht an einem symbolischen Tag ein neues Dokument.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die erneuerte Atomwaffendoktrin seines Landes unterschrieben und in Kraft gesetzt. Die Veröffentlichung des Dokuments auf der Webseite des Kremls fiel zusammen mit dem 1000. Tag des von ihm befohlenen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Demnach droht Moskau mit nuklearer Vergeltung nicht nur für den Fall eines Atomangriffs. Eingeschlossen ist auch ein konventioneller Angriff auf Russland oder den Verbündeten Belarus, wenn er «eine kritische Bedrohung für deren Souveränität und/oder deren territoriale Unversehrtheit darstellt».

Putin hat in den zweieinhalb Jahren Krieg mehrmals Drohungen zum Einsatz von Atomwaffen ausgestoßen. Auch die seit Monaten angekündigte Verschärfung der Atomdoktrin lässt sich als Drohung verstehen. Die Veröffentlichung folgt auch kurz auf die von Medien berichtete Entscheidung der USA, der Ukraine den Einsatz weittragender Waffen gegen russisches Gebiet zu erlauben.

Moskau betrachtet demnach die Aggression eines nichtnuklearen Staates, der aber von Atommächten unterstützt wird, als deren gemeinsamen Angriff auf Russland. Eine nukleare Reaktion soll auch möglich sein, wenn feindliche Flugzeuge, Marschflugkörper oder Drohnen massenhaft auf russisches Gebiet eindringen.

«The Times»: Ukrainer verdienen einen gerechten Frieden

LONDON: Zu den Aussichten auf eine Beendigung des Ukraine-Krieges meint die Londoner «Times» am Dienstag:

«Sollte Donald Trump eine Friedensinitiative starten, wie er es angedeutet hat, wird der Mann, der sich rühmt, ein guter Dealmaker zu sein, ein Ergebnis anstreben, das den USA einen gewissen Erfolg beschert. Denn er wird nicht mit einem unsauberen Kompromiss in Verbindung gebracht werden wollen, der dann auch noch unter Putins bösem Einfluss scheitern könnte.

Wenn Trump sein wichtiges Pfand nutzt und die Militärhilfe der USA für die Ukraine kürzt, sollte dies erst nach Verhandlungen geschehen und nachdem die amerikanische Hilfe durch verstärkte Unterstützung seitens der europäischen Verbündeten ersetzt wurde. Der Schritt von Präsident Joe Biden bezüglich des Einsatzes weitreichender Raketen des Typs ATACMS könnte mit der US-Genehmigung für den Einsatz britischer und französischer Storm Shadow- und Scalp-Marschflugkörper gegen russische Ziele einhergehen (diese Systeme werden durch amerikanische Zieldaten gestützt).

Der lange und mutige Kampf der Ukraine könnte sich unter Trump endlich seinem Ende nähern. Aber die Sache des ukrainischen Volkes - die Unabhängigkeit seines Heimatlandes zu schützen - sollte dennoch auch ein westliches Anliegen bleiben. Nach 1000 Tagen des Leidens verdienen die Ukrainer einen gerechten und ehrenvollen Frieden.»

«De Telegraaf»: Ukraine hat jedes Recht auf Selbstverteidigung

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» kommentiert am Dienstag die mutmaßliche US-Erlaubnis für die Ukraine, weitreichende amerikanische Waffen gegen Ziele auf russischem Staatsgebiet einzusetzen:

«Aus westlichen Hauptstädten war Kiew in den letzten Jahren meist gesagt worden, dass russisches Territorium nicht mit Waffen aus dem Westen angegriffen werden darf. Die brutale Kriegsmaschinerie von Präsident Putin hat von dieser Politik der Angst vor einer Eskalation nur profitiert. Putins rote Linien, sein Säbelrasseln und seine nuklearen Drohungen machen jedoch immer weniger Eindruck. Dennoch ist zu befürchten, dass die Wende zu spät kommt.

Vorerst bleiben die militärischen Auswirkungen auf die russische Provinz Kursk beschränkt. Dort droht eine große russische Gegenoffensive mit 10.000 nordkoreanischen Soldaten. Aus Moskau ertönt wie üblich die Drohung, der Westen würde Öl ins Feuer gießen.

Sicher ist, dass ein Gespräch mit Putin derzeit wenig Sinn macht. Wenige Tage nachdem Bundeskanzler Scholz zum ersten Mal seit zwei Jahren mit Putin telefoniert hatte, erfolgte einer der schwersten russischen Bombenangriffe auf die Ukraine. Kiew hätte schon viel früher grünes Licht bekommen müssen, das Gebiet des Aggressors mit westlichen Waffen zu beschießen. Schließlich hatte die Ukraine schon seit Beginn des Krieges vor rund 1000 Tagen das Recht auf Selbstverteidigung.»

«de Volkskrant»: Ukraine braucht Sicherheitsgarantien

AMSTERDAM: Die niederländische Zeitung «de Volkskrant» kommentiert am Dienstag Überlegungen zu einem Friedensabkommen für die Ukraine:

«Die Ukraine hat sich stets geweigert, Territorium an Russland abzutreten. Das ist verständlich, denn Russland hat mit dem Überfall auf sein Nachbarland gegen das Völkerrecht verstoßen. Doch auch in der Ukraine kommen immer mehr Menschen zu dem Schluss, dass der Verlust von Teilen des Landes unvermeidlich ist, so schmerzhaft und ungerecht er auch sein mag. Ein jahrelanger Krieg mit dem Ziel, verlorenes Territorium zurückzugewinnen, ist nicht realistisch. Die Ukraine hat nicht genug Soldaten dafür, und die Wahl Donald Trumps in den USA unterstreicht noch einmal, dass die Öffentlichkeit im Westen nicht bereit ist, einen langen Krieg zu unterstützen.

Unter diesen Umständen ist ein Abkommen, das die Verwüstungen und das Blutvergießen beendet, das bestmögliche Ergebnis. Entgegen Trumps Behauptungen wird es allerdings nicht einfach sein, eine akzeptable Einigung zu erzielen. Es bleibt abzuwarten, ob Russland überhaupt bereit ist, ernsthaft zu verhandeln. Außerdem muss ein Abkommen der Ukraine ausreichende Sicherheitsgarantien bieten. Ein übereilter Waffenstillstand, den Russland nach einiger Zeit brechen würde, muss vermieden werden. Eine Option ist eine Teilung, ähnlich wie sie im Nachkriegsdeutschland durchgeführt wurde. Die Westukraine würde dann der EU und der Nato beitreten. Europa sollte sich für diese starkmachen.»