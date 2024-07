Ukrainekrieg: Neueste Meldungen am Dienstag

Nato-Generalsekretär wirbt für neue Bündniserweiterung

WASHINGTON: Sollte die Ukraine eine Einladung zum Nato-Beitritt erhalten? Darüber wird im Bündnis heftig gestritten. Beim Geburtstagsgipfel wirbt der Generalsekretär für politischen Mut und moralische Klarheit.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat bei einem Festakt zum 75-jährigen Bestehen des Verteidigungsbündnisses leidenschaftlich für eine Aufnahme von beitrittswilligen Ländern wie der Ukraine geworben. In einer Rede vor Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten sagte der Norweger, die Erweiterung des Bündnisses nach dem Ende des Kalten Krieges habe Europa geeint, den Weg zur Integration geebnet und Frieden und Wohlstand über den Kontinent gebracht. Wie damals müssten auch heute «Klarheit und Entschlossenheit» gezeigt werden, sagte er.

Zu den Diskussionen über die Aufnahme von Ländern wie Polen, Tschechien und Ungarn Ende der 90er Jahre erklärte Stoltenberg, auch damals hätten einige befürchtet, dass eine Erweiterung die Nato schwächen und Moskau provozieren würde.

Am Ende sei man aber für das Recht jeder Nation eingestanden, selbst über ihren Weg zu entscheiden und habe die Tür der Nato geöffnet. «Kaum eine Entscheidung in der modernen Geschichte hat Europa so tiefgreifend verändert», ergänzte er bei dem Festakt im Andrew W. Mellon Auditorium in Washington.

Russland hat Klinik in Kiew gezielt angegriffen

NEW YORK: Einer der schwersten russischen Angriffe auf die Ukraine trifft auch ein Kinderkrankenhaus. Moskau allerdings erzählt vor dem Weltsicherheitsrat eine andere Geschichte.

Die Ukraine hat Russland vor dem Weltsicherheitsrat eines gezielten Angriffs auf die Kinderklinik in Kiew bezichtigt. Der ukrainische UN-Botschafter Serhij Kislizia hielt bei einer Dringlichkeitssitzung des mächtigsten UN-Gremiums in New York Fotos hoch, die die Flugroute eines russischen «Marschflugkörpers» zeigen sollten. Er betonte, dass ukrainische Sicherheitsbehörden nach der Explosion in der Kinderklinik Aufnahmen von den Überresten des russischen Flugkörpers veröffentlicht hätten.

Damit konterte Kislizia den russischen UN-Botschafter Wassili Nebensja, der zuvor Moskaus Version des Vorfalls vom Montag dargelegt hatte. Demnach habe der russische Angriff einer Fabrik in der Nähe des Krankenhauses gegolten. Dabei sei eine verirrte ukrainische Flugabwehrrakete in der Folge in die Klinik eingeschlagen.

Nach vorläufigen Untersuchungen des UN-Menschenrechtsbüros wurde die Klinik von einer russischen Rakete des Typs Kh-101 (Ch-101) direkt getroffen. Die Experten hätten Videoaufnahmen ausgewertet und die Schäden vor Ort direkt untersucht, sagte Danielle Bell, die Leiterin der Beobachtermission für Menschenrechte der UN in der Ukraine.

«Frankfurter Rundschau» zu Nato-Gipfel

Wenn die Nato-Staaten die Herausforderungen nicht meistern, wird es bald nichts mehr zu feiern geben.

Es wird dann weder ein neues Jubiläum geben, noch müssen sich die Verantwortlichen den Kopf darüber zerbrechen, wann und wie die Ukraine aufgenommen werden kann. Dieses Horrorszenario können und sollten die Verantwortlichen vermeiden. Im Falle der Ukraine wird sich das Verteidigungsbündnis entscheiden müssen, ob es dem überfallenen Land endlich genügend Waffen und Munition liefert, damit es sich wirklich wehren kann. Der Status quo reicht jedenfalls nicht. Kiew kann zwar nicht untergehen, aber für einen Befreiungsschlag ist es nicht genug. Möglichen und baldigen Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine hat der russische Autokrat Wladimir Putin pünktlich zum Gipfel mit dem Angriff auf ein Kinderkrankenhaus eine unmissverständliche Absage erteilt. Das Signal ist eindeutig und passt eher dazu, dass Moskau alles unternimmt, um den imperialen Traum zu verwirklichen.

Fico nimmt nach Attentat Regierungsgeschäfte wieder auf

BRATISLAVA: Mehrere Kugeln trafen den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico vor knapp zwei Monaten. Nun nimmt der 59-Jährige seine Arbeit wieder auf - und telefoniert mit seinem ukrainischen Kollegen.

Fast zwei Monate nach einem auf ihn verübten Attentat hat der slowakische Ministerpräsident Robert Fico die Arbeit wieder aufgenommen. Der Politiker der sozialdemokratischen Partei Smer nahm in Bratislava an einer Kabinettssitzung teil. Er kehre langsam wieder zu seinem Arbeitstempo zurück, sagte der 59-Jährige einer Mitteilung zufolge. Er hoffe, dass er seine Funktion bald wieder vollumfänglich wahrnehmen könne. Bereits am Montag hatte Fico einen Agrarbetrieb besucht und die Ernte begutachtet. Bei der Ankunft stützte er sich mit einer Hand auf eine Krücke.

Auf seiner Facebook-Seite wandte sich Fico sarkastisch an die «progressiven und liberalen Medien» sowie die Opposition: «Entschuldigt, dass ich überlebt habe, aber ich bin zurück.» Wie die Agentur TASR berichtete, telefonierte Fico zudem mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Denys Schmyhal. Er habe ihm angeboten, Kinder-Krebspatienten aus der Ukraine in der Slowakei aufzunehmen und zu behandeln. Ein Kinderkrankenhaus in Kiew war jüngst bei einem Luftangriff schwer beschädigt worden. Ein weiteres Thema war die Abhaltung einer gemeinsamen Regierungssitzung der beiden Nachbarstaaten, die Anfang Herbst stattfinden soll.

Fico war am 15. Mai von einem Mann mit mehreren Schüssen lebensgefährlich verletzt worden, als er nach einer Kabinettssitzung in der Kleinstadt Handlova wartende Anhänger begrüßte. Der unmittelbar nach dem Angriff festgenommene Angreifer sitzt in Untersuchungshaft. Seine Tat begründete der 71-Jährige mit Hass auf Fico und dessen links-nationalistische Koalition. Zu den kontroversen Entscheidungen der Regierung zählte zuletzt etwa die Auflösung des öffentlich-rechtlichen Radio- und Fernsehsenders RTVS und dessen Neugründung als STVR.

UN: Angriffe auf Krankenhäuser sind Kriegsverbrechen

NEW YORK: Einer der schwersten russischen Angriffe auf die Ukraine trifft auch ein Kinderkrankenhaus. Die Vereinten Nationen finden klare Worte.

Die Vereinten Nationen rücken den russischen Luftangriff auf Kiew, bei dem eine Kinderklinik beschädigt wurde, in die Nähe eines Kriegsverbrechens. «Ich möchte diesen Rat daran erinnern, dass Krankenhäuser nach dem humanitären Völkerrecht besonderen Schutz genießen. Vorsätzliche Angriffe auf ein geschütztes Krankenhaus sind ein Kriegsverbrechen und die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden», sagte Joyce Msuya, die amtierende Chefin des UN-Nothilfebüros Ocha vor dem Weltsicherheitsrat in New York.

Die Attacken seien Teil «eines zutiefst besorgniserregenden Musters systematischer Angriffe auf das Gesundheitswesen und andere zivile Infrastruktur in der gesamten Ukraine», sagte Msuya weiter. Die Raketeneinschläge mit Dutzenden Toten in der Ukraine hatten am Montag für Entsetzen gesorgt. Kiew machte Moskau dafür verantwortlich. Frankreich und Ecuador beriefen daraufhin eine Dringlichkeitssitzung des mächtigsten UN-Gremiums ein.

Scholz: Verstärkung der Ukraine-Hilfe gut und richtig

BERLIN: Beim Nato-Gipfel in Washington geht es auch darum, den weiteren Kurs bei der Unterstützung der Ukraine abzustecken. Der Kanzler betont, Putin könne nicht auf Zeit spielen.

Vor dem Nato-Gipfel hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) der Ukraine nochmals die langfristige Unterstützung gegen den russischen Angriffskrieg zugesichert. «Und es ist gut, dass wir das in den letzten Tagen noch einmal verstärkt haben mit einer ganz klaren Botschaft: Wir werden der Ukraine so lange beistehen, wie das erforderlich ist», sagte Scholz in Berlin vor seiner Abreise zu dem Treffen in Washington.

Er verwies auf Waffenlieferungen und die gemeinsame Initiative der wichtigsten Industriestaaten. Die G7-Staaten hatten sich bei ihrem Gipfel in Italien darauf verständigt, mithilfe von Zinsen aus eingefrorenem russischen Staatsvermögen ein Kreditpaket im Umfang von etwa 50 Milliarden US-Dollar (etwa 47 Mrd. Euro) zu finanzieren.

Scholz sagte, dies sei ein klares Zeichen der Solidarität, aber auch eine Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dieser könne nicht darauf setzen, «dass er diesen Krieg gewissermaßen aussitzt und wartet, bis die Unterstützung für die Ukraine nachlässt».