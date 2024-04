Ukrainekrieg: Geschehen am Freitag

Neue Außenministerin

RIGA: Die Diplomatin Baiba Braze ist neue Außenministerin des baltischen EU- und Nato-Landes Lettland. Das Parlament in Riga bestätigte am Freitag in einer außerordentlichen Sitzung mit klarer Mehrheit die Ernennung der 57-Jährigen, die von Regierungschefin Evika Silina nominiert worden war. Sie tritt die Nachfolge von Krisjanis Karins an, der Ende März wegen einer Flugaffäre zurückgetreten war.

Silina bezeichnet Braza im Parlament als professionelle Außenpolitikerin und Person mit einer starken Persönlichkeit und viel Willenskraft. «Das ist genau die Art von Person, die wir unter diesen geopolitischen Bedingungen brauchen, wenn Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine fortsetzt und es Unruhen im Mittleren Osten gibt», sagte die Ministerpräsidentin. Lettland grenzt im Osten an Russland und dessen engen Verbündeten Belarus.

Braze war zuletzt Botschafterin für besondere Aufgaben im lettischen Außenministerium. Zuvor war sie Botschafterin in den Niederlanden und Großbritannien sowie Vize-Generalsekretärin der Nato für öffentliche Diplomatie. Als ihre Prioritäten in der Außen- und Sicherheitspolitik hatte Braze nach ihrer Nominierung das Eintreten für eine starke Nato und EU sowie die anhaltende Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine genannt.