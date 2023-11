Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Sonntag

Russische Flugabwehr: Mehr als zehn ukrainische Drohnen abgefangen

MOSKAU: Russlands Flugabwehr hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Sonntag mehr als zehn ukrainische Drohnen abgewehrt. Über den Regionen Moskau, Tula, Kaluga und Brjansk nahe der Ukraine seien insgesamt elf Drohnen zerstört worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Der Drohnenangriff Kiews sei vereitelt worden. Details nannte die Behörde nicht. In Tula sei ein Mensch leicht verletzt worden, als Trümmer auf ein Wohnhaus herabgestürzt seien. Bei der Stadt Podolsk im südlichen Moskauer Gebiet sei eine weitere Drohne abgewehrt worden.

Unabhängig ließen sich die Angaben nicht überprüfen. Die Stadt Tula liegt 160 Kilometer südlich von Moskau, die Region Kaluga rund 200 Kilometer südwestlich.

Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin schrieb auf Telegram, die Luftabwehr habe einen größeren Drohnenangriff auf die Hauptstadt vereitelt. Der Gouverneur des Gebietes Brjansk, Alexander Bogomas, schrieb auf Telegram, zwei Drohnen seien über der Region abgeschossen worden.

Russland führt seit mehr als 21 Monaten einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Diese wehrt sich mit westlicher Militärhilfe dagegen. Eine Reaktion aus Kiew zu den angeblichen Drohnenangriffen lag zunächst nicht vor.