Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Sonntag

London: Witterung macht Russen in der Ukraine zu schaffen

LONDON: Die russischen Invasionstruppen in der Ukraine leiden nach Einschätzung britischer Geheimdienstexperten schon vor Wintereinbruch unter den schlechten Witterungsbedingungen. Das geht aus dem täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London vom Sonntag hervor.

Kürzlich von der Front zurückgekehrte Soldaten hätten bei einer Konferenz in Moskau geklagt, sie seien wochenlang «von Kopf bis Fuß» nass gewesen, hieß es demnach. Aus Furcht, durch ein Feuer die Aufmerksamkeit ukrainischer Streitkräfte auf sich zu ziehen, hätten sie sich nicht einmal eine Tasse Tee kochen können, habe sich einer der Männer beklagt. Das Essen sei eintönig und der Schlamm allgegenwärtig.

Offen zugängliche Quellen legten nahe, dass die russischen Streitkräfte ein sehr niedriges Niveau bei der grundlegenden Feldverwaltung hätten, hieß es in der Mitteilung weiter. «Das ist wahrscheinlich zum Teil durch das Fehlen motivierter Nachwuchsoffiziere und variierende logistische Unterstützung begründet», so die Briten.

Ukraines Luftwaffe trifft russisches Kriegsschiff in Werft auf Krim

KERTSCH: Die ukrainischen Luftstreitkräfte haben nach eigenen Angaben ein neues russisches Kriegsschiff in einer Werft auf der von Moskau annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim zerstört. Der Kommandeur der Luftwaffe, Generalleutnant Mykola Oleschtschuk, teilte auf seinem Telegram-Kanal am Sonntag mit, dass der Treffer bestätigt sei. Zuvor hatte er ein Video veröffentlicht, das den Angriff auf die Werft im Küstenort Kertsch zeigen soll. Demnach war da noch nicht klar, ob das Schiff der russischen Kriegsmarine tatsächlich getroffen worden war. Auch russische Medien berichteten unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau von dem Schlag.

Die Werft Saliw sei am Samstagabend mit Raketen beschossen worden, meldete die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf das Ministerium in Moskau. 13 von 15 Raketen seien von der russischen Flugabwehr abgefangen worden. Demnach bestätigte das Ministerium, dass auch ein Schiff beschädigt worden sei. Die Werft auf der von Russland schon 2014 unter Bruch des Völkerrechts annektierten Krim gilt als eine der größten in Osteuropa und ist mit Sanktionen des Westens belegt.

Nach Darstellung des ukrainischen Luftwaffen-Chefs Oleschtschuk sollte das zerstörte Kriegsschiff der russischen Schwarzmeerflotte für den Abschuss von Marschflugkörpern eingesetzt werden. Die russische Marine sei «skalpiert» worden, schrieb er unter Anspielung auf die von Frankreich gelieferten Marschflugkörper vom Typ Scalp. Die Ukraine hatte von Großbritannien und Frankreich die Marschflugkörper der praktisch identischen Typen Storm Shadow und Scalp erhalten.

Die Ukraine beschießt immer wieder Ziele auf der Krim, darunter auch die von Kertsch zum russischen Kernland gebaute Brücke. Die Streitkräfte Kiews setzen dabei neben den westlichen Waffen auch selbst hergestellte Drohnen ein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat immer wieder angekündigt, im Zuge der seit mehr als 20 Monaten andauernden Verteidigung gegen die russische Invasion auch die Krim zurückerobern zu wollen. Die Atommacht Russland, die die Ukraine am 24. Februar 2022 angegriffen hatte, kündigte an, die Krim unter allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln halten zu wollen.

«The Observer»: Westen muss der Ukraine weiter beistehen

LONDON: Die britische Sonntagszeitung «The Observer» warnt vor einem Nachlassen der Unterstützung des Westens für die Ukraine:

«Das Weiße Haus, das von den Demokraten im Senat unterstützt wird, ist entschlossen, weiterhin an die Ukraine zu glauben - und zwar aus Gründen, die über den unmittelbaren Konflikt hinausgehen. Lloyd Austin, der US-Verteidigungsminister, war deutlich. «Ich kann garantieren, dass Putin ohne unsere Unterstützung erfolgreich sein wird», sagte er vor dem Senat - und ein solches Ergebnis würde die anderen Nachbarn Russlands gefährden.

Wie zum Beweis hat Dmitri Medwedew, ein ehemaliger Präsident und lautstarker Putin-Anhänger, letzte Woche das Nato-Mitglied Polen gewarnt, dass Moskau es als «gefährlichen Feind» betrachte, der mit seiner Unterstützung für die Ukraine «den Tod der polnischen Staatlichkeit» riskiere. Da Putin offensichtlich auf einen «Sieg» aus ist, was immer das auch bedeuten mag und was immer es auch kosten mag, ist jetzt nicht der Moment für den Westen, in seiner Unterstützung für die Ukraine zu schwanken.»