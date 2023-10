Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Sonntag

Linksnationale Smer-Partei von Fico gewinnt Parlamentswahl

BRATISLAVA: Entgegen ersten Prognosen haben die linksnationalen Sozialdemokraten des ehemaligen Langzeit-Regierungschefs Robert Fico die Parlamentswahl in der Slowakei gewonnen. Nach Auszählung von knapp 99 Prozent der Wahlbezirke kam die Oppositionspartei «Richtung - Slowakische Sozialdemokratie» (Smer-SSD) auf 23,3 Prozent der Stimmen, wie aus den vorläufigen Ergebnissen der Wahlkommission in Bratislava vom frühen Sonntagmorgen hervorgeht. Damit liegt Ficos Partei uneinholbar vor der liberalen Partei «Progressive Slowakei» (PS).

Die bisher noch nicht einmal im Parlament vertretene liberale Partei lag demnach an zweiter Stelle mit 17 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag vorläufig bei 68 Prozent.

Für Ficos Smer-Partei dürfte es aber nicht leicht werden, eine Koalition mit ausreichender Mehrheit zu bilden. Fico hatte vor der Wahl angekündigt, er wolle die bei der Bevölkerung unbeliebte Waffenhilfe beenden und der Ukraine nur mehr mit zivilen Gütern helfen, wenn er an die Macht zurück käme. Fast alle anderen ins Parlament gewählten Parteien wollen daran aber festhalten.

Biden unterschreibt Übergangshaushalt - Shutdown noch abgewendet

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat mit seiner Unterschrift einen vom Kongress beschlossenen Übergangshaushalt in Kraft gesetzt, damit der Regierung nicht das Geld ausgeht.

Der Demokrat unterschrieb das Gesetz am späten Samstagabend (Ortszeit) nach einer Abstimmung im Senat. Beide Kammern des Kongresses hatten am Samstag - nur ganz kurz vor Fristablauf in der Nacht zu Sonntag - für einen Übergangshaushalt bis Mitte November votiert und so einen sogenannten Shutdown abgewendet. Die Einigung enthält allerdings keine weitere Unterstützung für die von Russland angegriffene Ukraine. Der Demokrat Biden hatte das zuvor mit deutlichen Worten kritisiert.

