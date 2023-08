Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Sonntag

Moskau: Ukrainische Drohne über Region Belgorod abgeschossen

MOSKAU: Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau eine ukrainische Drohne über dem russischen Gebiet Belgorod abgeschossen. Gegen 4.00 Uhr (3.00 Uhr MESZ) morgens sei der Angriff in der an die Ukraine angrenzende Region vereitelt worden, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass am Sonntag unter Berufung auf das Ministerium. Die russische Raketenabwehr habe die Drohne entdeckt und zerstört. Es gebe keine Berichte über Schäden oder Opfer, hieß es weiter. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Russland führt seit Ende Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die benachbarte Ukraine. Immer häufiger berichteten beide Seiten zuletzt über den Einsatz von Drohnen.