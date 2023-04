Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Sonntag

London: Russische Truppen verschärfen Verstöße gegen Disziplin

LONDON: Russische Kommandeure im Krieg gegen die Ukraine haben nach Einschätzung britischer Geheimdienste die Strafen für Verstöße gegen die Truppendisziplin erheblich verschärft. Bereits für den Versuch, den Dienstvertrag zu beenden, oder kleinere Vergehen wie Trunkenheit würden Soldaten in improvisierte Zellen gesteckt, teilte das Verteidigungsministerium in London am Sonntag unter Berufung auf «zahlreiche» Berichte russischer Kämpfer mit. Dabei handele es sich um Löcher im Boden, die mit einem Metallgitter bedeckt sind.

«In den ersten Kriegsmonaten gingen viele russische Kommandeure bei der Durchsetzung der Disziplin relativ locker vor und erlaubten es denjenigen, die den Einsatz verweigerten, in aller Stille nach Hause zurückzukehren», hieß es in London weiter. «Seit Herbst 2022 gab es mehrere zunehmend drakonische Initiativen zur Verbesserung der Disziplin in der Truppe, vor allem seit Generalstabschef Waleri Gerassimow im Januar 2023 das Kommando übernommen hat.»

Das Verteidigungsministerium in London veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor.

Melnyk: Peking als Vermittler im Ukraine-Krieg «nicht unrealistisch»

BERLIN: Der ukrainische Vizeaußenminister Andrij Melnyk hält eine Vermittlerrolle Chinas im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine für denkbar. «Es ist nicht unrealistisch», sagte der ehemalige ukrainische Botschafter in Deutschland der Funke Mediengruppe (Sonntag). «Die Chinesen verfolgen natürlich ihre eigenen Interessen. Ich glaube aber schon, dass eine gerechte friedliche Lösung und das Ende der Kampfhandlungen den Interessen Pekings mehr entsprechen als dieses gewaltige nicht enden wollende Erdbeben für die gesamte Weltordnung», sagte Melnyk.

Im Hinblick auf das jüngste Telefonat des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping - das erste seit Kriegsbeginn vor gut 14 Monaten - sagte der Diplomat: «Es war ein großer Schritt nach vorne, um unsere Beziehungen zu China zu stärken und die russische Aggression zu beenden.» Natürlich könne Chinas Position eine andere sein als jene der Ukraine, sagte Melnyk. «Für Kiew ist der Abzug aller russischen Truppen aus den besetzten Gebieten eine conditio sine qua non», betonte er. Der Teufel liege schließlich «im Detail», sagte Melnyk demnach weiter.