Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Sonntag

Ukrainischer Botschafter: «Deutsche Panzer sind überlebenswichtig»

BERLIN: Vor den Verhandlungen der westlichen Verbündeten über weitere Waffenlieferungen in die Ukraine hat der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev die Bundesregierung eindringlich aufgefordert, seinem Land schnell Leopard-2-Kampfpanzer bereitzustellen. «Deutsche Waffen, deutsche Panzer sind überlebenswichtig», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. «Zum Diskutieren haben wir sehr wenig Zeit. Und wir erwarten, dass unsere Verbündeten das auch verstehen und richtig handeln.»

Am Freitag kommender Woche werden die Verteidigungsminister der westlichen Verbündeten der Ukraine auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz über weitere militärische Unterstützung für die Ukraine beraten. Großbritannien will den ukrainischen Streitkräften einige seiner Challenger-Kampfpanzer überlassen. Polen und Finnland haben sich bereiterklärt, im europäischen Verbund Leopard-Panzer zu liefern. Die Bundesregierung hat sich noch nicht dazu positioniert. Bisher hat noch kein Land Kampfpanzer westlicher Bauart in die Ukraine geliefert.

Makeiev sagte, ohne die Leopard-Panzer sei eine weitere Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete nicht möglich. Er machte deutlich, dass jede weitere Verzögerung Menschenleben kosten werde. «Deutsche Waffen retten Leben», sagte er. «Deutsche Flugabwehrsysteme helfen uns, die Raketen abzufangen, und die deutschen Panzer werden uns helfen, Territorien zu befreien. Und die Gräueltaten, die dort russische Besatzungstruppen verüben, werden weniger.»