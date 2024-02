Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Sonntag

Estlands Verteidigungsminister würdigt Deutschlands Ukraine-Politik

TAPA: Estlands Verteidigungsminister Hanno Pevkur hat die Entschlossenheit der Bundesregierung bei der Militärhilfe für die von Russland angegriffene Ukraine gelobt. «Wenn ich die Jahre 2022 und 2024 vergleiche, sehe ich einen deutlichen Wandel in der deutschen Politik zugunsten einer Erhöhung der Unterstützung für die Ukraine», sagte Pevkur der Deutschen Presse-Agentur in Tapa. Dass Deutschland in diesem Jahr fast acht Milliarden Euro an Militärhilfe bereitstellen wolle und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auch andere Verbündete dazu aufrufe, mehr zu tun, sei eine «sehr positive Veränderung».

Pevkur hob zudem die persönlichen Beziehungen und den «sehr guten Kontakt» zu Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hervor. «Wir haben das gleiche Verständnis darüber, der Ukraine zu helfen und auch hier in unserer Region im Ostseeraum die Bereitschaft zu erhöhen», sagte der Minister des an Russland grenzenden baltischen EU- und Nato-Landes.