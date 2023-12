Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Samstag

Moskau: 32 ukrainische Drohnen zerstört

MOSKAU: Das russische Militär hat Angaben aus Moskau zufolge in der Nacht zum Samstag 32 ukrainische Drohnen zerstört. Die unbemannten Flugkörper seien über den westrussischen Gebieten Brjansk, Orjol und Kursk nahe der ukrainischen Grenze sowie über dem Gebiet Moskau von der Luftabwehr abgefangen worden, teilte das Verteidigungsministerium am Samstagmorgen bei Telegram mit.

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als 22 Monaten gegen den russischen Angriffskrieg. In dem Konflikt kommt es immer wieder auch zu ukrainischen Drohnenangriffen auf russischem Territorium. Opfer und Schäden stehen dabei jedoch in keinem Verhältnis zu den Kriegsfolgen in der angegriffenen Ukraine. Russland hatte die Ukraine in der Nacht zum Freitag massiv mit Drohnen und Marschflugkörpern angegriffen. Es waren die schlimmsten Luftschläge seit Kriegsbeginn.