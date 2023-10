Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Samstag

«Pravda»: EU sollte Ficos Fragen zur Ukraine-Hilfe ernst nehmen

BRATISLAVA: Die slowakische Tageszeitung «Pravda» schreibt am Samstag zum ersten Auftritt von Robert Fico als neugewählter Regierungschef beim EU-Gipfel in Brüssel:

«Robert Fico wird schon länger als Politiker etikettiert, der «pro-russisch», «anti-ukrainisch» und «anti-europäisch» sei. Im Unterschied zu Viktor Orban und Jaroslaw Kaczynski hat er aber nie die Grundregeln der Europäischen Union angezweifelt. Der slowakische Premier hat stets nur einzelne Schritte der EU kritisiert, nie das Funktionieren der EU selbst. Auch jetzt hat er sich nicht gegen die Ukraine-Hilfe als solche ausgesprochen, sondern nur nach Garantien für deren effektiven Einsatz gefragt.

Danach sollten eigentlich alle fragen, denn immerhin geht es um ein Hilfspaket von 50 Milliarden Euro für die Jahre 2024 bis 2027 - wohlgemerkt für die Finanzierung des Wiederaufbaus, nicht als akute Militärhilfe. Paradoxerweise ist gerade Fico besonders berufen für solche Fragen, denn er weiß, wovon er spricht: Gerade während seiner früheren Regierungszeiten wurden in der Slowakei EU-Förderungen veruntreut, verschwendet oder gar nicht erst abgerufen. Kaum ein anderes Land hat beim Nutzen von EU-Förderungen so versagt wie die Slowakei. Und da wir wissen, dass die Ukraine noch korrupter ist als die Slowakei, sind Befürchtungen angebracht.»

«de Volkskrant»: Die Ukraine braucht einen Plan B

AMSTERDAM: Russland plant die Erhöhung seines Militärbudgets auf fast ein Drittel des Gesamthaushalts. Dazu meint die niederländische Zeitung «de Volkskrant» am Samstag:

«Das ist ein Signal an die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten: Russland will den Kampf noch lange fortsetzen. Zweifellos will Moskau auch zeigen, dass der Westen die russische Wirtschaft nicht mit Sanktionen klein kriegen wird. (...)

Für Europa sollten die höheren russischen Militärausgaben ein Anreiz sein, selbst mehr für die Verteidigung aufzuwenden und der Ukraine dabei zu helfen, ihr verlorenes Territorium zurückzuerobern.

Allerdings wären die Ukraine und ihre Verbündeten auch gut beraten, über einen Plan B nachzudenken: Was soll man tun, wenn es nicht gelingt, Russland zurückzudrängen? Und was, wenn dann auch noch die Unterstützung der USA wegfällt? In diesem Fall sollte die Ukraine auf einen Defensivplan mit dem Ziel zurückgreifen, Russland daran zu hindern, auch noch den Rest des Landes zu erobern. Das ist nicht wünschenswert, aber es ist eine Möglichkeit, der man sich stellen muss.»