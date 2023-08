Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Samstag

Botschafter Makeiev: Russland hatte Zeit, sich einzubarrikadieren

BERLIN: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, führt eine zögerliche militärische Unterstützung der westlichen Partner als einen Grund für die derzeit schwierige ukrainische Gegenoffensive an. «Russland hatte Zeit, um sich einzubarrikadieren», sagte Makeiev im «Interview der Woche» des Deutschlandfunks. «Man hat sehr lange gebraucht, um die ukrainischen Brigaden, Brigaden des Angriffes vorzubereiten und auszustatten.» Diese Brigaden seien nun voll mit westlichen Waffen und Munition. Er verwies dabei auch auf die Debatten in Deutschland um die Lieferung von Schützenpanzern und Flugabwehrsystemen.

Die Ukraine habe keine Lufthoheit über ihr Territorium, sagte Makeiev weiter. Daher sei die Lieferung der F-16-Kampfflugzeuge so wichtig - Dänemark, die Niederlande und Norwegen haben F-16 zugesagt. Mit Blick auf deutsche Taurus-Marschflugkörper sagte Makeiev, man sei in einem «sehr pragmatischen und inhaltsreichen Gespräche» mit der Bundesregierung. Die Ukraine fordert seit längerem von Deutschland Taurus-Marschflugkörper. Kanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich dazu aber bisher zurückhaltend. Es gibt Befürchtungen, dass die Marschflugkörper auch russisches Territorium erreichen könnten.

Angesprochen auf mögliche Friedensverhandlungen mit Russland sagte Makeiev: «Hier geht es um Vernichtung, und Russland und leider die russische Bevölkerung wollen überhaupt keine Ukraine, und in diesem Zusammenhang geht man nicht ins Gespräch mit einer Kompromissbereitschaft.» Das sei für die Ukraine überlebenswichtig. «Das haben auch sehr viele Partner jetzt verstanden, und es wird kein Druck auf uns ausgeübt, jetzt mit Russland ins Gespräch zu kommen.»

«The Telegraph»: Sieg der Ukraine ist ungewiss

LONDON: Zum Kriegsverlauf in der Ukraine meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Samstag:

«Das Vorgehen Europas angesichts der Invasion war strategisch unbeholfen. Während die baltischen Staaten, Polen und einige andere Nationen lobenswerte Entschlossenheit gezeigt haben, waren Deutschland und Frankreich von Anfang an schwach. Berlin musste dazu gedrängt werden, Waffen zu liefern. Paris hat mit einer verfrühten Verhandlungslösung geliebäugelt. Die Bilanz dieser beiden Länder ist nicht durchweg schlecht, aber ihre Taten entsprachen nicht immer ihrer Rhetorik. Es handelt sich hier um die größte Bedrohung der europäischen Sicherheit seit Jahrzehnten, doch Europa hat es versäumt, die führende Rolle bei der Lösung dieses Problems zu übernehmen.

Daher ist der Ausgang der nächsten US-Präsidentschaftswahlen für den Krieg in der Ukraine von größerer Bedeutung, als er es eigentlich sein sollte. Mehrere Kandidaten für die Nominierung der Republikanischen Partei haben deutlich gemacht, dass sie die Lieferung von Waffen und Geld nicht aufrechterhalten werden. (...) Putin scheint jedenfalls darauf zu setzen, dass Washington seine Unterstützung für die ukrainische Sache reduziert. Wenn dies geschieht und die europäischen Staaten nicht einspringen, ist ungewiss, ob Kiew gewinnen kann.»