Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Samstag

Kreml: Putin trifft hochrangige Kommandeure in Südrussland

ROSTOW AM DON: Russlands Präsident Wladimir Putin hat offiziellen Angaben zufolge hochrangige Kommandeure in der südlichen Stadt Rostow am Don getroffen. Im Hauptquartier der «militärischen Spezial-Operation», wie der Krieg gegen die Ukraine in Russland weiter genannt wird, habe Putin unter anderem Generalstabschef Waleri Gerassimow getroffen, teilte der Kreml in der Nacht zum Samstag mit. Auch von Kommandeuren und Offizieren habe er sich Bericht erstatten lassen. Wann genau das Treffen stattgefunden haben soll, war unklar. Auch ein Grund für Putins Besuch wurde nicht genannt.

Das unweit der Ukraine gelegene Rostow am Don hat international auch deshalb besondere Bekanntheit erlangt, weil der russische Söldnerchef Jewgeni Prigoschin es Ende Juni im Zuge seines Kurzzeit-Aufstands mehrere Stunden lang besetzen ließ. Aus Frust gegen die aus seiner Sicht uneffektive russische Militärführung ließ Prigoschin damals seine Kämpfer von Rostow aus Richtung Moskau marschieren. Nach Verhandlungen mit dem Kreml, bei denen der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko als Vermittler fungierte, befahl der 62-Jährige dann allerdings den Rückzug.

«La Stampa»: Dem Westen bleibt nur die Unterstützung der Ukraine

TURIN: Die italienische Tageszeitung «La Stampa» kommentiert am Samstag einen Bericht der «Washington Post», wonach die Ukraine das Hauptziel ihrer Gegenoffensive verfehlen wird:

«Angenommen, die «Washington Post» gibt die Einschätzung der Geheimdienste korrekt wieder, dann stellen sich drei Fragen. Richtige oder falsche Vorhersage? Wenn die ukrainische Gegenoffensive nicht durchschlägt, was ist dann vom Krieg zu erwarten? Was ist für Kiew und seine Unterstützer zu tun - für die USA, die NATO, die EU, die G7, einschließlich Italien? (...)

Das ukrainische Militär hat uns in der Vergangenheit überrascht, es könnte uns wieder überraschen. Doch selbst wenn es Kiew gelingt, den (russischen) Landkorridor (zur Krim) zu durchbrechen und den (...) Eisenbahnknotenpunkt Melitopol zu erobern, hat Russland die Invasion längst zu einem Zermürbungskrieg, einem Stellungskrieg und einem Grabenkrieg nach dem Vorbild des Ersten Weltkriegs gemacht. (...)

Was ist, wenn Putin (...) den langen Krieg fortsetzen will (und sich nicht auf einen Waffenstillstand ohne Zugeständnisse mit Blick auf die territoriale Souveränität der Ukraine einlässt)? Der Westen - wir alle - könnten der Ukraine nur weiterhin volle politische Unterstützung und militärische Hilfe gewähren. Dies gilt auch für künftige Gegenoffensiven, die nichts «Offensives» an sich haben: Sie sind Widerstand gegen die russische Invasion, die am 24. Februar 2022 begann. Das sollten wir nicht vergessen.»

Deutscher Rüstungskonzern beginnt bald Panzerwartung in der Ukraine

BERLIN: Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall will in den kommenden Tagen die Wartung von Panzern in der Ukraine starten. «Wir werden noch diesen Monat mit dem Service beginnen», sagte der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Die ersten zwölf Mitarbeiter aus der Ukraine hätten ihre Ausbildung in Deutschland bereits begonnen, weitere zwölf kämen hinzu. Deutschland liefert zur Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland unter anderem Leopard-Kampfpanzer. Da der Verschleiß in Gefechten hoch ist, ist eine regelmäßige Wartung wichtig.

Der Chef des in Düsseldorf ansässigen Konzerns bekräftigte auch die Absicht, möglichst bald in der Ukraine mit der Produktion von Panzern zu beginnen. «Das kann schnell gehen, es gibt dort genügend gut ausgestattete Panzerfabriken aus Sowjetzeiten», sagte er. Diese wolle das Unternehmen anmieten und dann auf ein oder zwei Produktionslinien Fahrzeuge mit Nato-Standard fertigen. Die Ukraine müsse bei der Waffenproduktion irgendwann unabhängig werden. «Es kann nicht für alle Zeit der Westen alle Rechnungen begleichen, das sieht auch Präsident Selenskyj so.»

Mit Blick auf Rüstungsaufträge für die Bundeswehr machte Papperger deutlich, dass die hohe Inflation auch hier Spuren zeigt. «Wenn wir heute einen Fünfjahresvertrag abschließen, dann müssen wir einen Inflationsausgleich vereinbaren», sagte er der Zeitung. «Sonst bleiben wir bei sechs Prozent jährlicher Inflation auf bis zu 40 Prozent Mehrkosten sitzen.»

Raketenangriff auf Krim abgewehrt

MOSKAU: Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau einen ukrainischen Raketenangriff auf der russisch besetzten Schwarzmeerhalbinsel Krim abgewehrt.

Das berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass am Samstagmorgen unter Berufung auf das Ministerium. Das Geschoss sei in der Nacht von der russischen Flugabwehr abgefangen worden. Demnach habe es weder Verletzte noch Schäden gegeben. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Die Ukraine verteidigt sich seit nunmehr knapp 18 Monaten gegen einen brutalen russischen Angriffskrieg. Dabei steht die umkämpfte Krim immer wieder im Fokus.