Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Samstag

Flugabwehr über Krim aktiv - Russland will Drohnen abgewehrt haben

MOSKAU: Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau haben russische Streitkräfte in der Nacht zum Samstag eine Drohnenattacke Kiews über der annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim abgewehrt. Die Ukraine habe die Krim mit 20 unbemannten Luftfahrzeugen angegriffen. «Der vereitelte Terroranschlag hat weder Opfer gefordert noch Schaden verursacht», teilte das Ministerium laut einem Bericht der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass am Samstagmorgen mit. Demnach sollen 14 Drohnen von der Luftabwehr zerstört worden sein. Sechs weitere seien blockiert worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig verifizieren.

Zuvor war in der Nacht über Teilen der Krim die Flugabwehr aktiviert worden. Das teilte Oleg Krjutschkow, ein Berater der Krim-Führung, am frühen Samstagmorgen bei Telegram mit.

Russland führt seit Ende Februar 2022 einen brutalen Angriffskrieg gegen die benachbarte Ukraine. Über der Krim hatte die russische Flugabwehr zuletzt angeblich mehrfach Drohnen abgewehrt.