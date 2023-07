Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Samstag

London: Russland hat wohl kaum Reserven für Kampf um Bachmut

LONDON: Die russische Besatzungsarmee in der Ukraine hat nach Ansicht britischer Militärexperten trotz intensivierter Kämpfe kaum Reserven, um den Sektor um die Stadt Bachmut zu verstärken. Das ging aus dem täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London am Samstag hervor. Demnach gehörten die Kämpfe dort in den vergangenen sieben Tagen wieder zu den heftigsten der gesamten Front, nachdem sie im Juni vorübergehend abgeflaut waren.

«Die russischen Verteidiger ringen höchstwahrscheinlich mit geringer Moral, zusammengewürfelten Einheiten und einer beschränkten Fähigkeit, die ukrainische Artillerie zu finden und zu treffen», hieß es in der Mitteilung. Die russische Führung sehe es aber wohl als politisch inakzeptabel, Bachmut aufzugeben, das einer der wenigen russischen Gebietsgewinne in den vergangenen zwölf Monaten gewesen sei.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor 16 Monaten täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.

Russlands Verteidigungsminister inspiziert Ausbildung von Soldaten

MOSKAU: Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat nach offiziellen Angaben die Ausbildung neuer Einheiten für den Krieg gegen die Ukraine inspiziert. «Der Leiter der russischen Militärbehörde hat die Vorbereitung und Durchführung von Fahr- und Schießübungen der Panzerbesatzungen des T-90 überprüft», teilte das Verteidigungsministerium am Samstag auf seinem Telegram-Kanal mit. Die Inspektion habe auf den Übungsplätzen Südrusslands stattgefunden.

Den Angaben nach werden die neuen Zeitsoldaten in einem 38-tägigen Intensivkurs für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine geschult. Es gehe um das Zusammenwirken verschiedener Truppengattungen auf dem Schlachtfeld. So trainierten gleichzeitig motorisierte Schützenverbände, Panzer- und Artillerieeinheiten.

Russland führt seit 500 Tagen Krieg gegen die Ukraine. Anfangs hatten die russischen Einheiten größere Landstriche schnell erobert. Später mussten sie mehrere Niederlagen einstecken. Der Kreml reagierte darauf im vergangenen Herbst mit einer Teilmobilmachung. Auch derzeit befinden sich die russischen Kräfte speziell in der Südukraine in der Defensive. Offiziell bestreitet Moskau bisher Pläne zu einer weiteren Mobilmachung. Neue Zeitsoldaten, die per Vertrag an das Verteidigungsministerium bänden, reichten für den Bedarf an der Front aus, heißt es.

Schoigu geriet zuletzt immer stärker in die Kritik. So richtete sich die letztlich erfolglose Revolte der für Moskau kämpfenden Söldnertruppe Wagner explizit gegen die russische Militärführung. Söldnerchef Jewgeni Prigoschin, der jahrelang selbst vom System der Auftragsvergabe beim Militär profitierte, beklagte plötzlich Korruption und Vetternwirtschaft sowie Inkompetenz. Schoigu war während des Aufstands abgetaucht. Nach dessen Ende erhöhte der Minister seine mediale Präsenz deutlich.

«The Guardian»: EU sollte Ukraine Weg zur Mitgliedschaft aufzeigen

LONDON: Der Londoner «Guardian» beschäftigt sich am Samstag mit der Aussicht auf eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine:

«Die derzeitigen Strukturen der EU müssten reformiert werden, um ein so bevölkerungsreiches und wirtschaftlich entkräftetes neues Mitglied aufnehmen zu können. Alles müsste überarbeitet werden, von der Verteilung der Sitze im Europäischen Parlament bis zu den Agrarsubventionen. Eine EU-Mitgliedschaft könnte zu größeren regionalen Disparitäten führen, die in einem Nachkriegsumfeld sorgfältig gesteuert werden müssten. Der ukrainische Beitritt würde das Kräfteverhältnis im Europäischen Rat weg vom westlichen Kern der EU des 20. Jahrhunderts hin zu den östlichen Mitgliedern des 21. Jahrhunderts verschieben. Einige Gründungsmitglieder befürchten, dass dieser Prozess bereits weit genug fortgeschritten ist. (...)

Aber die Ukraine darf nicht mit abstrakten Aussagen vertröstet werden. Man kann Kiew verschiedene Abkommen und eine Sicherheitspartnerschaft anbieten, die einen glaubwürdigen Weg zur Vollmitgliedschaft aufzeigen. Die EU ist zwar meist langsam und unflexibel, aber in einer Krise kann sie bemerkenswert innovativ sein. Die Aggression Russlands hat der kontinentalen Solidarität neuen politischen Schwung verliehen. Diese Energie muss nun für die praktische Aufgabe genutzt werden, die Zukunft der Ukraine im Club der europäischen Demokratien zu sichern.»