Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Samstag

Baerbock beendet Besuch - Reise zu G7-Treffen nach Japan

SEOUL/KARUIZAWA: Außenministerin Annalena Baerbock beendet an diesem Sonntag ihren eintägigen Antrittsbesuch in Südkorea. Am Vormittag (3.15 Uhr) will die Grünen-Politikerin im Goethe-Institut in der Hauptstadt Seoul noch mit aus Nordkorea geflüchteten Menschen sprechen. Anschließend will sie zum Treffen der Außenministerinnen und -minister der G7-Runde wirtschaftsstarker Demokratien in Japan weiterreisen.

Die Minister treffen sich von Sonntagabend bis Dienstag im Urlaubsort Karuizawa in der Präfektur Nagano zu Beratungen. Zu den Themen gehört neben dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auch der Umgang mit der international immer aggressiver auftretenden chinesischen Regierung. Auch die Lage um Taiwan dürfte eine Rolle spielen. Die Minister wollen zudem über die Entwicklungen im Indopazifik, die Lage im Iran, die atomare Abrüstung und über die Situation in Afghanistan sprechen.

Der G7-Runde gehören neben Deutschland auch Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien an. Japan hat in diesem Jahr die G7-Präsidentschaft inne.

Polen verbietet Getreideimporte aus Ukraine

WARSCHAU: Polen hat den Import von Getreide und weiteren Lebensmitteln aus der Ukraine verboten. Das habe die Regierung beschlossen, sagte der Vorsitzende der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS), Jaroslaw Kaczynski, nach Angaben der Agentur PAP am Samstag auf einer Konferenz im nordöstlichen Lyse bei Ostroleka. «Wir sind und bleiben ohne die geringste Veränderung Freunde und Verbündete der Ukraine», sagte der 73-Jährige. Dennoch müsse man die Interessen der eigenen Bürger schützen. Es könne nicht im Interesse der Regierung in Kiew sein, Polen in eine Krise zu stürzen.

Polen gehört zu den entschiedensten politischen und militärischen Unterstützern der Ukraine. Doch die Landwirte des EU-Mitgliedstaats fühlen sich durch den von der EU ermöglichten zollfreien Import großer Mengen ukrainischen Getreides in ihrer Existenz bedroht. Es gab deshalb bereits Bauernproteste. Henryk Kowalczyk trat danach als Landwirtschaftsminister zurück und wurde durch Robert Telus ersetzt.

Kaczynski räumte ein, man sei bereit, die Getreidefrage im Rahmen eines künftigen zwischenstaatlichen Abkommens mit der Ukraine zu regeln. Er kündigte zudem Stützungskäufe von Getreide durch die Regierung an. Zuvor hatte die Slowakei den Verkauf von Weizen aus der Ukraine verboten - die Begründung: ein zu hoher Pestizidgehalt.