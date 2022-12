Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Samstag

USA warnen Montenegro vor verfassungswidriger Regierungsbildung

PODGORICA: Die USA haben die Verantwortlichen im Balkanland Montenegro davor gewarnt, auf verfassungswidrige Weise eine neue Regierung zu bilden. Die von der knappen pro-serbischen Mehrheit im Parlament angestrebte Bildung einer Regierung unter dem Ex-Diplomaten Miodrag Lekic ohne Mandat des Staatspräsidenten Milo Djukanovic wäre «verfassungsrechtlich fragwürdig», hieß es in einer Antwort der US-Botschaft in Podgorica auf eine Anfrage des amerikanischen Nachrichtenportals «glasamerike.net».

«Wir sehen nicht, wie die Vereinigten Staaten mit einer unter diesen Bedingungen gebildeten Regierung zusammenarbeiten könnten», zitierte das Portal die US-Botschaft in der Nacht zum Samstag. In Montenegro schwelt seit mehreren Monaten eine Staats- und Verfassungskrise. Die pro-serbische Regierung von Ministerpräsident Dritan Abazovic ist nur noch geschäftsführend im Amt, nachdem ihr das Parlament im vergangenen August das Vertrauen entzogen hat.

Die pro-serbische Parlamentsmehrheit hatte die Frist versäumt, um Lekic dem Staatspräsidenten verfassungskonform als nächsten Ministerpräsidenten vorzuschlagen. Mit einem neuen Gesetz entzog sie daraufhin dem pro-westlichen Djukanovic die Vollmacht, den Regierungschef zu benennen. Die Venedig-Kommission, ein juristisches Expertengremium des Europarats, hält das Gesetz für verfassungswidrig.

Die pro-serbischen Fraktionen haben dennoch die Absicht, Lekic im Januar zum Ministerpräsidenten zu wählen. Der 75-jährige Politiker steht an der Spitze der pro-serbischen Kleinpartei Demos und ist derzeit ihr einziger Parlamentsabgeordneter. Im Jahr 2017 hatte er nicht für den Nato-Beitritt Montenegros gestimmt. Auch die Parlamentsresolution, die den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilte, trug er nicht mit.

London: Russland dürfte Jahreswechsel für Raketenangriffe nutzen

LONDON: Die russischen Raketenangriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur könnten nach Einschätzung britischer Militärexperten über den Jahreswechsel intensiviert werden. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London zum Ukraine-Krieg am Samstag hervor. Demnach erfolgten die Schläge bisher in Abständen von sieben bis zehn Tagen. «Russland wird dieses Muster beinahe sicher fortsetzen, um die ukrainische Luftverteidigung zu überfordern», so die Mitteilung. Aber es gebe «eine realistische Möglichkeit», dass Russland in den kommenden Tagen zusätzlich noch einmal zuschlage, «um die Moral der ukrainischen Bevölkerung über die Neujahrsperiode zu brechen», hieß es weiter.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Ende Februar unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Damit will die britische Regierung sowohl der russischen Darstellung entgegentreten als auch Verbündete bei der Stange halten. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor.