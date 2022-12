Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Samstag

Das bringt der Samstag

Papst feiert Christmette - Weihnachtsprozession im Heiligen Land

ROM/BETHLEHEM: Mit der traditionellen Christmette eröffnet Papst Franziskus am Samstag die Weihnachtsfeierlichkeiten in Rom. Die Messe an Heiligabend (19.30 Uhr) im Petersdom dürfte nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen wieder an Feiern aus der Zeit vor der Pandemie erinnern. Durch den Krieg in der Ukraine aber ist die Stimmung beim Oberhaupt der katholischen Kirche getrübt; der Papst sprach zuletzt bereits von «traurigen Weihnachten». Es wird erwartet, dass der 86-Jährige auch bei den Gottesdiensten an Weihnachten immer wieder eindringlich an das Leid der Menschen in der Ukraine erinnern wird.

Nach Vogelgrippe-Fall öffnet der Berliner Zoo an Heiligabend

BERLIN: Fünf Wochen lang war der Berliner Zoo wegen eines Vogelgrippe-Falls geschlossen - am Heiligabend öffnet er nun wieder seine Pforten. Besucherinnen und Besucher müssen allerdings bestimmte Maßnahmen befolgen. Sie müssen zum Beispiel beim Betreten und Verlassen des Zoogeländes am Eingang über Matten mit Desinfektionsflüssigkeit gehen beziehungsweise fahren. Auf dem Weg zum und im Zoo dürfen zudem keine Vögel berührt werden. So soll der Bestand der Zoo-Vögel geschützt und eine Ausbreitung des H5N1-Virus verhindert werden.