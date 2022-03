Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Samstag

Smartphone-Marktführer Samsung stoppt Lieferungen nach Russland

SEOUL: Der Elektronikriese Samsung hat wegen des russischen Einmarsches in die Ukraine die Ausfuhr seiner Produkte nach Russland gestoppt. Das südkoreanische Unternehmen ist Marktführer bei Speicherchips, Smartphones und Fernsehern. «Angesichts der aktuellen geopolitischen Entwicklungen wurden die Auslieferungen nach Russland ausgesetzt», teilte Samsung Electronics in einer am Samstag per Email verschickten Erklärung mit. Wie groß das Ausfuhrvolumen ist, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Samsung beobachte weiter aktiv «diese komplexe Situation, um unsere nächsten Schritte zu beschließen», hieß es.

Die Südkoreaner schließen sich damit einer Reihe von großen Tech-Unternehmen an, die ihre Lieferungen nach Russland stoppen. Dazu gehören etwa auch Apple und der Chipkonzern Intel.

Samsung will eigenen Angaben zufolge zudem die humanitären Bemühungen in der betroffenen Region einschließlich der Hilfe für Flüchtlinge unterstützen. Das Unternehmen spende zu diesem Zweck sechs Millionen Dollar (etwa 5,5 Millionen Euro). Davon werde eine Million Dollar für Produkte der Unterhaltungselektronik gespendet.

Hafenstadt Mariupol: Hoffnung auf humanitären Korridor

KIEW: Der Bürgermeister der Hafenstadt Mariupol hat die Hoffnung auf einen baldigen humanitären Korridor aus der Stadt ausgedrückt. Zahlreiche ukrainische Behörden arbeiteten daran, dass die strategisch wichtige Großstadt mit 440.000 Einwohnern einen humanitären Korridor erhalte und für diese Zeit ein Waffenstillstand erklärt werde, teilte Wadym Boitschenko in der Nacht zu Samstag auf dem Telegram-Kanal des Rathauses der Stadt mit. Details wolle er am Samstagmorgen mitteilen.

Während man humanitäre Probleme löse und nach allen Wegen suche, «um Mariupol aus der Blockade herauszuholen», stünden die Sicherheitskräfte als «verlässliches Schild» am Stadtrand. Sie hätten die «Eindringlinge» auch am neunten Kriegstag nicht in die Stadt gelassen. Mit dem humanitären Korridor sollten Lebensmittel und Medikamente in die Stadt gebracht werden und wichtige Infrastruktur wieder instand gesetzt werden.

Fünf Tage, so Boitschenko weiter, leide die Stadt bereits unter «unerbittlichen Angriffen» von russischer Seite. Von Bewohnern hieß es zuvor, dass sie praktisch weder Wasser, noch Strom, noch Gas hätten.

Auch kanadischer Rundfunksender stellt Arbeit in Russland ein

OTTAWA: In Reaktion auf ein verschärftes Mediengesetz in Russland stellt auch der kanadische Sender CBC/Radio-Canada die Arbeit vor Ort vorübergehend ein. Man sei «sehr besorgt» über die neue Gesetzgebung in Russland, teilte die staatliche Rundfunkgesellschaft Kanadas am Freitag (Ortszeit) mit. Die unabhängige Berichterstattung über die aktuelle Situation in der Ukraine und in Russland werde dadurch scheinbar «kriminalisiert».

«Angesichts dieser Situation und aus Sorge um das Risiko für unsere Journalisten und Mitarbeiter in Russland haben wir unsere Berichterstattung vor Ort in Russland vorübergehend ausgesetzt, während wir uns Klarheit über diese Gesetzgebung verschaffen», erklärte das Unternehmen. Gemeinsam mit anderen Medien setze man sich «für eine freie Presse und ungehinderten Zugang zu korrektem, unabhängigem Journalismus in der Ukraine und in Russland ein».

Auch andere internationale Sender und Agenturen stellen ihre Arbeit in dem Land ganz oder teilweise ein. Dazu zählen die BBC, CNN und Bloomberg. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Freitagabend mehrere Gesetze zur weiteren Einschränkung der freien Meinungsäußerung in Russland unterzeichnet, mit denen unabhängige Medienberichterstattung weiter beschnitten wird. Bis zu 15 Jahre Haft drohen demnach für die Verbreitung von angeblichen «Falschinformationen» über die russischen Streitkräfte.

Separatisten in Luhansk melden Beschuss durch ukrainische Seite

KIEW: Die ukrainische Armee soll binnen 24 Stunden dreimal zwei Siedlungen in der selbst ernannten Volksrepublik Luhansk (LNR) beschossen haben.

Das berichtete die russische Agentur Tass mit Bezug auf Vertreter der LNR in der Nacht zu Samstag. Details zu möglichen Opfern oder Schäden gebe es noch nicht. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.