Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Montag

Ukraine meldet mehr als 20 russische Drohnenangriffe in der Nacht

KIEW: In der Nacht zum Montag ist die Ukraine eigenen Angaben zufolge mit 23 russischen Kampfdrohnen und einer Rakete beschossen worden. Von den Drohnen, die die Russen von der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim aus gestartet hätten, seien 18 erfolgreich abgewehrt worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Auch die Rakete sei abgeschossen worden. Über mögliche Opfer und Schäden war zunächst nichts bekannt. Insgesamt war die Luftverteidigung demnach in der Nacht in neun verschiedenen Regionen des Landes aktiv.

Russland führt seit mittlerweile mehr als 21 Monaten einen Angriffskrieg gegen die Ukraine und greift das Nachbarland dabei seit mehr als einem Jahr auch regelmäßig mit Kampfdrohnen an. Immer wieder werden dabei auch zivile Ziele getroffen.