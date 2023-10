Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Montag

Ukraine meldet abgewehrten Drohnenangriff auf Odessa

ODESSA: Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge in der Nacht zum Montag einen größeren russischen Drohnenangriff auf die Schwarzmeerregion Odessa abgewehrt. Die Luftverteidigung des südukrainischen Gebiets habe neun unbemannte Flugobjekte abgeschossen, teilte Militärgouverneur Oleh Kiper auf Telegram mit.

Auf dem Hafengelände hätten herabfallende Trümmerteile das Dach eines Gebäudes beschädigt und ein Feuer ausgelöst, das mittlerweile aber wieder gelöscht sei, schrieb Kiper. Über mögliche Opfer war zunächst nichts bekannt. Landesweit seien insgesamt 14 Drohnen und eine Rakete abgewehrt worden, hieß es zudem vom ukrainischen Militär.

Die Ukraine verteidigt sich seit mittlerweile 20 Monaten gegen einen russischen Angriffskrieg. Die Hafenstadt Odessa, die etwa für den Export ukrainischen Getreides eine wichtige Rolle spielt, wurde dabei bereits in der Vergangenheit immer wieder zum Ziel russischer Angriffe.

«The Telegraph»: Waffenhilfe für die Ukraine muss weitergehen

LONDON: Der Londoner «Telegraph» warnt am Montag vor einer nachlassenden Bereitschaft, die Ukraine mit Waffenlieferungen zu unterstützen:

«Rund 18 Monate lang wurden die Nachrichten von der russischen Invasion in der Ukraine und deren Folgen beherrscht. Jetzt hat sich der Blick der Welt auf den Nahen Osten verlagert, wo sich der Konflikt, der mit dem Angriff der Hamas auf Israel begann, von Tag zu Tag ausweitet. (...)

Doch so gefährlich die Ereignisse im Nahen Osten auch sind, der Westen darf die Ukraine und die Notwendigkeit, sie im Kampf gegen die russische Aggression weiterhin voll zu unterstützen, nicht aus den Augen verlieren. Es gab bereits Anzeichen von «Kriegsmüdigkeit» in den USA, wo insbesondere die Republikaner das anhaltend hohe Niveau der militärischen und finanziellen Unterstützung für Kiew in Frage gestellt haben. Wenn die USA im Nahen Osten intervenieren müssen, wo sie zwei Flugzeugträgergruppen stationiert haben, könnte das Interesse an der Ukraine weiter nachlassen.

Dies wäre ein schwerer Fehler. Wladimir Putin hofft darauf, dass durch eine solche Reaktion die Waffenlieferungen der Nato an die Ukraine zum Erliegen kommen. Ohne diese Lieferungen wären die ukrainischen Truppen, trotz ihres großen Heldentums, bald wehrlos.»

London: Russische Militärausgaben erhöhen Druck auf Wirtschaft

LONDON: Der massive Anstieg der russischen Staatsausgaben für Verteidigung wird die russische Wirtschaft nach britischer Einschätzung deutlich belasten. «Kontinuierlich erhöhte Militärausgaben werden höchstwahrscheinlich zum Inflationsdruck in Russland beitragen», teilte das britische Verteidigungsministerium am Montag mit. Der Anstieg der Militärausgaben werde die Regierung vermutlich zwingen, zur Kriegsfinanzierung schwierige Entscheidungen zu treffen - das erhöhe den Druck auf Unternehmen.

Der Haushaltsplan für 2024 sehe im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 68 Prozent für Verteidigung vor. Damit stiegen die Ausgaben in diesem Bereich auf sechs Prozent des Bruttoinlandsprodukts, hieß es in London weiter. «Im Gegensatz dazu werden die Ausgaben für Bildung und Gesundheit auf dem Stand von 2023 eingefroren, was aufgrund der Inflation einer realen Ausgabenkürzung entspricht.»

Das britische Ministerium wies zudem darauf hin, dass wegen der hohen Opferzahlen im Angriffskrieg gegen die Ukraine die Ausgaben für die Versorgung verletzter Soldaten sowie die finanzielle Hilfe für Angehörige der Getöteten stiegen. Nach britischen Informationen wurden seit Kriegsbeginn im Februar 2022 etwa 150.000 bis 190.000 russische Soldaten getötet oder dauerhaft verwundet.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.