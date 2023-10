Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Montag

Baerbock reist zur vierten Moldau-Unterstützerkonferenz

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) reist an diesem Dienstag zur vierten Moldau-Unterstützerkonferenz in die kleine Nachbarrepublik der von Russland angegriffenen Ukraine. Zentrales Thema des Treffens in der Hauptstadt Chisinau sei die Weiterentwicklung dieser Unterstützungsplattform gerade mit Blick auf den Weg des Landes in Richtung Europäische Union, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts am Montag in Berlin mit. Wegen der Lage in Israel werde Baerbock schon vor Ende der Konferenz abreisen und bereits am Dienstagnachmittag wieder in Berlin sein

Die Moldau-Plattform war im April 2022 durch Baerbock zusammen mit Frankreich und Rumänien ins Leben gerufen worden. Es ging damals darum, Moldau bei dem Erhalt seiner Staatlichkeit und Souveränität zu unterstützen. Ziel der ersten drei Konferenzen in Berlin, Bukarest und Paris im vergangenen Jahr sei es gewesen, kurz und mittelfristig die Widerstandsfähigkeit des Landes zu stärken, sagte der Sprecher. Mit der vierten Konferenz schließe sich nun ein Kreis.

Moldau ist nach eigenen Angaben immer wieder Destabilisierungsversuchen durch Russland ausgesetzt. Im Juni 2022 hatte Moldau wie die Ukraine den EU-Kandidatenstatus erhalten. In diesem Dezember soll entschieden werden, ob mit der Ukraine und Moldau Beitrittsverhandlungen aufgenommen werden. Bei den drei Geber-Konferenzen 2022 waren mehr als eine Milliarde Euro zusammengekommen. Moldau hatte im vergangenen Jahr laut Weltbank eine Wirtschaftsleistung von gut 14 Milliarden US-Dollar.

Moldau ist politisch zwischen pro-europäischen und pro-russischen Kräften gespalten. In der abtrünnigen Region Transnistrien, einem schmalen Landstreifen an der Grenze zur Ukraine, sind seit den 1990er-Jahren russische Soldaten stationiert. Dort soll sich auch noch ein riesiges Munitionsdepot aus sowjetischen Zeiten befinden.

London: Moskau vermeidet Rekrutierung mit Hilfe neuer Söldnertruppen

LONDON: Russland hat nach Einschätzung britischer Militärexperten auch dank der Anwerbung von Söldnern unpopuläre Rekrutierungswellen für den Krieg in der Ukraine zuletzt vermieden. Das geht aus dem täglichen Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London zum Krieg in der Ukraine hervor.

Allein die Privatarmee Redut, die unter dem Deckmantel der Anwerbung von Freiwilligen unter anderem frühere Wagner-Söldner in ihren Dienst nehme, habe eine Personalstärke von 7000 Mann, hieß es in der Mitteilung am Montag weiter. Redut sei seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 in Kämpfe in den Gebieten Donezk, Charkiw, Kiew und Luhansk verwickelt gewesen. Es sei aber nur eine von mehreren Privatarmeen und Freiwilligeneinheiten, die das russische Verteidigungsministerium einsetze, um reguläre Einheiten zu verstärken.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.