Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Montag

«De Tijd»: Krieg in der Ukraine wird noch Jahre andauern

BRÜSSEL: Zur Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine meint die belgische Zeitung «De Tijd» am Montag:

«Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nennt die versprochene Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen durch die Niederlande und Dänemark «historisch». Doch zunächst müssen die Piloten dafür gut ausgebildet werden; auch 2024 wird der Krieg in der Ukraine weitergehen. (...)

Es drängt sich die Frage auf, wie breit die Unterstützung für den Krieg noch sein wird, während er ins nächste Jahr geht. 2024 ist ein wichtiges Wahljahr, und es bleibt abzuwarten, ob die Ukraine sowohl bei den Wahlen in Europa als auch in den USA ein Thema sein wird. Das könnte durchaus der Fall sein, wenngleich aus unterschiedlichen Motiven und mit unterschiedlichen zugrundeliegenden Zielen. (...)

Auf jeden Fall wird der Krieg auch im Jahr 2024 noch toben. Und es ist fraglich, ob US-Kampfflugzeuge dann noch einen Unterschied machen werden. Immer deutlicher zeichnet sich das Bild eines eingefrorenen Krieges ab. Keine der großen Konfliktparteien hat deutlich erkennbare Zielstellungen, und niemand ist bereit, zu verhandeln. Dieser Krieg wird uns noch jahrelang beschäftigen.»

London: Russland baut neue Armee in Südukraine auf

LONDON: Mit der Bildung einer neuen Armee reagiert Russland nach Einschätzung britischer Geheimdienste auf die ukrainische Offensive im Süden des Landes. Russland reagiere damit auf die «Kriegswirklichkeit», teilte das britische Verteidigungsministerium am Montag mit. Ziel sei, erfahrenere Einheiten für den Kampf an Schlüsselachsen einsetzen zu können. So seien sehr wahrscheinlich zuletzt Luftlandetruppen aus dem Gebiet Cherson in den schwer umkämpften Sektor Orichiw verlegt worden.

Die neue 18. Armee setze sich aus verschiedenen Einheiten zusammen, die derzeit im Gebiet Cherson im Einsatz seien, hieß es weiter. Darunter sei das 22. Armeekorps, das eigentlich die Besatzungstruppe auf der annektierten Halbinsel Krim bilde. «Die 18. Armee besteht wahrscheinlich hauptsächlich aus mobilisiertem Personal und wird sich auf defensive Sicherheitsoperationen im Süden der Ukraine konzentrieren», hieß es in London weiter. Bereits Anfang August hatte das britische Ministerium mitgeteilt, dass Russland zuletzt in größerem Maßstab neue Kampfeinheiten aufgebaut habe.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Damit will die britische Regierung sowohl der russischen Darstellung entgegentreten als auch Verbündete bei der Stange halten. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor.

Moskau wehrt angeblich weitere Drohnenattacke ab

MOSKAU: Die russische Armee hat nach eigenen Angaben am Montag einen weiteren ukrainischen Drohnenangriff auf die Hauptstadt Moskau abgewehrt. Eine flugzeugartige Drohne sei im Westen der Stadt über dem Landkreis Istra abgefangen worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. «Die Flugabwehr hat eine Drohne beim versuchten Anflug auf Moskau abgeschossen. Es gibt keine Schäden oder Verletzte», schrieb auch Bürgermeister Sergej Sobjanin auf Telegram. Eine weitere Drohne wurde nach Militärangaben ebenfalls westlich von Moskau im Kreis Rusa durch elektronisches Stören zum Absturz gebracht.

Wegen der Gefahr in der Luft ließen die Flughäfen Wnukowo im Südwesten von Moskau und Domodedowo im Süden zeitweise keine Starts und Landungen zu, wie russische Agenturen meldeten. Die Ukraine hat in ihrer Abwehr der russischen Invasion in den vergangenen Wochen mehrfach Drohnen nach Moskau fliegen lassen. Sie beschädigten unter anderem Wolkenkratzer im modernen Geschäftsviertel Moskwa-City.

Strack-Zimmermann begrüßt Zusage zweier Länder von F-16 für Ukraine

BERLIN: FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann begrüßt, dass die Niederlande und Dänemark der Ukraine F-16-Kampfjets liefern wollen. «Ich bin sehr erfreut darüber, dass Dänemark und die Niederlande der Ukraine das zugesagt haben», sagte Strack-Zimmermann am Montag im Deutschlandfunk. Vor diesem Hintergrund erneuerte sie ihre Forderung nach einer zügigen Entscheidung der rot-grün-gelben Bundesregierung zur Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern in das von Russland angegriffene Land.

Die Ukraine fordert die Geschosse seit längerem. Kanzler Olaf Scholz (SPD) äußerte sich zuletzt zurückhaltend. Es gibt Befürchtungen, dass Taurus-Marschflugkörper auch russisches Territorium erreichen könnten.

Mit der Zusage der Niederlande und Dänemark zur Lieferung von F-16 sieht Strack-Zimmermann dieses Argument entkräftet. «Da wird offensichtlich der Ukraine nicht unterstellt, sie würde russisches Territorium angreifen können», sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag.

Für die Bundesregierung müsse dies Grund genug sein, jetzt grünes Licht für die Taurus-Lieferung zu geben. «Wir haben genug Taurus Marschflugkörper. Wir können einen Teil davon abgeben. Sie sind einsatzbereit.» Mit ihnen könnten russische Nachschubwege im Krieg gegen die Ukraine unterbrochen und zerstört werden, sagte sie.