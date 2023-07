Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Montag

Polens Geheimdienst nimmt weiteren mutmaßlichen russischen Spion fest

WARSCHAU: Polens Geheimdienst hat einen weiteren mutmaßlichen russischen Agenten festgenommen. Der Verdächtige habe militärische Objekte und Häfen ausgespäht, schrieb Innenminister Mariusz Kaminski am Montag auf Twitter. Dies sei die 15. Festnahme im Rahmen der Ermittlungen gegen einen russischen Spionagering in Polen.

Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft handelt es sich bei dem Verdächtigen um einen ukrainischen Staatsbürger, der seit 2019 in Polen lebt. Für seine Tätigkeit wurde er laut Kaminski regelmäßig von den Russen entlohnt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen ihn wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Tätigkeit für einen fremden Geheimdienst zum Schaden Polens.

Bereits Ende Juni hatte Polens Geheimdienst einen russischen Eishockey-Profi festgenommen, der ebenfalls Mitglied des Spionagenetzwerks gewesen sein soll. Die Gruppe soll unter anderem das polnische Eisenbahnnetz ausgespäht haben. Das EU- und Nato-Land Polen ist das wichtigste Drehkreuz für die Lieferung westlicher Militärhilfe für die Ukraine, die sich seit gut 16 Monaten gegen eine russische Invasion verteidigt.

«De Standaard»: Nato-Statut lässt Aufnahme der Ukraine nicht zu

BRÜSSEL: Zum Nato-Gipfel in Vilnius meint die belgische Zeitung «De Standaard» am Montag:

«Soll und kann die Ukraine der Nato beitreten? Das ist die entscheidende Frage, die sich auf dem Nato-Gipfel stellt. Das war auch die Frage auf dem Bukarester Nato-Gipfel 2008. Damals lautete die Antwort «Ja, eines Tages». Es blieb bei einer symbolischen Verpflichtung ohne konkreten Fahrplan. Diese Unentschiedenheit lieferte Putin den Vorwand für den Einmarsch in die Ukraine - der vorgesehene Nato-Beitritt würde Russlands nationale Sicherheit bedrohen - und beseitigte gleichzeitig die Hemmschwelle für die Invasion. (...)

Was verhindert nun den letzten Schritt, die Einladung zu einer echten Mitgliedschaft der Ukraine? Natürlich das Nato-Statut. Es lässt nicht zu, dass ein Land aufgenommen wird, das sich in einem internen oder grenzüberschreitenden Konflikt befindet. Zudem garantiert Artikel 5 gegenseitigen Beistand. Die Entsendung von Waffen ist eine Sache, die Entsendung eigener Soldaten in einen Konflikt mit einer Atommacht ist etwas ganz anderes. (...) Was aber, wenn der Konflikt zum Stillstand kommt, etwa entlang der Grenzen von 2014? Soll dann mit Blick auf Artikel 5 die Zusage einer Mitgliedschaft und damit die langfristige Sicherheitsgarantie für die Ukraine wieder für lange Zeit auf Eis gelegt werden?»

«The Telegraph»: Ukraine braucht Zeitplan für Nato-Mitgliedschaft

LONDON: Zum Nato-Gipfel in Vilnius meint die britische Zeitung «The Telegraph» am Montag:

«Deutschland gehört zu den führenden Nato-Ländern, die bereit sind, ein Veto gegen den Beitritt der Ukraine einzulegen, da sie befürchten, dass ein solcher Schritt zu einem Krieg mit Russland führen würde. Noch bedeutender als der deutsche Widerstand ist der von Washington. Die USA sind hinsichtlich des Vorschlags eines Nato-Beitritts zurückhaltend. Sie wollen, dass sich der Gipfel in Vilnius auf Sicherheitsgarantien für das Land konzentriert, anstatt den Beitritt zu beschleunigen, wie es Großbritannien vorgeschlagen hat.

Joe Biden sagte, er glaube nicht, dass die Ukraine für eine Nato-Mitgliedschaft «bereit» sei. Die Realität ist jedoch, dass die Blockierung ihrer Aufnahme in die Allianz während der vergangenen 30 Jahre einen Konflikt nicht verhindert hat. (...)

Das Angebot einer Nato-Mitgliedschaft zieht nicht zwangsläufig den Zorn Moskaus nach sich, wie sich beim Beitritt Finnlands gezeigt hat, das eine ausgedehnte Grenze zu Russland hat. Einen Zeitplan für eine Mitgliedschaft der Ukraine aufzustellen, würde noch deutlicher zeigen, wie töricht Putins Invasion ist.»

Tote und Verletzte bei Bombenangriff auf ukrainische Stadt Orichiw

ORICHIW: Bei einem russischen Bombenangriff auf die frontnahe Stadt Orichiw im Süden der Ukraine sind nach offiziellen Angaben mindestens vier Zivilisten getötet und elf weitere verletzt worden. Das Wohnviertel sei während der Ausgabe von humanitärer Hilfe von einer gelenkten Fliegerbombe getroffen worden, teilte der Chef der Militärverwaltung der Region Saporischschja, Jurij Malaschko, am Montag auf seinem Telegram-Kanal mit. Drei Frauen im Alter zwischen 43 und 47 und ein 47-jähriger Mann seien auf der Stelle getötet worden.

Insgesamt hätten russische Truppen 36 Angriffe auf 10 Ortschaften in der Region durchgeführt. Beschossen worden seien die Siedlungen zumeist mit Raketen und Artillerie. Neben den Opfern in Orichiw sei zudem ein 65-jähriger Mann im Dorf Nowodaniliwka verletzt worden. Das Dorf liegt in unmittelbarer Nähe der Front. Die Ukrainer greifen im Zuge ihrer Offensive in der Region russische Verteidigungsstellungen an.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert inzwischen mehr als 16 Monate. Immer wieder haben russischer Truppen in der Zeit auch zivile Objekte, Städte und Ortschaften beschossen. Die Vereinten Nationen haben bisher mehr als 9000 getötete Zivilisten in dem Konflikt offiziell registriert, die tatsächliche Zahl dürfte aber deutlich höher liegen.

London: Medizinische Versorgungskrise in Russland wegen Krieg

LONDON: Die hohe Zahl an Verletzten im Angriffskrieg gegen die Ukraine beeinträchtigt nach Einschätzung britischer Geheimdienste die medizinische Versorgung in Russland. «Der Zustrom militärischer Opfer hat wahrscheinlich die normale Bereitstellung einiger russischer zivil-medizinischer Dienste beeinträchtigt, insbesondere in den Grenzregionen zur Ukraine», teilte das Verteidigungsministerium in London am Montag mit. «Wahrscheinlich sind spezialisierte Militärkrankenhäuser für Verletzungen von Offizieren reserviert.»

Angesichts von 400 Opfern im Durchschnitt pro Tag seit Kriegsbeginn am 24. Februar 2022 herrsche eine Versorgungskrise bei der Betreuung verletzter russischer Soldaten. Das Ministerium zitierte den Leiter der Kampfmedizin-Ausbildung des Rüstungsunternehmens Kalaschnikow mit den Worten, bis zu 50 Prozent der Getöteten hätten bei angemessener Erster Hilfe gerettet werden können. Dass Verletzte nur langsam evakuiert und Verbandsmaterial unsachgemäß verwendet werde, sei «eine der Hauptursachen für vermeidbare Todesfälle und Amputationen», hieß es unter Berufung auf Medienberichte.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor.