Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Montag

Ukrainische Flüchtlinge in Japan versehen Anime-Filme mit Untertiteln

TOKIO: Nach Japan evakuierte Studentinnen und Studenten aus der Ukraine versehen japanische Anime-Zeichentrickfilme mit Untertiteln in ihrer Muttersprache - und erhoffen sich damit eine berufliche Zukunft. Nachdem sie in ihrer Heimat Japanisch gelernt hatten und sich nach Beginn der russischen Invasion zur Flucht gezwungen sahen, seien 22 Hochschüler von der in Tokio ansässigen Japan Visualmedia Translation Academy als Praktikanten aufgenommen worden, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Montag.

Die Auszubildenden, die inzwischen in der südwestjapanischen Präfektur Fukuoka studieren, versahen demnach die oft nicht leicht zu übersetzenden Dialoge japanischer Animationsfilme mit Untertiteln in ihrer Muttersprache. Ein Großteil der Anime-Streifen, mit denen die jungen Menschen in der Ukraine aufgewachsen waren, seien Russisch untertitelt, hieß es. Doch aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen ihr Heimatland gebe es zunehmend Rufe nach ukrainischen Untertiteln.

«Es ist wichtig, dass die Zahl der Inhalte in ukrainischer Sprache zunimmt», wurde eine Studentin zitiert. Nach Angaben ihrer Universität sollen im Frühjahr elf der Studierenden ihren Abschluss machen. Einige von ihnen hoffen demnach, anschließend in Japan Arbeit zu finden.

Japanischer Comic «Geist von Kiew» sorgt für Furore

TOKIO: Ein Manga-Comic über einen fiktiven ukrainischen Kampfpiloten sorgt laut japanischen Medien in dem vom Krieg zerrütteten Land für Furore. Der Held des vom japanischen Hobby-Karikaturisten Juko Matsuda geschaffenen Comics «Geist von Kiew» ist ein ukrainischer Luftwaffenpilot, der nach der russischen Invasion in sein Land feindliche Kampfflugzeuge zum Absturz bringt, wie die japanische Zeitung «Asahi Shimbun» berichtete.

Nach Bekanntwerden habe der Comic im Netz so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass ein ukrainischer Verlag beschlossen habe, ihn zu veröffentlichen, hieß es. Der Chef habe sich hierzu via Facebook an den ukrainischen Botschafter in Japan gewandt, der den Kontakt zu Matsuda hergestellt und dabei geholfen habe, den Comic herauszugeben.

Die ukrainische Erstausgabe von «Der Geist von Kiew» sei in einer Auflage von 25.000 Exemplaren erschienen. Der Verlag hofft den Angaben zufolge darauf, die Auflage auf 100.000 zu steigern - und damit einen Rekord für die Ukraine aufzustellen.