Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Montag

«Corriere della Sera»: In Belarus zeigt sich, was Ukraine blüht

MAILAND: Zur umstrittenen Parlamentswahl in Belarus schreibt die italienische Zeitung «Corriere della Sera» am Montag:

«Gefälschte Wahlen, eine verfolgte Opposition, eine mundtot gemachte Presse, ein seit 1994 an der Macht befindlicher Diktator als Präsident: Belarus geht zur Wahl und die Ukraine blickt in die Zukunft, die ihr bevorsteht, wenn Putin den Krieg gewinnt. Sie würde sich als Vasallenstaat des Moskauer Regimes wiederfinden, ohne echte Unabhängigkeit oder Souveränität und mit einer zum Schweigen gebrachten Protestbewegung. In Wahrheit widerspricht selbst die Bezeichnung der Ernennung zur Erneuerung der Verwaltungsorgane und des Parlaments in Belarus als «Wahl» dem eigentlichen Konzept der Demokratie.

Denn das Ergebnis steht fest: Das Regime von Alexander Lukaschenko (...) ist siegessicher. (...) Und die großen Volksdemonstrationen, die den Sieg Lukaschenkos im Jahr 2020 anzweifelten und erklärten, er habe Stimmen gefälscht, wurden dank der von Putin entsandten Soldaten und Waffen blutig niedergeschlagen. Heute kommt die einzige Kritik von der Oppositionsführerin im litauischen Exil, Swetlana Tichanowskaja, die zum Boykott der Wahlen aufgerufen hatte.»