Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Montag

Japan betont Bereitschaft für Wiederaufbauhilfe für Ukraine

TOKIO: Japan hat der Ukraine bei einer bilateralen Konferenz über den Wiederaufbau des kriegsgeplagten Landes weiter langfristige Hilfe zugesichert. Obwohl die Situation in der Ukraine nicht einfach sei, «ist die Förderung der wirtschaftlichen Erholung eine Investition für die Zukunft der Ukraine, Japans und der gesamten Welt», sagte Kishida am Montag laut japanischen Sendern in der Eröffnungsrede zur Konferenz in Tokio. Japan ist demnach entschlossen, solche Bemühungen durch die Zusammenarbeit des öffentlichen Sektors und der Privatwirtschaft zu unterstützen.

Kishida kündigte an, beide Länder würden ein Abkommen über die Beseitigung der Doppelbesteuerung abschließen. Auch würden Verhandlungen über die Änderung eines Investitionsabkommens aufgenommen. Dadurch soll japanischen Unternehmen der Zugang zu Wiederaufbauprojekten erleichtert werden, wie die Nachrichtenagentur Kyodo berichtete.

An der Konferenz, die wenige Tage vor dem zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine stattfand, nahmen Vertreter der Regierungen und Unternehmen beider Länder teil. Aus der Ukraine kam auch Ministerpräsident Denys Schmyhal. Den Berichten zufolge wurden mehr als 50 Vereinbarungen über die Kooperation in verschiedenen Bereichen einschließlich der Landwirtschaft und des Energiesektors unterzeichnet. Laut Angaben von Außenministerin Yoko Kamikawa hat Japans Regierung zudem Maßnahmen ergriffen, damit japanische Unternehmen in der Ukraine tätig werden können. Dazu gehöre auch die Lockerung von Reisebeschränkungen.

Bei einem Besuch im Januar in Kiew hatte Kamikawa der Ukraine 37 Millionen Dollar (34,3 Millionen Euro) für die weitere Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg zugesagt. Das Geld sollte über die Einzahlung in einen Nato-Fonds der Luftverteidigung zugutekommen. Die pazifistische Verfassung des Landes erlaubt es Japan nicht, selbst Waffen an die Ukraine zu liefern.