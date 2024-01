Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Montag

«Público»: In der Ukraine und im Roten Meer geht es um dasselbe

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Montag die Bedeutung militärischer Anstrengungen der EU-Länder:

«Eine Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz letzte Woche zum Krieg in der Ukraine wurde kaum beachtet. Was hat er gesagt? Dass «die bisher von der Mehrheit der EU-Länder geplanten Waffenlieferungen an die Ukraine in jeder Hinsicht zu gering sind». Scholz erinnerte daran, dass Deutschland seinen Teil leiste. Es verdoppelte die Kiew zugewiesenen Mittel im Jahr 2024 auf 8 Milliarden Euro und ist damit heute der zweitgrößte Geber nach den USA. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Verteidigungsminister Boris Pistorius hat gewarnt, dass die EU ihre Verteidigungsindustrie weiterentwickeln müsse, um der russischen Bedrohung bis zum Ende dieses Jahrzehnts begegnen zu können.

In der Ukraine geht es um die internationale Ordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurde und die auf Regeln und Prinzipien basiert, die von großen revisionistischen Mächten wie Russland oder China in Frage gestellt werden. Und darum geht es auch im Krieg im Nahen Osten - es handelt sich um ein und dieselbe internationale Ordnung. Ist die Angst vor einer Eskalation begründet? Eskalationen können nur mit glaubwürdiger Abschreckung gestoppt werden. Im Roten Meer wie in der Ukraine. Politiker sollten den Europäern diese Wahrheit sagen.»