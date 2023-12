Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

Ukrainischer Mobilfunkanbieter Kyivstar meldet erneut Netzprobleme

KIEW: Rund eine Woche nach einem verheerenden Cyberangriff hat der ukrainische Mobilfunkanbieter Kyivstar erneut mit Problemen zu kämpfen. Am Mittwoch bestätigte der Konzern in einer Mitteilung beim Kurznachrichtendienst X (früher Twitter) Verbindungsprobleme in «einer Reihe von Städten im Westen und Süden der Ukraine». Das Netz sei noch in einer Stabilisierungsphase und daher könnten weiter kurzzeitige Probleme auftreten, hieß es.

Am Dienstag vergangener Woche war mutmaßlich nach einem russischen Sabotageakt das Netz von Kyivstar vorübergehend komplett ausgefallen. Der Anbieter hat nach eigenen Angaben gut 24 Millionen Kunden. Der Ausfall des mobilen Internets galt als beispiellos in der Geschichte des Landes, das sich seit knapp zwei Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg verteidigt.

Abramowitsch scheitert mit Klage gegen Sanktionen vor EU-Gericht

LUXEMBURG: Der russische Oligarch und ehemalige Besitzer des FC Chelsea, Roman Abramowitsch, hat vor dem Gericht der EU eine Niederlage erlitten. Das Gericht erklärte die gegen ihn verhängten Sanktionen der EU für rechtmäßig und wies seine Klage am Mittwoch in Luxemburg ab.

Wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erließ die EU bislang gegen fast 2000 Personen und Organisationen Sanktionen. Im März 2022 fror sie das Vermögen von Abramowitsch ein. Begründet wurde das damit, dass er langjährige und enge Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin habe. Er ist nach Ansicht der EU in Wirtschaftsbereichen tätig, die der russischen Regierung als wichtige Einnahmequelle dienten.

Abramowitsch klagte dagegen, allerdings erfolglos. Der Rat der Europäischen Union habe keinen Beurteilungsfehler begangen, als Abramowitsch auf die Sanktionsliste gesetzt worden sei, entschieden die Richter nun. Er werde dadurch nicht unverhältnismäßig in seinen Grundrechten eingeschränkt, zumal es die Möglichkeit gebe, für die Deckung von Grundbedürfnissen das eingefrorene Vermögen zu verwenden. Auch sein Antrag auf Schadenersatz in Höhe von einer Million Euro wegen Rufschädigung wurde zurückgewiesen.

Gegen das Urteil kann noch vor dem höchsten europäischen Gericht, dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) vorgegangen werden.

«Dagbladet»: 2023 war ein schlechtes Jahr für die Ukraine

OSLO: Die norwegische sozialliberale Boulevardzeitung «Dagbladet» (Oslo) kommentiert die Lage im anhaltenden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine:

«2023 geht mit einem erschöpften ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und einem aggressiven russischen Präsidenten Wladimir Putin auf dessen Jahrespressekonferenz in Moskau dahin. Das Jahr war ein schlechtes für die Ukrainer. Vor einem Jahr sah das noch ganz anders aus. Deshalb wurden große Erwartungen in die Frühjahrsoffensive der Ukrainer gesetzt. Jetzt kann man feststellen, dass sie nicht geglückt ist, wie es sich viele vorgestellt haben. Dies hat zu Kriegsmüdigkeit unter den Freunden und Verbündeten der Ukraine geführt.

Aber nicht alles sieht düster aus. Unter anderem hat die EU in der vergangenen Woche formal beschlossen, Verhandlungen mit der Ukraine über einen Beitritt zu beginnen. Großbritannien und Frankreich beteuerten, die Ukraine so lange wie notwendig zu unterstützen. Und es bleibt wahr, dass die zivilisierte Welt nicht zulassen kann, dass Putin den Krieg in der Ukraine gewinnt. Es geht nicht nur um die Freiheit der Ukrainer, sondern um die Glaubwürdigkeit unserer liberalen und demokratischen Werte. Der Westen kann nicht zulassen, dass die Ukraine den Krieg verliert.»