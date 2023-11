Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

«Diena»: EU-Einigkeit zur Ukraine durch Gaza-Krieg auf dem Prüfstand

RIGA: Die liberale lettische Tageszeitung «Diena» beschäftigt sich am Mittwoch mit der Haltung der EU-Staaten zum Gaza-Krieg und deren Einfluss auf die Position zu Russlands Krieg gegen die Ukraine:

«Das Problem besteht darin, dass die Entwicklung einer einheitlichen Position aufgrund der unterschiedlichen Meinungen schwierig ist. Und dass sich die Unentschlossenheit auch auf die bisher mehr oder weniger einheitliche Position zur Unterstützung der Ukraine auswirken wird, die in ihren Grundzügen trotz des Abschwenkens einzelner Länder bislang sicher war.

Die Sanktionen gegen Russland sind einer Reihe von EU-Mitgliedstaaten wirtschaftlich gesehen recht teuer gekommen. Zum andern führen die anhaltenden Feindseligkeiten in der Ukraine zu einer immer stärkeren Kriegsmüdigkeit in ihren Gesellschaften. Daher droht die Unfähigkeit, im Nahostkonflikt zu einer einheitlichen Position zu gelangen, auch zumindest zu Versuchen zu führen, die Position in Bezug auf die Ukraine zu hinterfragen. Was offen gesagt, unangenehme Aussichten für die EU als Ganzes und besonders für die baltischen Staaten sind.»