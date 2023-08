Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

Außenminister Russlands und der Türkei treffen sich in Moskau

MOSKAU: Die Außenminister Russlands und der Türkei, Sergej Lawrow und Hakan Fidan, werden sich an diesem Donnerstag und Freitag in Moskau treffen. Dabei soll es auch um die Vorbereitung einer Begegnung der Staatschefs beider Länder gehen. Themen bei Fidans Arbeitsbesuch seien zudem die Konflikte in der Ukraine, in Syrien, in Libyen, im Kaukasus sowie die Zusammenarbeit beider Länder im Energiesektor, teilte das Außenministerium in Moskau am Mittwoch mit. Auch das türkische Außenministerium kündigte die Reise Fidans an.

Kremlsprecher Dmitri Peskow bestätigte am Mittwoch, dass in Kürze ein Treffen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan mit Staatschef Wladimir Putin in Russland geplant sei. Dazu werde es demnächst eine offizielle Mitteilung geben. Medien hatten berichtet, dass die Zusammenkunft für den 4. September in Sotschi am Schwarzen Meer geplant sei.

Dabei dürfte es vor allem auch um das derzeit ausgesetzte Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer gehen, das Putin aufgekündigt hatte. Erdogan werde dazu «in naher Zukunft» nach Sotschi reisen, hatte der Sprecher der Regierungspartei AKP, Ömer Celik, gesagt.

Russland hatte das für die Welternährung wichtige und unter Vermittlung der Türkei und der UN geschlossene Getreideabkommen Ende Juli aufgekündigt. Die Vereinbarung hatte unter anderem den Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer ermöglicht. Russland will erreichen, dass die westlichen Sanktionen gelockert werden, damit es sein eigenes Getreide leichter exportieren kann.

«El Mundo»: Ukraine-Konflikt an Wendepunkt angelangt

MADRID: Zur Kritik von US-Offiziellen an der Gegenoffensive der Ukraine zur Rückeroberung der von Russland besetzten Gebiete schreibt die spanische Zeitung «El Mundo» am Mittwoch:

«Rund zweieinhalb Monate nach Beginn der ukrainischen Gegenoffensive ist der in diesem Land durch den Einmarsch Russlands verursachte Konflikt an einem Wendepunkt angelangt. Auf dem Spiel steht die Zukunft des globalen geopolitischen Schachbretts. Obwohl die Nato auf ihrem letzten Gipfel im Juli in Vilnius ihre «unerschütterliche» Unterstützung für die Ukraine bekräftigt hat, offenbart die Kaskade von Vorwürfen der Regierung von Joe Biden gegen die Pläne der Ukraine eine Kluft zwischen Washington und Kiew, die über die militärische Ebene hinausgeht. (...)

Die Ukraine steht nun vor der Herausforderung, ihre Aktionen zu beschleunigen, um (den russischen Präsidenten Wladimir) Putin in einer Position der Schwäche an den Verhandlungstisch zu bringen. Aber ungeachtet der Differenzen bezüglich der Gegenoffensive haben es die Bemühungen von Kiew verdient, weiterhin vom Westen unterstützt zu werden, damit die Werte der Freiheit und der Demokratie geschützt werden.»

Wieder mehr Anträge auf Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse

WIESBADEN: Fachkräfte aus dem Ausland haben im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr Anträge auf Anerkennung ihres in der Heimat erworbenen Berufsabschlusses in Deutschland gestellt. 49.500 Fälle waren 13 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Nach deutlich niedrigeren Zahlen in den Jahren 2020 und 2021 sei die Zuwachsrate damit wieder ähnlich hoch gewesen wie vor der Corona-Pandemie, ordneten die Wiesbadener Statistiker ein.

Anerkannt wurden den Angaben zufolge in Deutschland im vergangenen Jahr 52.300 im Ausland erworbene Berufsabschlüsse und damit elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Seit 2016 haben sich somit die Zahl positiv beschiedener Verfahren fast verdoppelt: Damals waren 26.200 ausländische Berufsabschlüsse als vollständig oder eingeschränkt gleichwertig zu einer in Deutschland erworbenen Qualifikation anerkannt worden, erklärten die Statistiker.

Wie in den Vorjahren entfielen auch 2022 rund zwei Drittel (35.400) aller anerkannten ausländischen Berufsabschlüsse auf medizinische Gesundheitsberufe. Davon wiederum gut die Hälfte waren Pflegekräfte.

Nach Herkunftsstaaten betrachtet kam die größte Gruppe aus Bosnien und Herzegowina (4500 Menschen), dann von den Philippinen (4000) und aus der Türkei (3800). Aus der Ukraine wurden 1400 Abschlüsse anerkannt, damit lag die Ukraine in der Liste der Herkunftsländer auf Rang 12.

London: Viele Deserteure zeigen schlechte Moral in russischer Armee

LONDON: Zahlreiche Urteile gegen Deserteure zeigen nach britischer Einschätzung eine schlechte Moral der russischen Armee im Krieg gegen die Ukraine. «Die Verweigerung zu kämpfen, spiegelt wahrscheinlich den Mangel an Ausbildung und Motivation sowie die hohen Stresssituationen wider, mit denen die russischen Streitkräfte entlang der gesamten Front in der Ukraine konfrontiert sind», teilte das britische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit.

Die Behörde verwies auf einen Bericht des unabhängigen russischen Internetportals «Mediazona» vom 18. Juli, dem zufolge jede Woche etwa 100 Soldaten wegen Fahnenflucht verurteilt würden. «Die hohe Zahl von Verurteilungen zeigt den schlechten Zustand der Moral in der russischen Armee und die Zurückhaltung einiger Teile, zu kämpfen.»

Auf die Gesamtstärke der Truppe habe dies aber kaum Auswirkungen. Russland gleiche seine Verluste aus, indem hohe Zahlen von schlecht ausgebildeten Soldaten an die Front geschickt würden, hieß es in London. «Seit der russischen Teilmobilmachung im September 2022 hat Russland seine Herangehensweise an die Kriegsführung angepasst, indem es schiere Masse für Offensiv- wie Defensivoperationen einsetzt.»

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.

Ukrainische Hauptstadt Kiew unter heftigem Beschuss - zwei Tote

KIEW: Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist in der Nacht unter heftigen Beschuss durch russische Marschflugkörper gekommen. Berichten zufolge kam es über der Stadt zu heftigen Explosionen von Raketen der Flugabwehr gegen die anfliegenden Geschosse. In mindestens zwei Stadtbezirken fielen Raketentrümmer auf Gebäude, wie Bürgermeister Vitali Klitschko am Mittwochmorgen bei Telegram mitteilte. Mehrere Feuer brachen demnach aus, darunter in einem Verwaltungsgebäude und in einem Gewerbebetrieb. Mindestens zwei Menschen wurden getötet und zwei weitere verletzt.

Unter den Verletzten sei eine Frau gewesen, die mit Glassplitterwunden in ein Krankenhaus gebracht wurde, teilte der Chef der Militärverwaltung der Dreimillionenstadt, Serhij Popko, ebenfalls bei Telegram mit.

Der Welle von Marschflugkörpern aus dem Bereich des Kaspischen Meeres war ein Angriff mit Drohnen aus dem Norden vorausgegangen. Im ganzen Land war Luftalarm ausgelöst worden. Berichte über anfliegende Raketen gab es auch für das südukrainische Gebiet Odessa.

Die Ukraine wehrt seit über 18 Monaten eine russische Invasion ab. Die ukrainische Flugabwehr wurde mit westlicher Hilfe modernisiert.

Erneut Drohne Richtung Moskau zerstört

MOSKAU: Die russische Luftabwehr hat offiziellen Angaben zufolge erneut eine Drohne abgewehrt, die in Richtung der Hauptstadt Moskau unterwegs war. Das unbemannte Luftfahrzeug sei abgefangen worden und über Rusa im Moskauer Gebiet abgestürzt, berichtete das russische Verteidigungsministerium am Mittwochmorgen in seinem Telegram-Kanal. Laut dem Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin gab es keine Schäden oder Verletzte. Die Rettungsdienste seien vor Ort. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Zuvor war in der Nacht zum Mittwoch der Flugverkehr an den Moskauer Flughäfen erneut zeitweise - ohne Angabe von Gründen - unterbrochen worden. In jüngster Zeit ist Moskau immer wieder zum Ziel ukrainischer Drohnenangriffe geworden. Die Ukraine verteidigt sich seit nunmehr 18 Monaten gegen den russischen Angriffskrieg.