Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

«De Telegraaf»: Ukraine beschränkt sich auf Nadelstiche

AMSTERDAM: Zu den Drohnenangriffen auf Moskau meint die niederländische Zeitung «De Telegraaf» am Mittwoch:

«Bisher handelt es sich bei den Angriffen auf Moskau vor allem um Nadelstiche, auch wenn die Ziele manchmal spektakulär sind, wie der Kreml und ein Wohnviertel wohlhabender Russen. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten (Wolodymyr) Selenskyj sagte, Russland müsse mit viel mehr Angriffen rechnen. Dies folgt auf Selenskyjs Erklärung, es sei unvermeidlich, dass sich der Krieg auf symbolische Zentren und Militärbasen auf russischem Gebiet verlagere.

Nach den vielen zivilen Todesopfern im eigenen Land will die Ukraine verständlicherweise zurückschlagen. Es steht außer Frage, dass Kiew jedes Recht hat, die russischen Besatzer zu vertreiben - auch von der rechtswidrig annektierten Krim. Streng genommen kann das Recht auf Selbstverteidigung auch den Angriff auf militärische Ziele auf russischem Gebiet beinhalten. Die Furcht des Westens vor einer Eskalation führt allerdings notwendigerweise zu einer Zurückhaltung, die den russischen Aggressor vorerst noch begünstigt.»

London: Russland bildet neue Kampfeinheiten für Krieg gegen Ukraine

LONDON: Russland baut für den Krieg gegen die Ukraine nach Einschätzung britischer Geheimdienste erstmals in größerem Maßstab neue Kampfeinheiten auf. In den vergangenen zwei Monaten seien wahrscheinlich mehrere Formationen gebildet worden, darunter die 25. Armee, teilte das britische Verteidigungsministerium am Mittwoch mit. Seit Kriegsbeginn im Februar 2022 habe Russland vor allem bestehende Einheiten mit mobilisierten Reservisten aufgefüllt und keine völlig neuen Truppenteile aufgestellt. «Eine Ausnahme war das im Sommer 2022 geschaffene 3. Armeekorps, das allgemein schlechte Leistungen zeigte», hieß es in London weiter.

«Russland wird wahrscheinlich jede neue Formation als Reservetruppe in der Ukraine einsetzen», teilte das britische Ministerium weiter mit. «Längerfristig strebt Russland jedoch eine Stärkung seiner Streitkräfte gegenüber der Nato an.» Die Behörde zeigte sich skeptisch: «Ohne eine große neue Welle einer verpflichtenden Mobilmachung wird Russland wahrscheinlich nicht genug neue Truppen finden, um auch nur eine neue Armee zu versorgen.»

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.

Kiew meldet erneut Abwehr nächtlicher Drohnenangriffe

KIEW: Die ukrainische Hauptstadt Kiew ist Behördenangaben zufolge in der Nacht zu Mittwoch erneut von Russland angegriffen worden. Die ukrainische Luftabwehr habe alle zehn sogenannten Kamikaze-Drohnen zerstört, teilte die städtische Militärverwaltung laut ukrainischer Nachrichtenagentur Ukrinform mit. Sie seien aus mehreren Richtungen gekommen. Ersten Informationen zufolge habe es keine Opfer oder ernsthafte Zerstörungen gegeben, sagte der Leiter der Behörde, Serhij Popko. Der Feind habe Shahed-Drohnen aus iranischer Produktion eingesetzt.

Die Ukraine wehrt seit 17 Monaten mit westlicher Hilfe - darunter auch modernen Flugabwehrsystemen - eine russische Invasion ab. Moskau nutzt Shahed-Drohnen iranischer Bauart seit Monaten bevorzugt für den Beschuss des Nachbarlands.