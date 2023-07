Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

London: Russische Schwarzmeerflotte bereitet sich auf Blockade vor

LONDON: Die russische Schwarzmeerflotte bringt sich nach Angaben britischer Militärexperten nach Aufkündigung des Getreideabkommens für eine Blockade ukrainischer Häfen in Stellung. Das geht aus dem Geheimdienstbericht zum Krieg in der Ukraine des Verteidigungsministeriums in London am Mittwoch hervor. Demnach patrouilliert die moderne russische Korvette «Sergej Kotow» bereits die Route zwischen dem Bosporus und der ukrainischen Hafenstadt Odessa. Es gebe eine realistische Möglichkeit, dass die Korvette Teil einer Gruppe sein werde, die Handelsschiffe auf dem Weg Richtung Ukraine abfangen solle, hieß es in der Mitteilung.

Russland hatte das internationale Getreideabkommen trotz vieler internationaler Appelle in der vergangenen Woche auslaufen lassen. Das Abkommen ermöglichte den Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer. Befürchtet wird nun, dass Hungersnöte in ärmeren Ländern noch größer werden.

Das Ende des Getreideabkommens erhöht nach Einschätzung der Briten nun auch das Potenzial für die Intensität und das Ausmaß von kriegerischen Auseinandersetzungen im Bereich des Schwarzen Meers. Großbritanniens Außenminister James Cleverly hatte am Dienstag bereits gewarnt, «Russland könnte seinen Feldzug zur Zerstörung ukrainischer Lebensmittel-Exporte eskalieren, in dem sie zivile Schiffe ins Visier nehmen».

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.

«Pravda»: Ukraine-Krieg lässt Rüstungsindustrie wieder glänzen

BRATISLAVA: Die linksliberale slowakische Tageszeitung «Pravda» schreibt am Mittwoch zum Wiedererstarken der nationalen Waffenindustrie infolge des Kriegs in der Ukraine:

«Lange bevor die Slowakei einer der größten Automobil-Produzenten wurde, war die Waffenerzeugung Motor unserer Wirtschaft. Mehr als 60 Prozent der Rüstungsproduktion der Tschechoslowakei konzentrierten sich hier. Jetzt sieht es danach aus, dass nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine der alte Glanz der slowakischen Rüstungsindustrie intensiver zurückkehrt. Wie in den 1930er, 1950er und 1980er Jahren erleben unsere Waffenhersteller goldene Zeiten. Zwar sind schon Jahrzehnte vergangen seit jener Ära, als die Tschechoslowakei der siebtgrößte Player in der weltweiten Waffenproduktion war, aber nun hat für diese Branche wieder ein positiver Wind zu wehen begonnen.

Das heißt, positiv wäre er, wenn er nicht aus dem Osten wehen und den Geruch von Blut mit sich führen würde. Den größten Anteil an den Hunderte Millionen schweren Umsätzen ermöglichen die leer gewordenen Lager jener Länder, die ihre Waffen als Hilfe an die Ukraine geschickt haben. Es fehlt an allem: Munition, schwere und leichte Waffen - und wir können das alles herstellen. Die Minister für Verteidigung und Äußeres haben unserer Verteidigungsindustrie ihre Unterstützung zugesagt. (...) Geschäft ist Geschäft und unsere Waffen helfen am Ende schließlich der Ukraine. Beispielsweise die Haubitze Zuzana oder das Minenräumsystem Bozena leisten direkt dort gute Dienste.»