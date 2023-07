Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

«Público»: Für Ukraine ist Nato-Beitritt Ende russischer Dominanz

LISSABON: Die portugiesische Zeitung «Público» kommentiert am Mittwoch die Nato-Beitrittsperspektiven für die Ukraine:

«Nach der russischen Invasion der Ukraine sollte die Nato in Vilnius nicht den gleichen Fehler machen wie 2008 in Bukarest. Denn die Invasion hat den europäischen Sicherheitsrahmen verändert. Erstens endete damit das Prinzip der Unteilbarkeit der europäischen Sicherheit: Musste Russland früher drinnen sein, muss es jetzt draußen sein. Zweitens hat sich die Funktion der Ukraine verändert: War sie früher ein Pufferstaat zwischen Russland und Europa, ist sie jetzt die Grenze Europas zu Russland. Für die Ukraine ist der Nato-Beitritt eine Garantie für Sicherheit und Verteidigung, aber er ist viel mehr als das: Er ist das Ende ihrer Unterwerfung unter den russischen Einfluss und das Symbol ihres Übergangs in den Westen.

Es ist klar, dass die Ukraine mitten im Krieg nicht in die Nato aufgenommen werden kann, weil dann ein Krieg Nato-Russland drohen würde. Putin wird deshalb versuchen, den Konflikt einzufrieren ohne Friedensvertrag. Deshalb muss klar definiert werden, dass das Ende des Krieges der Waffenstillstand ist. Und Putin muss gezeigt werden, dass die Nato die Ukraine schützen wird und dass die Ukraine entscheiden wird, wo sie bleiben möchte. Anscheinend im Westen.»

London sieht mehr Anzeichen für Kaltstellung von General Surowikin

LONDON: Britische Geheimdienste sehen weitere Anzeichen dafür, dass der russische General Sergej Surowikin nach der Meuterei der Privatarmee Wagner kaltgestellt wurde. Sein Stellvertreter als Chef der russischen Luft- und Weltraumkräfte, Viktor Afsalow, trete immer stärker in die Öffentlichkeit, teilte das Verteidigungsministerium in London am Mittwoch mit. Als Generalstabschef Waleri Gerassimow kürzlich zum ersten Mal seit dem Wagner-Aufstand am 24. Juni im Fernsehen zu sehen war, habe ihn Afsalow per Video informiert.

«Afsalow ist seit mindestens vier Jahren im Amt, aber dies ist wahrscheinlich sein erster öffentlicher Auftritt mit Gerassimow», hieß es in London. «Afsalows erhöhte öffentliche Bekanntheit, während Surowikins Aufenthaltsort unklar bleibt, verleiht der Hypothese, dass Surowikin nach der Meuterei ins Abseits gedrängt wurde, noch mehr Gewicht.» Surowikin wurde seit der Meuterei nicht mehr gesehen. Er war nach britischer Einschätzung für Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin ein Verbindungsmann mit dem russischen Verteidigungsministerium.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor.

Von der Leyen ermuntert Ukraine zu weiteren Reformen

VILNIUS: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Ukraine zu weiteren Reformen ermuntert. Am Rande des Nato-Gipfels in Vilnius nannte sie am Mittwoch den Kampf gegen Korruption und die Stärkung der Institutionen als Aufgaben, bei denen die EU weiter unterstützen könne. Das Reformtempo der Ukraine sei beeindruckend, obwohl das Land einen Abwehrkampf gegen Russland führe. «Und diese Grundvoraussetzung der Reformen gelten sowohl für den Beitritt zur Europäischen Union als auch zur Nato. Hier können wir intensiv unterstützen», sagte von der Leyen.

Die EU helfe auch dabei, die Produktion von Munition anzukurbeln, um der Ukraine zu helfen und Bestände in EU-Staaten aufzufüllen. Die Zusammenarbeit der Nato mit der Ukraine war am Mittwoch ein Hauptthema des Gipfeltreffens.

Ukrainische Luftstreitkräfte wehren Drohnen-Angriffe ab

KIEW: Die ukrainischen Luftstreitkräfte haben nach eigenen Angaben in der Nacht zum Mittwoch russische Drohnen-Angriffe weitgehend abwehren können. Elf von 15 aus Russland gestartete Flugkörper seien abgeschossen worden, teilten die Luftstreitkräfte bei Telegram mit. Über mögliche Schäden oder Opfer wurde zunächst nichts bekannt. Das russische Militär habe die Ukraine aus nordöstlicher Richtung mit iranischen Shahed-Drohnen angegriffen, hieß es weiter. Im Luftraum der Hauptstadt Kiew seien alle Drohnen abgefangen worden.

Die Ukraine wehrt seit über 16 Monaten mit westlicher Hilfe - darunter auch modernen Flugabwehrsystemen - eine russische Invasion ab. Moskau nutzt Shahed-Drohnen iranischer Bauart seit Monaten bevorzugt für den Beschuss des Nachbarlands.