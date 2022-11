Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

Schlagfertige Antwort von finnischer Regierungschefin in Neuseeland

AUCKLAND: Die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin hat bei einem Besuch in Neuseeland eine Reporterfrage nach dem Zweck ihrer Reise schlagfertig gekontert. Ein neuseeländischer Reporter wollte am Mittwoch von ihr und der neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern wissen, ob sie sich nur wegen ihres ähnlichen Alters und anderer Gemeinsamkeiten träfen oder ob die Neuseeländer mehr Abkommen zwischen ihren Ländern erwarten könnten. «Wir treffen uns, weil wir Ministerpräsidentinnen sind», entgegnete Marin auf der Pressekonferenz in Auckland an Arderns Seite.

Ardern hatte zunächst mit der Gegenfrage erwidert, ob jemand eine solche Frage jemals Ex-US-Präsident Barack Obama und dem früheren neuseeländischen Premierminister John Key wegen ihres ähnlichen Alters gestellt hätte. «Natürlich haben wir einen hohen Anteil an Männern in der Politik. Das ist die Realität», sagte sie. Wenn sich zwei Frauen träfen, liege das nicht einfach nur an ihrem Geschlecht.

Marin (37) und Ardern (42) sind zwei der jüngsten Regierungschefinnen und -chefs der Welt. Mit Marin reiste zum ersten Mal überhaupt eine finnische Ministerpräsidentin nach Neuseeland. Sie wird dabei von einer Wirtschaftsdelegation begleitet. Im Fokus des Treffens mit Ardern standen unter anderem der Ukraine-Krieg, die Klimapolitik und der Kampf für Menschenrechte, Demokratie und die Gleichstellung der Geschlechter. Von Neuseeland wird Marin weiter nach Australien reisen, wo sie am Freitag Premier Anthony Albanese trifft.

Von der Leyen will russisches Milliardenvermögen für Ukraine nutzen

BRÜSSEL: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will eingefrorene russische Vermögenswerte für die Unterstützung der Ukraine nutzen. Kurzfristig könne mit internationalen Partnern eine Struktur geschaffen werden, um durch Sanktionen blockierte Mittel zu verwalten und zu investieren, sagte von der Leyen am Mittwoch. Die Erlöse könnten dann für die Ukraine verwendet werden.

Nach einer möglichen Aufhebung der Sanktionen sollen die Mittel laut von der Leyen für eine vollständige Entschädigung der Ukraine genutzt werden. «Der Schaden der Ukraine wird auf 600 Milliarden Euro geschätzt», sagte sie. «Russland und seine Oligarchen müssen die Ukraine für die Schäden entschädigen und die Kosten für den Wiederaufbau des Landes tragen.»

Nach Angaben von der Leyens wurde im Zuge der gegen Russland verhängten Sanktionen bereits 300 Milliarden Euro an Reserven der russischen Zentralbank blockiert und 19 Milliarden Euro an Geldern russischer Oligarchen eingefroren.

Von der Leyen schlug zudem im Namen der EU-Kommission vor, zur Verfolgung von Verbrechen in Zusammenhang mit Russlands Krieg gegen die Ukraine ein spezialisiertes Gericht aufzubauen. «Wir sind bereit, mit der internationalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um dieses Fachgericht möglichst umfassend international zu unterstützen», sagte von der Leyen am Mittwoch in Brüssel. Der russische Einmarsch in die Ukraine habe Tod, Verwüstung und unsägliches Leid gebracht.

London: Moskau will mit Gesetzesverschärfung Widerspruch verhindern

MOSKAU: Britische Geheimdienste werten die Verschärfung eines russischen Gesetzes zu «ausländischen Agenten» als Vorsichtsmaßnahme des Kremls mit Blick auf möglichen heimischen Widerstand gegen den Ukraine-Krieg. «Der Kreml handelt mutmaßlich präventiv, um größeren Widerstand in der Bevölkerung zu vermeiden, da der Krieg anhält und sich zunehmend auf das tägliche Leben der Russen auswirkt», hieß es am Mittwoch im täglichen Kurzbericht des britischen Verteidigungsministeriums.

Russland hatte im Juni eine deutliche Verschärfung des ohnehin schon vielfach kritisierten Gesetzes zu «ausländischen Agenten» beschlossen, die Anfang Dezember in Kraft treten soll. Zu «ausländischen Agenten» können künftig alle Organisationen oder Einzelpersonen erklärt werden, die aus dem Ausland unterstützt werden oder unter irgendeiner Form von «ausländischem Einfluss» stehen. Bislang sah das Gesetz vor, dass etwa Nichtregierungsorganisationen nur dann zu «ausländischen Agenten» erklärt werden konnten, wenn sie sich mit Geldern aus dem Ausland finanzierten.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine Ende Februar unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Damit will die britische Regierung sowohl der russischen Darstellung entgegentreten als auch Verbündete bei der Stange halten. Moskau wirft London eine Desinformationskampagne vor.

Ukrainische Armee wehrt im Donbass russische Angriffe ab

KIEW: Die ukrainische Armee hat nach eigenen Angaben an sechs Orten im östlichen Donbass ein Vorrücken russischer Truppen abgewehrt. Das teilte der Generalstab in Kiew am Mittwochmorgen mit. Alle Abschnitte der Front in den Gebieten Luhansk und Donezk seien von russischer Artillerie unter Feuer genommen worden, hieß es. Die Militärangaben waren indes nicht unabhängig zu überprüfen. Aus dem Donbass werden seit langem heftige Kämpfe gemeldet, wobei sich der Frontverlauf in den vergangenen Wochen kaum verändert hat.

Auf die Stadt Nikopol im Gebiet Dnipropetrowsk wurden nach Angaben der zivilen ukrainischen Verwaltung in der Nacht auf Mittwoch 30 russische Artilleriegeschosse abgefeuert. Nikopol liegt in der Südukraine am Fluss Dnipro, der dort die Frontlinie bildet.

Im russischen Gebiet Brjansk an der Grenze zur Ukraine brach ein Feuer in einem staatlichen Treibstofflager aus, wie Gouverneur Alexander Bogomas der Agentur Tass zufolge mitteilte. Feuerwehrleute brachten den Großbrand bis Mittwochmorgen unter Kontrolle. Angaben zur Brandursache wurden offiziell nicht gemacht. Die Zeitung «Iswestija» berichtete, eine Drohne habe eine Bombe über den Tanks mit Diesel abgeworfen. Auch Stromausfälle im benachbarten Gebiet Kurks wurden mit Beschuss aus der Ukraine in Verbindung gebracht.