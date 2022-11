Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

London: Russische Truppen in Ukraine kommen äußerst langsam voran

LONDON: Die russischen Truppen kommen bei ihren Angriffen in der Ukraine nach Einschätzung britischer Geheimdienste nur äußerst langsam voran. Das Verteidigungsministerium in London verwies am Mittwoch auf Aussagen des Chefs der Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, wonach seine Einheiten täglich 100 bis 200 Meter vorrückten. Prigoschin habe zwar gesagt, dies sei in der modernen Kriegführung normal. Das britische Ministerium betonte aber, die russische Militärdoktrin sehe Vorstöße von 30 Kilometern pro Tag vor.

Zum Vergleich teilte die Behörde weiter mit: «Im Februar planten die russischen Streitkräfte einen 1000 Kilometer weiten Vormarsch durch die Ukraine innerhalb eines Monats. Im September erzielten die ukrainischen Einheiten Vorstoße von mehr als 20 Kilometern pro Tag.»

Prigoschin habe in den vergangenen zwei Monaten jeden Vorwand aufgegeben, wonach er keine Verbindungen zur Wagner-Gruppe habe, und sich öffentlich viel deutlicher geäußert, teilte das Ministerium weiter mit. «Er versucht wahrscheinlich, seine Glaubwürdigkeit innerhalb des gestressten russischen nationalen Sicherheitssystems aufzupolieren.»

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs Ende Februar unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Damit will London der russischen Darstellung des Geschehens entgegentreten und Verbündete bei der Stange halten. Moskau spricht von einer Desinformationskampagne.

Steinmeier würdigt Japan als verlässlichen Partner

TOKIO: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Japan als «starken und verlässlichen» Partner Deutschlands gewürdigt. «Vertrauen und Verlässlichkeit waren die Grundlage für viele erfolgreiche politische und wirtschaftliche Verbindungen zwischen unseren beiden Ländern», sagte er am Mittwoch bei einer Veranstaltung der Auslandshandelskammer in Tokio. So spielten beide Länder eine aktive Rolle im Kreis der G7-Staaten. Japan übernehme dort zum Jahresanfang den Vorsitz von Deutschland.

Beide Länder stünden nun vor ähnlichen Herausforderungen, sagte Steinmeier, der sich seit Dienstag zu einem offiziellen Besuch in Japan aufhält. Dazu gehörten der Klimawandel, die Umstellung auf eine weltweite digitale Wirtschaft und die alternde Bevölkerung. Die Folgen der Corona-Pandemie wie die Unterbrechung von Lieferketten seien noch nicht überwunden.

Der Ukraine-Krieg bringe nicht nur schreckliches Leid über die Menschen dort, sondern auch für die armen Menschen in anderen Staaten, wo es Probleme mit der Lebensmittelversorgung gebe. Die steigenden Energiepreise beträfen alle Menschen. «Das ist nicht nur ein Verlust an Wohlstand, für viele Menschen ist es eine Existenzfrage», sagte Steinmeier, der zugleich verlangte, wesentlich stärker als bisher auf Abhängigkeiten zu achten.