Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

USA und Mexiko vereinbaren neue Regelung für Migranten aus Venezuela

WASHINGTON/MEXIKO-STADT: Angesichts des starken Zustroms von Venezolanern in die Vereinigten Staaten haben sich die USA und Mexiko auf ein neues Verfahren im Umgang mit den Migranten aus dem südamerikanischen Krisenstaat geeinigt. Demnach können die US-Behörden illegal in die USA eingereiste Venezolaner künftig nach Mexiko abschieben, wie die Regierungen der beiden Nachbarländer am Mittwoch (Ortszeit) mitteilten. Gleichzeitig will Washington die legale Einreise von bis zu 24.000 Venezolanern unter bestimmten Bedingungen ermöglichen. Über ein ähnliches Verfahren hatten die USA zuletzt Tausende Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen.

Damit soll die illegale Migration gestoppt werden. Die legale Einreise sei der einzige akzeptable Weg, sagte US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas. Nicht genehmigte Grenzübertritte würden die Tür für ein Aufnahmeverfahren schließen. Nach Angaben des Ministeriums wurden in diesem Jahr viermal so viele Venezolaner wie im Vorjahr an der Grenze abgefangen. Die Vereinbarung sieht Einreiseerleichterungen in die USA für Venezolaner vor, die sich noch nicht in Mexiko befinden, hieß es in einer Mitteilung des mexikanischen Außenministeriums. Mexiko werde im Gegenzug die Abschiebungen aus den USA für eine begrenzte Zeit zulassen.

Mehr als 150.000 Menschen, die meisten aus dem Krisenstaat Venezuela, durchquerten nach Angaben der panamaischen Migrationsbehörde in den vergangenen neun Monaten den Darién-Dschungel zwischen Panama und Kolumbien. Das ist eine Rekordzahl. 2021 waren es im ganzen Jahr 134.000 Migranten gewesen, ein Jahr zuvor 8594. Die Migranten verlassen ihr Zuhause vor allem wegen Armut, politischer Instabilität, Naturkatastrophen oder Kriminalität und hoffen auf ein besseres Leben in den USA.

Großbritannien liefert Kiew Raketen zum Schutz vor Cruise Missiles

LONDON: Die britische Regierung will erstmals Luftabwehrraketen vom Typ AMRAAM an die Ukraine liefern. Die Raketen, die in Verbindung mit dem von den USA versprochenen NASAMS Luftabwehrsystem zum Abschuss von Cruise Missiles geeignet sind, sollen in den kommenden Wochen in die Ukraine gebracht werden, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. «Die Raketen werden dabei helfen, die kritische Infrastruktur der Ukraine zu schützen», hieß es in der Mitteilung am Donnerstag.

Zudem will London Hunderte weitere Luftabwehrraketen anderen Typs, 18 Artilleriegeschütze sowie Hunderte Aufklärungsdrohnen an die Ukraine liefern. «Russlands willkürliche Schläge gegen zivile Bereiche in der Ukraine rechtfertigen die Unterstützung für diejenigen, die ihr Land verteidigen wollen», begründete der britische Verteidigungsminister Ben Wallace den Schritt. Deutschland hatte erst kürzlich ein Flugabwehrsystem vom Typ Iris-T SLM an die Ukraine abgegeben, weitere sollen folgen.

US-Außenminister zu UN-Resolution: Internationale Einigkeit eindeutig

WASHINGTON: US-Außenminister Antony Blinken hat die mit historischer Mehrheit verabschiedete UN-Resolution gegen Russlands Annexionen in der Ukraine als ein starkes Zeichen der internationalen Einigkeit gewertet. «Die heutige beeindruckende Abstimmung in der UN-Generalversammlung ist eine eindrückliche Erinnerung daran, dass die überwältigende Mehrheit der Nationen an der Seite der Ukraine steht - indem sie die UN-Charta verteidigt und sich dem anhaltenden Krieg Russlands gegen die Ukraine und ihre Bevölkerung entschieden entgegenstellt», teilte Blinken am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Die territoriale Integrität sei eine zentrale Säule der Vereinten Nationen, so Blinken. Russlands «gewaltsame Missachtung der nationalen Grenzen und der Souveränität der Ukraine» könne und werde nicht akzeptiert werden. Dass nur sehr wenige Länder mit Russland stimmten, zeige, dass die internationale Einigkeit in dieser Frage eindeutig und die Unterstützung für die Ukraine unerschütterlich sei.

Mit einer historischen Mehrheit hatte die Weltgemeinschaft am Mittwoch die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands in der Ukraine verurteilt und für nichtig erklärt. 143 der 193 Mitglieder der UN-Vollversammlung stimmten am Mittwoch in New York für eine entsprechende Resolution - 5 Länder votierten dagegen, 35 enthielten sich. Gemeinsam mit Russland stimmten lediglich Belarus, Nordkorea, Nicaragua und Syrien. Der Beschluss ist völkerrechtlich zwar nicht bindend, gilt aber als starkes politisches Zeichen und legt die internationale Isolation Moskaus offen.

UN-Vollversammlung verurteilt Annexionen Moskaus mit großer Mehrheit

NEW YORK: Die UN-Vollversammlung hat die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands in der Ukraine mit überwältigenden Mehrheit verurteilt.

143 der 193 Mitgliedsstaaten stimmten am Mittwoch im größten Gremium der Vereinten Nationen in New York für eine entsprechende Resolution - 5 Länder votierten dagegen, 35 enthielten sich. Der Beschluss ist völkerrechtlich zwar nicht bindend, zeigt aber die klare internationale Isolation Moskaus.

USA warnen UN-Vollversammlung: «Sie könnten die Nächsten sein»

NEW YORK: Die Vereinigten Staaten haben die Mitglieder der UN-Vollversammlung zu einer klaren Verurteilung der russischen Annexionen in der Ukraine aufgefordert. «Heute ist es Russland, das in die Ukraine einmarschiert. Aber morgen könnte es eine andere Nation sein, deren Territorium verletzt wird. Sie könnten es sein. Sie könnten die Nächsten sein», sagte die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas Greenfield. Die Grenzen eines jeden Landes - so groß oder klein es auch sein möge - seien durch das internationale Völkerrecht geschützt.

Die Vollversammlung soll noch am Mittwoch über eine Resolution zur Verurteilung der Annexionen abstimmen - das Votum wird auch als globaler Stimmungstest zu Moskaus Angriffskrieg im Nachbarland gesehen. Das Ergebnis ist völkerrechtlich zwar nicht bindend, kann aber eine politische und moralische Kraft entfalten. Wegen der hohen Anzahl an Sprecherinnen und Sprecher bestand die Möglichkeit, dass die Abstimmung erst am Donnerstag stattfindet.

Selenskyj: Ukraine hat die Kraft weiterzukämpfen

BERLIN: Die Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge die Kraft, den Krieg gegen den Angreifer Russland fortzusetzen. «Wir haben mutige Menschen, wir haben tapfere Soldaten», sagte der 44-Jährige laut Übersetzung in einem am Mittwoch veröffentlichten ZDF-Interview. «Keiner verliert gern, keiner will als Verlierer dastehen(...) Wir können es uns nicht leisten, zu verlieren, das ist eine Frage des Überlebens für uns.»

«Wenn wir gewinnen, ist es ein Sieg für das ganze Land, und wir wollen den Sieg mit so wenig wie möglich Opfern erreichen», sagte Selenskyj.

Der ukrainische Präsident äußerte sich auch zur deutschen Unterstützung: «Ich habe Deutschland immer sehr positiv bewertet, weil ich die Unterstützung der Gesellschaft von Anfang an gespürt habe, seit dem Beginn dieser illegitimen Besatzung.» Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) habe gesehen, «dass man dem russischen Präsidenten nicht trauen kann und dass die Ukraine vollkommen im Recht ist». Die Ukraine habe allerdings «lange an den deutschen Türen und Fenstern geklopft, damit wir gehört werden».

Nato plant für Anpassung der Ukraine an Weststandards zehn Jahre ein

BRÜSSEL: Die geplante Anpassung der ukrainischen Streitkräfte an Nato-Standards wird nach Einschätzung des Militärbündnisses noch viele Jahre dauern. Für das Ziel der vollständigen Interoperabilität gebe es eine Zehnjahresperspektive, sagte ein Nato-Vertreter am Mittwoch am Rande eines Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Es gehe dabei um den Umstieg auf westliche, Nato-kompatible Ausrüstung, aber auch um die Militärdoktrin und Themen wie Taktik und Ausbildung.

Bislang nutzt die von Russland angegriffene Ukraine überwiegend Ausrüstung, die noch in der Zeit der früheren Sowjetunion entwickelt wurde. Das erschwert es dem Westen derzeit auch, Nachschub an Waffen und Munition für die Verteidigung gegen Russland zur Verfügung stellen.

Deutschland vor Vollversammlung: Ukraine-Annexionen Gefahr für alle

NEW YORK: Deutschland hat die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands in der Ukraine vor der UN-Vollversammlung als Gefahr für alle Staaten dargestellt. «Heute ist es die Ukraine - morgen könnte es jeder von uns sein. Die souveräne Gleichheit und territoriale Integrität eines jeden von uns wäre der Gnade unserer Nachbarn ausgesetzt», sagte der deutsche Diplomat Michael Geisler am Mittwoch vor dem größten UN-Gremium. Jedes Land sei verpflichtet, die Scheinreferenden und rechtswidrigen Annexionen Moskaus zurückzuweisen.

Die Vollversammlung soll noch am Mittwoch über eine Resolution zur Verurteilung der Annexionen abstimmen - das Votum wird auch als globaler Stimmungstest zu Moskaus Angriffskrieg im Nachbarland gesehen. Das Ergebnis ist völkerrechtlich zwar nicht bindend, kann aber eine politische und moralische Kraft entfalten. Wegen der hohen Anzahl an Sprecherinnen und Sprecher bestand die Möglichkeit, dass die Abstimmung erst am Donnerstag stattfindet.

Nato hat keine Hinweise auf bevorstehenden Kriegseintritt von Belarus

BRÜSSEL: Die Nato sieht keine Hinweise darauf, dass sich Belarus aktiv am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine beteiligen will. Trotz der Stationierung von Truppen an der Grenze zur Ukraine, sei man noch immer der Ansicht, dass das Land nicht offiziell in den Krieg eingreifen wolle, sagte ein Vertreter des Militärbündnisses am Mittwoch am Rande eines Verteidigungsministertreffens in Brüssel. Als einen möglichen Grund nannte er die dann drohenden Sanktionsmaßnahmen des Westens.

Mit Blick auf den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko sagte er: «Ich glaube nicht, dass wir daran zweifeln sollten, dass Lukaschenko versteht, dass die volle Wucht der Sanktionen, die gegen Russland verhängt wurden, auch gegen Belarus angewandt werde, wenn die belarussischen Streitkräfte dieselbe Art von Operationen gegen die Ukraine durchführen würden.»

Lukaschenko hatte zuletzt die Bildung einer gemeinsamen regionalen Militäreinheit der Streitkräfte seines Landes mit der russischen Armee angekündigt. Aktiv nimmt das Zehn-Millionen-Einwohner-Land jedoch bislang nicht am Angriffskrieg gegen die Ukraine teil. Nach Auffassung des Westens dient Belarus Russland allerdings als Aufmarsch- und Rückzugsgebiet.

Belarus sei mitschuldig am Kampf gegen die Ukraine, weil es die Stationierung russischer Truppen zugelassen habe, betonte der Nato-Vertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte. Es habe unter anderem zugelassen, dass im Laufe des Krieges Boden- und Luftangriffe von belarussischen Territorium aus gestartet worden seien.

Austin: Deutsches Flugabwehrsystem hilft Ukraine gegen Russland

BRÜSSEL: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat die deutsche Lieferung des Luftverteidigungssystems Iris-T SLM an die Ukraine gewürdigt. «Diese wichtige Spende wird der Ukraine helfen, ihre Zivilbevölkerung besser vor russischen Luftangriffen zu schützen», sagte Austin am Mittwoch in Brüssel nach Beratungen der sogenannten internationalen Ukraine-Kontaktgruppe, über die Waffenlieferungen an das Land koordiniert werden. Zudem habe Deutschland zuletzt unter anderem weitere Mars-Raketensysteme zugesagt. All dies zeige, dass die Ukraine im Krieg gegen Russland langfristig unterstützt werde.

Die Ukraine-Kontaktgruppe kam am Mittwoch am Rande eines zweitägigen Treffens der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel zusammen. Nach Austins Angaben waren Minister von rund 50 Staaten vertreten. Der US-Minister betonte, dass jeder Beitrag der Länder zähle. Dazu gehöre auch «lebenswichtige nicht-tödliche Hilfe» wie medizinische Güter und Ausrüstung für den kalten Winter.

Neue US-Sicherheitsstrategie: China bleibt größte Herausforderung

WASHINGTON: Trotz des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und atomarer Drohungen aus Moskau sehen die USA China als die größere geopolitische Herausforderung an. «Peking will seine Einflusssphäre im indopazifischen Raum erweitern und die führende Macht der Welt werden», heißt es in der neuen Strategie zur nationalen Sicherheit, die die US-Regierung am Mittwoch in Washington veröffentlichte.

«Die Volksrepublik China ist der einzige Konkurrent, der nicht nur die Absicht hat, die internationale Ordnung umzugestalten, sondern auch über die wirtschaftliche, diplomatische, militärische und technologische Macht verfügt, dies zu tun», hieß es. Im Wettbewerb mit China seien die nächsten zehn Jahre «eindeutig das entscheidende Jahrzehnt».

Die Regierung von US-Präsident Joe Biden hatte seit dessen Amtsantritt außenpolitisch einen Fokus auf China gelegt und einen harten Ton gegenüber Peking angeschlagen. Durch Russlands Angriff auf die Ukraine war dies zuletzt etwas in den Hintergrund gerückt. In dem Papier hieß es nun, Ziel sei es, effektiv mit China zu konkurrieren und zugleich «ein gefährliches Russland» in Schach zu halten.

EU-Staaten: Russische Reisepässe aus besetzten Gebieten nicht gültig

BRÜSSEL: Die EU-Staaten wollen russische Reisepässe, die in besetzten Gebieten der Ukraine ausgestellt worden sind, nicht anerkennen. Einen entsprechenden Beschluss fassten die ständigen Vertreter der 27 EU-Staaten am Mittwoch in Brüssel. Gleiches soll demnach für die abtrünnigen Teilrepubliken Südossetien und Abchasien in Georgien gelten.

«Wir werden uns niemals mit der Verletzung der Grundrechte der Ukraine und Georgiens auf Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Unversehrtheit abfinden», sagte der tschechische Innenminister Vit Rakusan im Namen des derzeitigen EU-Ratsvorsitzes.

Die EU-Kommission hatte das Vorgehen Anfang September vorgeschlagen. Dabei machte die Behörde deutlich, dass fast alle Staaten bereits so handelten. Der Vorschlag soll nach Ansicht der Behörde einen einheitlichen Ansatz gewährleisten. Als nächstes müssen sich die EU-Staaten nun mit dem Europaparlament auf eine Position verständigen.

Tschechien verhängt Einreisestopp für Russen mit Schengen-Visum

PRAG: Tschechien verhängt einen Einreisestopp für Russen mit einem Schengen-Visum für touristische Aufenthalte, Sport- oder Kulturveranstaltungen. Die Maßnahme gelte vom 25. Oktober an, teilte Außenminister Jan Lipavsky nach einer Kabinettssitzung am Mittwoch in Prag mit. Keine Rolle spielt dabei, von welchem EU-Mitgliedsland das Visum ausgestellt wurde. Bereits kurz nach Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine Ende Februar hatte Tschechien die Vergabe von neuen Visa an Russen bis auf wenige Ausnahmen ausgesetzt.

Die liberalkonservative Regierung in Prag folgt mit der jetzigen Verschärfung dem Beispiel unter anderem Polens und der baltischen Staaten. Bisher waren täglich noch rund 200 russische Bürger über internationale Flughäfen mit einem Schengen-Visum nach Tschechien eingereist. Man könne nicht die Augen davor verschließen, dass Russland skrupellos zivile Ziele in der Ukraine bombardiere, sagte Lipavsky, der von einem Signal an Moskau sprach.

Borrell: Können keine Pflanzenfresser unter Fleischfressern sein

MADRID: Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat die Europäer angesichts des russischen Angriffskrieges in der Ukraine und anderer Konflikte in der Welt mit drastischen Worten zu größeren militärischen Anstrengungen aufgerufen. «Wir können keine Pflanzenfresser in einer Welt der Fleischfresser sein», sagte der Chef der europäischen Diplomatie bei einer Konferenz in Madrid, wie die spanische Zeitung «El País» am Mittwoch berichtete. «Wenn wir überleben wollen, müssen wir etwas anderes sein. Wir müssen uns mit den Mitteln ausstatten, die notwendig sind, um mit diesen Bedrohungen fertig zu werden», fügte der Spanier demnach am Dienstagabend hinzu.

Zugleich zog er eine kritische Bilanz der bisherigen EU-Politik. «Ein wichtiger Teil unseres Wohlstands basierte auf billiger Energie aus Russland und Geschäften mit China», sagte Borrell. Nach der russischen Aggression in der Ukraine «ist es in Brüssel Mode zu sagen, dass dies das geopolitische Erwachen Europas ist», sagte er. Angesichts massiver russischer Raketen- und Drohnenangriffe auf ukrainische Städte brauche die Ukraine weitere Hilfen. «Am Montag treffen sich die EU-Außenminister und dann werden wir weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine beschließen», kündigte Borrell an.

Prager «Signal»-Festival experimentiert mit Licht und Laser

PRAG: Das neunte «Signal»-Festival in der Touristenmetropole Prag experimentiert auf spannende Weise mit Licht und Laser. Von der feierlichen Eröffnung an diesem Donnerstag bis zum Sonntag (13.-16.10.) sind jeweils abends 15 Videomappings, Installationen und Projektionen zu sehen. Davon ist der Zugang zu neun Attraktionen kostenlos, für sechs weitere ist eine Eintrittskarte erforderlich. Sie kostet vor Ort umgerechnet knapp 14 Euro. Das Festival in der Stadt an der Moldau zieht jedes Jahr viele ausländische Touristen an.

Der tschechische Designer Maxim Velcovsky reagiert mit seiner Installation auf dem Platz vor der Prager Stadtbibliothek auf den russischen Krieg gegen die Ukraine. Sie besteht aus ausgebrannten Autowracks und erzählt die Geschichte derjenigen, die noch einmal mit dem Leben davongekommen sind. Das Werk trägt den Namen «Die physische Möglichkeit des Todes im Denken eines Lebenden».

Der türkische Künstler Refik Anadol greift für seine Projektion auf Daten eines 3-D-Modells der tschechischen Hauptstadt zurück. Zu den weiteren Höhepunkten zählt die Laserinstallation des Japaners Shohei Fujimoto bei der Salvatorkirche nahe der Karlsbrücke. Angesichts der aktuellen Energiekrise betonen die Veranstalter, dass der Stromkonsum des Festivals nur dem Jahresverbrauch von drei Durchschnittshaushalten entspreche.

EU-Kommission empfiehlt Kandidatenstatus für Bosnien-Herzegowina

BRÜSSEL: Die EU-Kommission spricht sich dafür aus, auch den Balkanstaat Bosnien-Herzegowina zu einem offiziellen Kandidaten für den Beitritt zur Europäischen Union zu ernennen. «Ich fordere die Führung des Landes auf, diese historische Chance zu nutzen», sagte der zuständige Kommissar Oliver Varhelyi am Mittwoch zur Vorstellung einer Empfehlung an die 27 EU-Mitgliedstaaten.

Bereits im Juni hatten die EU-Staaten nach einer Empfehlung der Kommission die Ukraine und Moldau offiziell zu Kandidaten für den EU-Beitritt ernannt. Beitrittsverhandlungen sollen aber erst nach der Erfüllung von Reformauflagen beginnen. Dieses Vorgehen schlägt die Kommission nun auch für Bosnien-Herzegowina vor.

Vor allem Länder wie Österreich hatten im Zuge der Entscheidung für die Ukraine und Moldau darauf gedrungen, bei Bosnien-Herzegowina ebenfalls diesen Weg zu gehen. Dem Land wurde bereits 2003 der EU-Beitritt in Aussicht gestellt, 2016 reichte es offiziell einen Aufnahmeantrag ein. 2019 wurde dann allerdings entschieden, dass das Land erst dann den Beitrittskandidatenstatus bekommen soll, wenn es 14 Reformauflagen erfüllt hat. In dem vorherigen Bericht war die EU-Kommission zu dem Ergebnis gekommen, dass es zuletzt nur geringe Fortschritte gegeben hat. Varhelyi betonte nun, für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen sei weiter entscheidend, dass die Auflagen erfüllt werden.

Kanada und Niederlande kündigen weitere Hilfe für Ukraine an

BRÜSSEL: Kanada und die Niederlande haben der Ukraine weitere Militärhilfe zugesagt. Die kanadische Verteidigungsministerin Anita Anand sprach am Mittwoch in Brüssel von einem Paket im Wert von 50 Millionen Dollar (etwa 51,5 Millionen Euro). Dies solle unter anderem aus Winterausrüstung wie Handschuhen, Stiefeln, Parkas und Hosen bestehen, sagte die Ministerin am Rande eines Treffens der sogenannten internationalen Ukraine-Kontaktgruppe, über die Waffenlieferungen an das Land koordiniert werden. Zudem sollten der Ukraine im Krieg gegen Russland Kameras für Drohnen sowie Kommunikationsdienste zur Verfügung gestellt werden.

Die Niederlande kündigten unterdessen die Lieferung weiterer Luftabwehrraketen an die Ukraine an. Angesichts der jüngsten Raketenangriffe Russlands auf ukrainische Städte müsse das Land sich weiterhin verteidigen können, sagte Verteidigungsministerin Kajsa Ollongren in Brüssel. «Das einzige, was Putin hiermit erreicht, ist, dass wir noch mehr liefern.» Einzelheiten zu der Waffenhilfe, etwa die Zahl der Raketen, wollte die Ministerin nicht nennen. Es würden Geschosse im Wert von 15 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Niederlande erwägen auch einen Beitrag für die Winterausrüstung der ukrainischen Armee.

US-Minister Austin: Ukraine-Unterstützung durch «alle Jahreszeiten»

BRÜSSEL: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat der Ukraine nach den jüngsten russischen Luftangriffen langfristige Militärhilfe zugesagt. «Unsere Entschlossenheit, die ukrainischen Verteidiger zu unterstützen, gilt für alle Jahreszeiten», sagte Austin am Mittwoch am Rande von Beratungen der sogenannten internationalen Ukraine-Kontaktgruppe, über die Waffenlieferungen an das Land koordiniert werden. «Wir werden die Verteidigungskapazitäten der Ukraine weiter ausbauen, sowohl für die dringenden Erfordernisse von heute als auch auf lange Sicht.»

Austin betonte, die Unterstützung für die Ukraine hänge nicht vom Ausgang einer bestimmten Schlacht ab. Die jüngsten Angriffe hätten die Entschlossenheit des ukrainischen Volks noch verstärkt und «Länder guten Willens aus allen Regionen der Erde noch mehr zusammengebracht». Die Ukraine-Kontaktgruppe kam am Mittwoch am Rande eines zweitägigen Treffens der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel zusammen.

Putin: Liefern Energieressourcen nicht an Länder mit Preisdeckel

MOSKAU: Angesichts des geplanten Ölpreisdeckels in der EU hat Kremlchef Wladimir Putin mit einem Lieferstopp von Energieressourcen gedroht. «Russland wird nicht gegen den gesunden Menschenverstand handeln und für das Wohlergehen anderer bezahlen», sagte Putin am Mittwoch bei der russischen Energiewoche in Moskau. «Wir werden keine Energieressourcen an Länder liefern, die ihre Preise begrenzen.»

Die EU hatte in der vergangenen Woche angesichts von Putins seit mehr als siebeneinhalb Monaten andauerndem Krieg gegen die Ukraine formal weitere Russland-Sanktionen beschlossen, darunter einen Ölpreisdeckel. Moskau reagierte bereits da mit Drohungen, die eigenen Ölexporte umzuleiten. Putin warnte nun zudem, durch eine solche Preisbremse werde sich das Investitionsklima weltweit verschlechtern.

Geldmangel: Kein Big-Air-Weltcup im schwedischen Falun

BERLIN: Der Big-Air-Weltcup in Falun in den Disziplinen Snowboard und Ski Freestyle fällt aus. Die Schweden sollten die Wettbewerbe am 25. und 26. November austragen, fanden aber aufgrund der derzeit schwierigen wirtschaftlichen Situation mit der hohen Inflation, den steigenden Energiepreisen und dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine nicht genügend Sponsoren.

«Aufgrund der aktuellen Weltlage haben wir die Gelder nicht zusammen. Die Sorge veranlasst Unternehmen, ihre Geschäftstätigkeiten zu überprüfen, was sich wiederum auf Veranstaltungen wie diese auswirkt. Es ist sehr traurig, dass wir gezwungen sind abzusagen. Aber wir haben alles versucht, um die Veranstaltung durchzuführen», sagte Stefan Karlsson, Sportmanager für Freeski und Snowboard beim schwedischen Skiverband.

Der Auftakt in die Big-Air-Weltcupsaison steigt am 21. und 22. Oktober im schweizerischen Chur.

Ukraine meldet weitere russische Raketenangriffe

KIEW: Der ukrainische Generalstab hat am Mittwoch weitere russische Raketen- und Luftangriffe auf Wohnhäuser und Objekte der zivilen Infrastruktur registriert. Im abendlichen Lagebericht aus Kiew war die Rede von drei Raketenangriffen und vier Fällen von Beschuss durch Flugzeuge. Zehn Mal seien Mehrfachraketenwerfer eingesetzt worden. Von den zehn getroffenen Zielen lagen die meisten in den frontnahen Gebieten Saporischschja und Mykolajiw im Süden.

Außerdem setze die russische Armee weiter Kampfdrohnen iranischer Bauart ein, von denen zehn abgeschossen worden seien. Die ukrainischen Militärangaben waren nicht unabhängig überprüfbar. Aus dem zentralukrainischen Gebiet Winnyzja meldete die Zivilverwaltung, dass zwei solcher Drohnen abgefangen worden seien.

Die russischen Angriffe aus der Luft waren damit weniger intensiv als am Montag, als mehr als 80 Raketen und Marschflugkörper abgefeuert wurden. Auch wenn die ukrainische Luftverteidigung nach eigenen Angaben etwa die Hälfte von ihnen abfangen konnte, wurden landesweit viele Einrichtungen der Stromversorgung und zivile Objekte getroffen. Auch mitten in der Hauptstadt Kiew schlugen Geschosse ein.

An der Donbass-Front im Osten der Ukraine setzten die russischen Truppen nach Kiewer Angaben am Mittwoch ihre Angriffe auf die Stadt Bachmut fort. Sie seien aber abgewehrt worden, hieß es.

IAEA-Chef besorgt nach neuem Stromausfall im AKW Saporischschja

WIEN: Das umkämpfte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist innerhalb weniger Tage erneut zeitweise von der externen Stromversorgung abgeschnitten worden. Die derzeit stillgelegten Reaktoren und die nuklearen Brennstofflager in dem russisch besetzten AKW mussten deshalb wieder mit Notstrom aus Dieselgeneratoren gekühlt werden, wie Beobachter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vor Ort am Mittwochmorgen berichteten. Bis zum Nachmittag war der Ausfall wieder behoben. Laut dem staatlichen ukrainischen AKW-Betreiber lag die Ursache des Problems in einem Umspannwerk, das durch Beschuss beschädigt worden war.

«Dieser wiederholte Netzausfall im AKW Saporischschja ist eine zutiefst beunruhigende Entwicklung», schrieb IAEA-Chef Rafael Grossi auf Twitter. Laut IAEA verfügt das größte Atomkraftwerk Europas über Dieselvorräte, um die Kühlsysteme etwa 10 Tage lang auch ohne externen Strom zu betreiben und einen Atomunfall zu verhindern.

Der Stromausfall unterstreiche, wie dringend eine Sicherheitszone um das AKW eingerichtet werden müsse, schrieb Grossi weiter. Der Generaldirektor der IAEA hatte am Dienstag Russlands Präsidenten Wladimir Putin und vorige Woche den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj getroffen, um über seinen Plan einer Waffenstillstands-Zone zu sprechen. Grossi werde am Donnerstag erneut zu Gesprächen in Kiew sein, wie sein Sprecher sagte.

Stoltenberg begrüßt deutsche Lieferung von Flugabwehrsystem

BRÜSSEL: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die deutsche Lieferung des Flugabwehrsystems Iris-T SLM an die Ukraine begrüßt. «Ich begrüße die jüngste Ankündigung Deutschlands und auch die Lieferung deutscher Luftabwehrsysteme an die Ukraine», sagte der Norweger am Mittwoch am Rande eines Treffens der Verteidigungsminister der Nato-Staaten in Brüssel. Es sei extrem wichtig, dass die Bündnispartner Luftabwehrsysteme an die Ukraine lieferten. Man werde darüber beraten, wie man die Unterstützung ausbauen könne. «Und die oberste Priorität wird mehr Luftverteidigung sein.»

Zur Verteidigung gegen Russlands Angriffskrieg brauche das Land ganz verschiedene Luftabwehrsysteme, etwa gegen ballistische Raketen, Marschflugkörper und Drohnen, betonte Stoltenberg. Zudem sei die Ukraine ein großes Land mit vielen Städten. Man müsse die Hilfe also ausbauen, damit man dem Land helfen könne, noch mehr Städte und Gebiete gegen die russischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung zu verteidigen.

Deutschland hatte angekündigt, Kiew zunächst vier der jeweils 140 Millionen Euro teuren Flugabwehrsysteme des bodengestützten Typs von Iris-T zur Verfügung zu stellen, die Finanzierung von drei weiteren ist gesichert. Der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow gab auf Twitter bekannt, dass das erste System übergeben worden sei.

Papst ruft zu Ende der Gewalt in Ukraine auf

ROM: Papst Franziskus hat zu einem Ende der Gewalt in der Ukraine aufgerufen. «Mein Herz ist weiter dem ukrainischen Volk zugewandt, besonders den Bewohnern der Gegenden, auf die die Bombardements eingeschlagen sind», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Mittwoch zum Ende der Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom. Er bete dafür, dass der Schrei der Menschen gehört werde und dass diejenigen, die das Schicksal des Krieges in der Hand hätten, der Gewalt ein Ende setzen und ein friedliches Zusammenleben in Gerechtigkeit wieder aufbauen mögen.

Papst Franziskus fordert immer wieder in seinen öffentlichen Reden Frieden in dem von Russland angegriffen Land. Am 25. Oktober will der 85 Jahre alte Argentinier am Kolosseum in Rom mit Vertretern anderer Religionen für den Frieden beten. Die Gemeinschaft katholischer Gläubigen Sant'Egidio organisierte das Treffen unter dem Motto «Schrei des Friedens».

Russisches Verteidigungsministerium rekrutiert Soldaten im Gefängnis

MOSKAU: Nach der Rekrutierung von Gefangenen für russische Söldnertruppen wirbt nun auch die reguläre russische Armee laut Bürgerrechtlern und Medien Soldaten für den Ukrainekrieg im Gefängnis an. «Seit Ende September hat das Verteidigungsministerium mit der Anwerbung von Verurteilten begonnen», teilte das Internetportal «Waschnyje Istorii» am Dienstag mit. Das kremlkritische Medium berichtete von Besuchen der Militärs in Strafkolonien im Gebiet Rjasan bei Moskau und in Stawropol im Nordkaukasus. Zuvor hatten bereits die Bürgerrechtler von Gulagu.net über Abwerbungsversuche im Gebiet Nischni Nowgorod berichtet.

Bereits seit Sommer wirbt die vom Putin-Vertrauten Jewgeni Prigoschin finanzierte Söldnertruppe «Wagner» Strafgefangene für den Einsatz in der Ukraine an. Auf einem in sozialen Netzwerken verbreiteten Video ist mutmaßlich Prigoschin selbst zu sehen, der vor Gefangenen auftritt und ihnen die Freilassung verspricht, wenn sie sich für ein halbes Jahr als Söldner in der Ukraine verpflichten.

Nach Angaben von «Waschnyje Istorii» versprechen auch die Generäle der regulären Armee den Gefangenen ihre Freilassung nach dem Einsatz. Diese sollen in einer Spezialeinheit, genannt «Sturm» zum Einsatz kommen. Das Verteidigungsministerium rekrutiert demnach gezielt unter Häftlingen, die früher in den Sicherheitsorganen gedient haben und womöglich über Kampferfahrung verfügen.

US-Generalstabschef: Russland verletzt bewusst Zivilisten in Ukraine

BRÜSSEL: US-Generalstabschef Mark Milley hat die jüngsten Raketenangriffe Russlands in der Ukraine scharf verurteilt. «In den vergangenen Tagen hat Russland seine Angriffe auf die zivile Infrastruktur verstärkt», sagte Milley am Mittwoch in Brüssel nach Beratungen der sogenannten internationalen Ukraine-Kontaktgruppe, über die Waffenlieferungen an das Land koordiniert werden.

«Russland hat absichtlich zivile Infrastruktur angegriffen, um Zivilisten zu verletzen. Sie haben die Alten, die Frauen und die Kinder in der Ukraine ins Visier genommen», sagte Milley. «Willkürliche und absichtliche Angriffe auf zivile Ziele sind nach den internationalen Kriegsregeln ein Kriegsverbrechen.»

Die Ukraine-Kontaktgruppe kam am Mittwoch am Rande eines zweitägigen Treffens der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel zusammen. Russland hatte bei seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine zuletzt mehrere Regionen des Landes mit Raketenangriffen überzogen - und unter anderem die ukrainische Hauptstadt Kiew in bisher beispiellosem Ausmaß beschossen.

Russland meldet Festnahmen wegen Explosion auf Krim-Brücke

MOSKAU: Wegen der Explosion auf der für Russland strategisch wichtigen Krim-Brücke sind nach Behördenangaben acht Personen festgenommen worden. «Zum derzeitigen Zeitpunkt sind im Zusammenhang mit dem Strafverfahren fünf russische Staatsbürger und drei Staatsbürger aus der Ukraine und Armenien festgenommen worden», teilte der Pressedienst des russischen Geheimdienstes FSB am Mittwoch der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. Der Anschlag sei vom ukrainischen Militärgeheimdienst organisiert worden, berichtete der FSB weiter. Namentlich wird dessen Chef Kyrylo Budanow als Organisator genannt.

Am Samstagmorgen hatte eine Explosion die 19 Kilometer lange Brücke erschüttert, die Russland und die 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim verbindet. Dabei wurde rund siebeneinhalb Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine das für Russland strategisch und symbolisch wichtige Bauwerk schwer beschädigt. Offiziellen Angaben aus Moskau zufolge starben vier Menschen.

Präsident Wladimir Putin hatte bereits einen Tag später die Ukraine beschuldigt, einen Terroranschlag verübt zu haben. Seit Wochenbeginn bombardiert Russland nun massiv Kiew und andere ukrainische Städte. Dies gilt als Antwort auf die Explosion an der Brücke. Die ukrainische Seite hat die Zerstörungen an der Brücke zwar gefeiert, offiziell jedoch nicht die Verantwortung für den mutmaßlichen Anschlag übernommen.

Biden zum Ukraine-Krieg: Putin hat sich «erheblich verkalkuliert»

WASHINGTON: US-Präsident Biden hat dem russischen Präsidenten Putin im Ukraine-Krieg erhebliche Fehleinschätzungen vorgeworfen. Putins Drohungen zum Einsatz von Atomwaffen bezeichnete Biden abermals als «unverantwortlich».

Kremlchef Wladimir Putin hat sich mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden verschätzt. «Ich denke, er ist ein rationaler Akteur, der sich erheblich verkalkuliert hat», sagte Biden dem US-Sender CNN in einem Interview, das am Dienstagabend (Ortszeit) ausgestrahlt wurde. Putin sei fälschlicherweise davon ausgegangen, die Ukrainer würden sich einer russischen Invasion unterwerfen. «Ich glaube, er dachte, er würde mit offenen Armen empfangen werden», sagte Biden. «Ich glaube, er hat sich einfach völlig verkalkuliert.»

Er glaube zwar, dass Putin rational handle, seine Ziele in der Ukraine aber irrational seien. Dies werde auch deutlich, wenn man sich Putins Rede anhöre, die er unmittelbar nach seiner Entscheidung zum Angriffskrieg gegen die Ukraine gehalten habe. Putin habe dort von der Idee gesprochen, dass er als Führer eines Russlands gebraucht werde, «das alle russischsprachigen Menschen vereint», sagte Biden. «Ich halte das einfach für irrational».

Zur Frage, ob Putin seine Drohungen zum Einsatz von Atomwaffen wahr machen könnte, sagte Biden: «Ich glaube nicht, dass er das tun wird.» Aber es sei «unverantwortlich», dass das Staatsoberhaupt einer der größten Atommächte der Welt sage, er könnte eine taktische Atomwaffe in der Ukraine einsetzen. In der Folge könnten Fehler gemacht und Fehleinschätzungen getroffen werden. «Er kann nicht ungestraft über den Einsatz einer taktischen Nuklearwaffe sprechen, als ob das eine vernünftige Sache wäre.»