Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

Steinmeier: Gorbatschows Traum liegt heute in Trümmern

BERLIN: Deutschlands Präsident Frank-Walter Steinmeier hat den verstorbenen russischen Friedensnobelpreisträger und ehemaligen sowjetischen Staatschef Michail Gorbatschow als «großen Staatsmann» gewürdigt.

«Deutschland bleibt ihm verbunden, in Dankbarkeit für seinen entscheidenden Beitrag zur deutschen Einheit, in Respekt für seinen Mut zur demokratischen Öffnung und zum Brückenschlag zwischen Ost und West, und in Erinnerung an seine große Vision von einem gemeinsamen und friedlichen Haus Europa», erklärte Steinmeier am Mittwoch.

Gorbatschow habe in den vergangenen Jahren darunter gelitten, dass sein Traum in immer weitere Ferne rückte. «Heute liegt der Traum in Trümmern, zerstört durch den brutalen Angriff Russlands auf die Ukraine», betonte Steinmeier. Gorbatschow war am Dienstag im Alter von 91 Jahren gestorben.

Johnson: Moskau will Gorbatschows Vermächtnis zunichte machen

BERLIN: Der britische Premierminister Boris Johnson hat Moskau vorgeworfen, mit dem Ukraine-Krieg das Vermächtnis des ehemaligen sowjetischen Staatschefs Michail Gorbatschow zu zerstören.

«Gorbatschow war einer der Menschen, die die Welt verändert haben, und zweifelsohne zum Besseren», sagte Johnson am Mittwochmorgen zu Journalisten in London. «Mich besorgt, dass die aktuelle Führung in Moskau das Vermächtnis von Michail Gorbatschow zunichte machen will.» Der Krieg gegen die Ukraine sei ein rachsüchtiger Versuch, das sowjetische Imperium neu zu erschaffen - «eine Tragödie, die Gorbatschow für undenkbar und ungerechtfertigt gehalten hätte», sagte Johnson. Gorbatschow war am Dienstag im Alter von 91 Jahren gestorben.

AKW Saporischschja: Atomenergie-Experten auf Weg ins Kriegsgebiet

KIEW: Die Experten der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) haben sich am frühen Mittwochmorgen auf den Weg zum Atomkraftwerk (AKW) Saporischschja ins von Russland besetzte südukrainische Gebiet gemacht. «Wir werden ein paar Tage dort verbringen», kündigte IAEA-Chef und Missionsleiter Rafael Grossi vor der Abfahrt in Kiew an. Die Gruppe von Grossi und 13 Experten sei dazu da, die Situation «so weit zu stabilisieren, wie wir können».

Der IAEA-Chef hofft auf Gespräche mit den ukrainischen Kraftwerksmitarbeitern. Er betonte, dass die Gruppe alle erforderlichen Garantien für den langen Weg in das gut 450 Kilometer von Kiew entfernte Kriegsgebiet erhalten habe. «Wir gehen in besetztes Gebiet und das erfordert explizite Garantien, nicht nur von der russischen Seite, sondern auch von der Ukraine», unterstrich er. Die Kolonne aus zehn weißen Geländewagen mit UN-Kennzeichnung setzte sich am frühen Morgen in Bewegung.

Das AKW Saporischschja war kurz nach dem Beginn des russischen Einmarsches Ende Februar von russischen Truppen besetzt worden. Zuletzt war das Kraftwerksgelände häufiger unter Beschuss gekommen. Das hatte international Sorge vor einer Atomkatastrophe ausgelöst. Kiew und Moskau beschuldigen jeweils die andere Seite. Mit seinen sechs Blöcken und einer Nettoleistung von 9500 Megawatt ist das AKW das größte Europas. Vor dem Krieg hatte es mehr als 10.000 Mitarbeiter.