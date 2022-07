Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

Baerbock sieht aktuell keine Chance auf Verhandlungen mit Russland

BERLIN: Außenministerin Annalena Baerbock sieht nach viereinhalb Monaten Krieg in der Ukraine derzeit keine Möglichkeit auf Verhandlungen mit Russland. «Worüber kann man mit jemandem verhandeln, der nicht mal bereit ist, mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz humanitäre Korridore für die Flucht von Zivilisten zu vereinbaren?», sagte die Grünen-Politikerin dem Magazin «Stern». Der russische Angriffskrieg gegen das Nachbarland dauert seit Ende Februar.

Baerbock wies auch Forderungen nach einem sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen zurück, wie dies eine Reihe von deutschen Prominenten in einem offenen Brief verlangt hatten. «Als Ukrainer empfände ich den Brief als naiv, verstörend, überheblich», sagte sie. «Welches Recht hätte ausgerechnet eine deutsche Außenministerin, für die Ukraine zu entscheiden, welchen Teil ihres Landes sie bitte schön abgibt, wie viele Millionen ihrer Bürgerinnen und Bürger sich Russlands Herrschaft zu unterwerfen haben?»

Mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow hatte Baerbock nach eigenem Bekunden seit Kriegsbeginn keinen direkten Kontakt. Sie wünsche sich, sagen zu können: «Komm, Sergej, jetzt lass uns mal über den Frieden verhandeln.» Sie bezweifle aber, dass Lawrow noch ein Mandat der russischen Führung habe. «Welche Rolle der russische Außenminister darin überhaupt spielt, ist fraglich», sagte die Außenministerin mit Blick auf Präsident Wladimir Putin.

Lawrow und Baerbock waren beide vergangene Woche bei einem Treffen der G20-Außenminister führender und aufstrebender Wirtschaftsmächte auf Bali. Direkt nach seiner Rede verließ Lawrow aber den Sitzungssaal, ohne sich Baerbocks Antwort anzuhören.

Niederlande stimmen Nato-Beitritt von Schweden und Finnland zu

DEN HAAG: Die Niederlande haben dem Beitritt von Schweden und Finnland zur Nato zugestimmt. Die Erste Kammer des Parlaments - vergleichbar dem Bundesrat - in Den Haag unterstützte am Dienstagabend mit großer Mehrheit einen entsprechenden Gesetzesvorschlag. Damit wird das Gesetz im Eilverfahren ratifiziert. Vergangene Woche hatte bereits die Zweite Kammer zugestimmt.

Die beiden nordischen Staaten hatten nach dem russischen Angriff auf die Ukraine die Aufnahme in die westliche Verteidigungsallianz beantragt. Bisher waren sie neutral. Auch Bundestag und Bundesrat stimmten dem Beitritt bereits zu. Erst vergangene Woche hatten die Botschafter der 30 Bündnisstaaten im Nato-Hauptquartier in Brüssel die sogenannten Beitrittsprotokolle unterzeichnet.

Selenskyj lobt westliche Artilleriesysteme

KIEW: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich auch dank westlicher Waffenhilfe optimistisch für den weiteren Kriegsverlauf gezeigt. «Die Okkupanten haben bereits sehr gut zu spüren bekommen, was moderne Artillerie ist. Und sie werden nirgendwo mehr auf unserem Boden, den sie besetzt haben, ein sicheres Hinterland haben», sagte Selenskyj am Dienstagabend in einer Videoansprache. In den vergangenen Wochen wurden nach Medienberichten mehrere Stützpunkte, Munitions- und Waffenlager der russischen Truppen weit hinter der Front zerstört.

Die Russen hätten auch dank der Tätigkeit ukrainischer Partisanen im besetzten Gebiet inzwischen Angst vor der ukrainischen Armee, sagte Selenskyj. Es fehle ihnen auch «der Mut, eine Niederlage einzugestehen und Truppen vom ukrainischen Territorium abzuziehen». Weiter kämpfen könnten sie trotz hoher Verluste nur dank der «unerschöpflichen Bestände alter sowjetischer Waffen». Die Ukraine sei in der Lage, sich zu verteidigen und das Land wieder aufzubauen. Der Krieg dauert inzwischen viereinhalb Monate.