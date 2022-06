Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

«Versagen der Welt» - vernachlässigte Flüchtlingskrisen in Afrika

BRÜSSEL/KINSHASA: Im Schatten des Kriegs in der Ukraine und der Flucht Zehntausender Menschen gerät das Elend anderer Flüchtlinge nach Ansicht von Aktivisten aus dem Blick: Die zehn am meisten vernachlässigten Flüchtlingskrisen weltweit finden einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Norwegischen Flüchtlingsrats (NRC) zufolge in Afrika statt. «Die Tatsache, dass die am meisten vernachlässigten Krisen der Welt alle in Afrika sind, zeigt das chronische Versagen der Entscheidungsträger, der Geber und der Medien, sich den Konflikten und dem menschlichen Leid auf diesem Kontinent zu widmen,» sagte Jan Egeland, Generalsekretär des NRC.

Paradebeispiel sei die Demokratische Republik Kongo, die auf der Liste den Spitzenplatz einnimmt, gefolgt von Burkina Faso, Kamerun und dem Südsudan. «Es handelt sich um eine der schlimmsten humanitären Krisen dieses Jahrhunderts», sagte Egeland. Allein innerhalb der DR Kongo seien 5,5 Millionen Menschen auf der Flucht, die Nahrungsmittelknappheit habe den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen erreicht: Ein Drittel der Bevölkerung hungere.

«Der Krieg in der Ukraine hat die immense Lücke aufgezeigt zwischen dem, was möglich ist, wenn die internationale Gemeinschaft während einer Krise an einem Strang zieht, und dem, was für Millionen Menschen die tagtägliche Realität darstellt», sagte Egeland.

Bei der Erstellung der Liste der am meisten vernachlässigten Flüchtlingskrisen werden Mangel an Finanzierung, Medienaufmerksamkeit sowie internationalen politischen und diplomatischen Maßnahmen als Kriterien genommen.

Dänische Volksabstimmung über EU-Verteidigungsvorbehalt begonnen

KOPENHAGEN: In Dänemark hat am Mittwochmorgen eine Volksabstimmung über eine Teilnahme an der Sicherheits- und Verteidigungszusammenarbeit der EU begonnen. Knapp 4,3 Millionen stimmberechtigte Däninnen und Dänen sollen dabei vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine entscheiden, ob sie den sogenannten EU-Verteidigungsvorbehalt ihres Landes abschaffen wollen.

Diese EU-Sonderregelung besteht ebenso wie drei weitere seit 1993. Sie bedeutet, dass sich Dänemark zwar an zivilen, nicht aber an militärischen EU-Missionen und auch nicht an der gemeinsamen Entwicklung etwa von Waffensystemen beteiligen kann.

Die Abstimmungslokale sind am Mittwoch noch bis 20.00 Uhr geöffnet. Fernsehsender wollten im Anschluss erste Prognosen veröffentlichen. Mit einem vorläufigen Ergebnis wird am späten Abend gerechnet.

11 von 14 Parteien einschließlich der regierenden Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen haben sich für eine Abschaffung des Vorbehalts ausgesprochen. Es wäre das erste Mal, dass sich Dänemark in einer Volksabstimmung für eine Abschaffung einer solchen EU-Sonderregelung ausspricht. Im Jahr 2000 hatte es gegen den Euro und 2015 auch gegen die EU-Justizzusammenarbeit gestimmt.

London: Russen haben mehr als die Hälfte von Sjewjerodonezk erobert

LONDON: Nach Einschätzung britischer Geheimdienste soll Russland nach schweren Kämpfen mittlerweile mehr als die Hälfte der ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk besetzt haben. In den vergangenen beiden Tagen hätten sich die Gefechte verstärkt und die Russen seien weiter ins Stadtzentrum vorgerückt, hieß es am Mittwoch in einem Update des britischen Verteidigungsministerium. Dabei seien auch tschetschenische Kämpfer im Einsatz.

In anderen Gebieten führe Moskau weiterhin Angriffe mit Langstreckenraketen gegen Infrastrukturziele in der gesamten Ukraine durch, hieß es weiter.

Schon seit Beginn des Krieges veröffentlicht die britische Regierung in ungewöhnlich offener Art und Weise regelmäßig Geheimdienstinformationen zum Verlauf des Angriffskriegs. Moskau wirft London eine gezielte Desinformationskampagne vor.

Russische Kommunisten schließen kriegskritische Abgeordnete aus

WLADIWOSTOK: Die Kommunistische Partei Russlands hat zwei Parlamentsabgeordnete der Fernostregion Primorje um den Hafen Wladiwostok aus der Fraktion ausgeschlossen, weil sie zur Beendigung des Kriegs gegen die Ukraine aufgerufen hatten. «Diese Abgeordneten haben unsere Partei diskreditiert mit ihrem Vorstoß, daher ist für sie kein Platz in unseren Reihen», sagte der Fraktionschef der Kommunisten im Regionalparlament, Anatoli Dolgatschow, laut der Tageszeitung «Kommersant» (Mittwoch). Der Aufruf der beiden Abgeordneten hatte international Aufsehen erregt, weil er zeigte, dass es in der russischen Politik Widerstand gegen den Krieg gibt.

Der Vorfall ereignete sich in der vergangenen Woche während einer Parlamentssitzung. Dort hatte ein Abgeordneter eine Erklärung verlesen, in der er Russlands Präsident Wladimir Putin zur Beendigung der «militärischen Spezialoperation» - so wird der Krieg in Russland offiziell genannt - aufforderte. Während er von einem Kollegen dabei unterstützt wurde, warfen ihm die Regionalführung und auch die eigene Parteispitze «Verrat» vor und drohten mit Konsequenzen. Ob die beiden parteilosen Abgeordneten neben dem Fraktionsausschluss weitere Disziplinarmaßnahmen zu befürchten haben, ist bislang unklar.

Die russische Führung hat nach Beginn der Invasion in der Ukraine die Gesetze verschärft, um Proteste gegen den Krieg zu verhindern. Wegen angeblicher Falschmeldungen und «Diskreditierung» der russischen Armee wurden laut Medienberichten bereits 50 Strafverfahren und Hunderte Bußgeldverfahren in Russland eingeleitet.