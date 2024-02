Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

Selenskyj zu Besuch in Albanien eingetroffen

KIEW/TIRANA: In ihrem Abwehrkampf ist die Ukraine derzeit besonders stark auf Unterstützung angewiesen. Nach einem Besuch in Saudi-Arabien wirbt Präsident Selenskyj darum jetzt in Albanien auf dem Balkan.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Besuch in Albanien eingetroffen. «Es ist eine große Ehre, Präsident Selenskyj in (der Hauptstadt) Tirana zu begrüßen», schrieb der albanische Außenminister Igli Hasani in der Nacht zum Mittwoch auf der Plattform X (früher Twitter). Das Nato-Land auf dem Balkan stehe «solidarisch mit der Ukraine und ihrem heldenhaften Kampf gegen die russische Aggression», fügte er hinzu.

Erwartet wird ein Gespräch Selenskyjs mit dem albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama. Bei einem Treffen der Westbalkan-Staaten, bei dem auch mit Vertretern Griechenlands und der Türkei gerechnet wird, will Rama zudem die Solidarität der gesamten Region mit der Ukraine zum Ausdruck bringen. Vor seiner Ankunft in Albanien hatte Selenskyj bereits Saudi-Arabien besucht und nach mehr als zwei Jahren russischen Angriffskriegs auch dort um Unterstützung geworben.

«De Standaard»: Frankreich könnte mehr für die Ukraine tun

BRÜSSEL: Die belgische Zeitung «De Standaard» kommentiert am Mittwoch den Vorstoß des französischen Präsidenten Emmanuel Macron für eine mögliche Entsendung von Bodentruppen aus Nato-Staaten in die Ukraine:

«Wagt es Europa, ein Szenario in Betracht zu ziehen, in dem Kiew nur durch die Entsendung westlicher Truppen gerettet werden kann? Bevor es so weit kommt, kann noch viel mehr als bisher für die Ukraine getan werden, vor allem durch Frankreich. Das Land, das sich rühmt, Europa unter seinem Nuklearschirm schützen zu können, wenn sich die USA zurückziehen sollten, steht bei effektiven Waffenlieferungen an die Ukraine hinten an. Deutschland, das wegen der Weigerung der Regierung, Taurus-Raketen zu liefern, kritisiert wird, ist um ein Vielfaches freigiebiger, was militärische Ausrüstung und Finanzierung angeht. Frankreich hat noch keinen einzigen Panzer an die Ukraine geliefert. (...)

Noch dramatischer ist, dass Macrons Alleingang erneut gnadenlos die europäischen Differenzen bloßlegt. Alle europäischen Regierungschefs lehnten Macrons Idee ab. Moskau hat das zur Kenntnis genommen. Man muss in einem Krieg mit einer autoritären nuklearen Großmacht umsichtig vorgehen. Aber durch das Zögern der Europäer und jetzt auch der Amerikaner, der Ukraine lebenswichtige Hilfe zu leisten, hat Putin Zeit gewonnen.»