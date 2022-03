Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Mittwoch

Gelb und Blau aus Solidarität mit der Ukraine im US-Kongress

WASHINGTON: Aus Solidarität mit der Ukraine haben einige US-Abgeordnete und andere Zuhörer während der Ansprache zur Lage der Nation die ukrainischen Farben Blau und Gelb getragen. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, trug am Dienstagabend (Ortszeit) im US-Kongress eine Anstecknadel mit den Flaggen der USA und der Ukraine. Der Minderheitsführer der Republikaner in der Parlamentskammer, Kevin McCarthy, trug ein gelb-blaues Einstecktuch.

Andere Zuhörerinnen und Zuhörer der Rede von US-Präsident Joe Biden hatten Schals in den Nationalfarben der Ukraine, hielten kleine Papierflaggen oder trugen Blazer und Oberteil in Anlehnung an die Farben der Flagge. Bidens Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses im Kapitol in Washington war überschattet vom Krieg in der Ukraine. Die ukrainische Botschafterin Oksana Markarowa war Ehrengast von First Lady Jill Biden. Diese wiederum kam in einem Kleid ganz in Blau - eine Sonnenblume zierte den Ärmel. Sonnenblumen gelten als Symbol der Ukraine.

«Washington Post»: Biden gab in Rede keine Zukunftsvision für Nato

WASHINGTON: Die Rede von US-Präsident Joe Biden zur Lage der Nation, die auch den militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine einschloss, kommentiert die «Washington Post»:

«Putins Bestreben, die Landkarte Europas mit Gewalt neu zu zeichnen, hat nicht nur Bidens Pläne für eine außenpolitische Hinwendung zu China, sondern auch das gesamte globale Gleichgewicht der Kräfte ins Wanken gebracht. Der Umgang mit der russischen Invasion in der Ukraine und ihren Folgen dürfte einen Großteil der Aufmerksamkeit dieser Regierung in den nächsten drei Jahren in Anspruch nehmen.(...)

Doch Biden feierte den Schaden für die russische Wirtschaft, ohne die mutigen Russen, die gegen den Krieg protestiert haben, vollständig zu würdigen. Er bat den Kongress nicht um höhere Verteidigungsausgaben, die zur Wiederherstellung der Weltordnung erforderlich sein könnten. Er bot keine Vision an, wie die Nato der russischen Bedrohung längerfristig begegnen könnte. Stattdessen wandte er sich einer langen Liste bekannter innenpolitischer Vorschläge zu.

Enttäuschend war, dass er in Bezug auf die Inflation im Wesentlichen Vorhaben für Ausgaben wiederholte und die fragwürdige Logik vertrat, dass die Verlagerung von Lieferketten zurück nach Amerika zwangsläufig zu Kostensenkungen führt. Die Lage der Nation ist verständlicherweise angespannt.»

Delegation sichert Unterstützung der USA für Taiwan gegen China zu

TAIPEH: Angesichts der russischen Invasion in die Ukraine hat eine Delegation früherer US-Verteidigungspolitiker die Unterstützung der USA für das freiheitliche Taiwan gegen die Bedrohung aus China bekräftigt. Bei einem Treffen mit Präsidentin Tsai Ing-wen sagte der frühere US-Generalstabschef Mike Mullen am Mittwoch in Taipeh, seine Delegation komme «in einem sehr schwierigen und kritischen Moment der Weltgeschichte». Der Ex-Admiral verwies auf Äußerungen von US-Präsident Joe Biden, dass die Demokratie in der Welt wie jetzt in der Ukraine vor «alarmierenden Herausforderungen» stehe.

Tsai Ing-wen sagte, Taiwan schließe sich den gemeinsamen Bemühungen zur Unterstützung der Ukraine an. Wie die Ukrainer ihre Freiheit und Demokratie verteidigten, stoße in Taiwan auf großes Mitgefühl. Die Insel stehe «auch an der Frontlinie im Kampf für Demokratie», sagte die Präsidentin und verwies auf die wachsenden militärischen Drohungen Chinas. «Die Geschichte lehrt uns, dass wir die Bedrohung für uns nur noch verschlimmern, wenn wir militärische Aggression wissentlich ignorieren», sagte Tsai Ing-wen.

Die kommunistische Führung in Peking betrachtet die demokratische Insel nur als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Mullen beschrieb Taiwan als «eine der lebendigsten Demokratien der Welt». «Diese Delegation spiegelt die parteiübergreifende Art der Unterstützung für die starke Partnerschaft der USA mit Taiwan wider», sagte Mullen. «Frieden und Sicherheit über die Taiwanstraße hinweg zu sichern, ist nicht nur im Interesse der USA, sondern auch der Welt.» Die USA stünden zu ihren Verpflichtungen gegenüber Taiwan.

Die USA haben sich der Verteidigungsfähigkeit Taiwans verpflichtet und liefern Waffen. Frühere US-Regierungen haben bewusst offengelassen, ob sie der Insel im Falle eines Angriffs auch militärisch zu Hilfe kommen würden, um Peking abzuschrecken. Doch sagte US-Präsident Biden, die USA hätten die «Verpflichtung», dies zu tun. Als weiteres früheres US-Regierungsmitglied wurde am Mittwoch auch Ex-Außenminister Mike Pompeo in Taipeh erwartet.

Erleichterung, Trauer und Angst bei Ukraine-Flüchtlingen in Polen

MEDYKA: Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR ist überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Polen gegenüber den Flüchtlinge aus der Ukraine. «Die Solidarität der Menschen in Polen treibt einem manchmal die Tränen der Rührung in die Augen», sagte UNHCR-Sprecher Chris Melzer der Deutschen Presse-Agentur. Menschen verteilten Telefonkarten an die Ankömmlinge und hielten Schilder hoch, um sie mit eigenen Autos in gewünschte Zielorte zu fahren. Er habe selbst Kinder gesehen, die ihre eigenen Spielzeuge spendeten, um anderen eine Freude zu machen, berichtete Melzer vom Grenzübergang Medyka.

Bis Dienstag waren 667.000 Menschen vor dem Krieg, den Russland vergangene Woche gegen die Ukraine begonnen hatte, geflohen. Das UNHCR stellt sich auf bis zu vier Millionen Flüchtende ein.

Die Ankommenden seien erleichtert und erschöpft - nach manchmal 40 oder 50 Stunden Warten, bevor sie die Grenze passieren konnten. Es kämen fast ausschließlich Frauen und Kinder an, sagte Melzer. Männer bis 60 dürfen das Land nicht verlassen, weil sie gegen die russische Invasion kämpfen sollen. «Die Leute wirken erleichtert, aber auch traurig und deprimiert», sagte Melzer. «Ein Gefühl, das alle haben: Angst, und natürlich auch Sorge um die Angehörigen.»

US-Republikanerin: Das Land ist unter Biden auf dem falschen Weg

WASHINGTON: Die Vereinigten Staaten befinden sich nach Ansicht der republikanischen Gouverneurin Kim Reynolds unter der Führung des demokratischen Präsidenten Joe Biden «auf dem falschen Weg». Unter Biden sei die Kriminalität «außer Kontrolle», die Grenze sei nicht sicher, die Inflationsrate befinde sich auf Rekordhöhe und die Regierung wolle den Amerikanern stets vorschreiben, wie sie zu leben hätten, sagte Reynolds am Dienstagabend (Ortszeit).

In der offiziellen Antwort der Republikaner auf Bidens Rede zur Lage der Nation sagte die Gouverneurin des Bundesstaats Iowa, die Demokraten blieben in ihrer elitären Blase und vergäßen die Sorgen der Wähler. «Der Präsident und die Demokraten im Kongress haben das letzte Jahr damit verbracht, die Probleme der Amerikaner entweder zu ignorieren oder sie zu verschlimmern.»

Die Regierung bevormunde die Menschen und behandle sie, als wären sie «Feinde», sagte Reynolds weiter. «Wir sind nicht im gleichen Land wie vor einem Jahr. Der Präsident hat sich heute Abend bemüht, ein anderes Bild zu zeichnen. Aber sein Handeln in den vergangenen zwölf Monaten passt nicht zu seiner Rhetorik», sagte Reynolds.

Biden, der seit Januar 2021 im Amt ist, hatte am Dienstagabend vor beiden Kammern des US-Kongresses im Kapitol in Washington gesprochen. Reynolds Antwort auf Bidens Rede wurde aus Des Moines, der Hauptstadt Iowas, übertragen.

Ukrainische Medien berichten von Kämpfen in Charkiw und Cherson

CHARKIW/CHERSON: Nach ukrainischen Medienberichten ist es in der Nacht zu Mittwoch zu Gefechten mit der russischen Armee gekommen. Im ostukrainischen Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes, hätten russische Soldaten ein militärmedizinisches Zentrum angegriffen, meldete die Agentur Unian. Es sei zum Kampf mit ukrainischen Einheiten gekommen. Bei Charkiw sei es den Ukrainern gelungen, sechs neue russische Panzer vom Typ T-80BWM zu erbeuten, hieß es.

Auch in der südukrainischen Stadt Cherson wurde demnach gekämpft. Ein russischer Panzer feuerte der Agentur Ukrinform zufolge in ein Gebäude des ukrainischen Geheimdienstes SBU.

Der Berater des Innenministeriums, Anton Heraschtschenko, sprach von zahlreichen toten Zivilisten, die Cherson unter anderem mit sogenannten Molotow-Cocktails verteidigt hätten. Die Stadt an der Mündung des Flusses Dnipro ist örtlichen Berichten nach eingekesselt.

Die Angaben ließen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Luftangriff in der Großstadt Schytomyr

SCHYTOMYR: Aus der ukrainischen Großstadt Schytomyr ist am Dienstagabend ein Luftangriff gemeldet worden. Vermutlich Marschflugkörper des russischen Typs Kalibr hätten mehrere Gebäude beschädigt, darunter ein Krankenhaus, meldete die Agentur Unian.

Nach Angaben der Behörden wurden zwei Menschen getötet und zehn verletzt. Zuvor hatte der Berater des Innenministeriums, Anton Heraschtschenko, von vier Toten gesprochen.

Der Angriff galt demnach der in Schytomyr stationierten 95. Brigade. Auf Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, waren brennende Häuser und Rettungskräfte zu sehen. «Das wird keine ruhige Nacht», sagte Bürgermeister Serhij Suchomlyn.

Schytomyr liegt rund 140 Kilometer westlich der Hauptstadt Kiew. Auch in der Großstadt Charkiw habe es erneut einen Luftangriff gegeben, sagte Heraschtschenko. Die Angaben ließen sich nicht von unabhängiger Seite überprüfen.

Biden: Putin ist jetzt isolierter als je zuvor

WASHINGTON: Der russische Präsident Wladimir Putin ist infolge der westlichen Sanktionen nach Ansicht von US-Präsident Joe Biden inzwischen «isolierter von der Welt als je zuvor».

Russlands Wirtschaft sei wegen der von den USA, der EU und weiteren Verbündeten beschlossenen Strafmaßnahmen bereits ins Taumeln geraten, sagte Biden am Dienstagabend (Ortszeit) in seiner ersten offiziellen Ansprache zur Lage der Nation. «Wenn die Geschichte dieser Ära geschrieben sein wird, wird Putins Krieg mit der Ukraine Russland schwächer und den Rest der Welt stärker zurückgelassen haben», sagte Biden vor beiden Kammern des US-Kongresses im Kapitol in Washington.

Biden zu Putins Krieg in der Ukraine: Diktatoren müssen Preis zahlen

WASHINGTON: US-Präsident Joe Biden hat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine eine deutliche Botschaft an Russlands Präsident Wladimir Putin gerichtet. «Wenn Diktatoren keinen Preis für ihre Aggression zahlen, verursachen sie mehr Chaos», sagte Biden am Dienstagabend (Ortszeit) in seiner Ansprache zur Lage der Nation in Washington. Aus diesem Grund sei die Nato gegründet worden.

Russlands Präsident habe gedacht, er könne den Westen spalten und die Nato würde nicht reagieren. «Putin hat sich geirrt», so Biden. Man werde weiter zusammenstehen. «Putins Krieg war vorsätzlich und grundlos», mahnte Biden. Putin habe sich entschieden, die Bemühungen um Diplomatie abzulehnen.

Bidens erste Ansprache zur Lage der Nation wird vom Krieg in der Ukraine überschattet. Seine Rede wollte er vor beiden Kammern des US-Kongresses im Kapitol in Washington am Abend halten. Bidens Sprecherin Jen Psaki hatte zuvor angekündigt, der Präsident werde über seine Bemühungen sprechen, eine weltweite Koalition «für Demokratie und gegen russische Aggression» aufzubauen. Die US-Regierung, die EU und andere westliche Partner hatten nach dem Angriff auf die Ukraine beispiellose Sanktionen gegen Russland verhängt.

Auch USA werden Luftraum für russische Flugzeuge sperren

WASHINGTON: Nach der Europäischen Union und Kanada werden auch die USA ihren Luftraum für russische Flugzeuge schließen.

Dies werde Russland weiter isolieren und die wirtschaftlichen Kosten für Moskau nochmals erhöhen, sagte US-Präsident Joe Biden am Dienstagabend (Ortszeit) in seiner ersten offiziellen Rede zur Lage der Nation.

Biden: Putin wird niemals Herzen und Seelen der Ukrainer gewinnen

WASHINGTON: Der russische Präsident Wladimir Putin wird nach Überzeugung von US-Präsident Joe Biden das ukrainische Volk nie von sich überzeugen können. «Putin mag Kiew mit Panzern einkreisen, aber er wird niemals die Herzen und Seelen der Ukrainer gewinnen», sagte Biden am Dienstag bei seiner Ansprache zur Lage der Nation vor beiden Kammern des US-Kongresses. «Er wird niemals ihre Liebe zur Freiheit auslöschen. Er wird niemals die Entschlossenheit der freien Welt schwächen.» Biden sagte, im Wettbewerb zwischen Demokratien und Autokratien stellten sich Demokratien den Herausforderungen, «und die Welt entscheidet sich eindeutig für Frieden und Sicherheit».

Biden war maßgeblich daran beteiligt, die Koalition westlich orientierter Staaten gegen Putin zu schmieden, die wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine harte Sanktionen gegen Russland verhängt hat. Als Ehrengast von First Lady Jill Biden nahm unter anderem die ukrainische Botschafterin Oksana Markarowa an Bidens erster offiziellen Ansprache zur Lage der Nation teil.

Ukraine warnt vor weiterer Unterstützung durch Belarus am Einmarsch

KIEW: Das Verteidigungsministerium in Kiew hat vor einer weiteren Unterstützung von Belarus am Einmarsch Russlands in die Ukraine gewarnt. Belarus helfe Russland bereits mit der Anwesenheit von Truppen und Waffen auf seinem Gebiet, teilte das Ministerium in der Nacht zu Mittwoch mit. Die belarussischen Truppen seien in Kampfbereitschaft und befänden sich nahe der ukrainischen Grenze.

Das US-Verteidigungsministerium hatte jüngst erklärt, es gebe keine Hinweise, dass belarussische Truppen in die Ukraine einmarschierten. Auch der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte gesagt, dass keine Truppen im Kriegseinsatz im Nachbarland seien. Allerdings gab es Medienberichte, wonach belarussisches Militär in der Region Tschernihiw an der Grenze zu Belarus gesehen worden sein soll.