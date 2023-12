Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Freitag

USA weiten Sanktionsregime aus: Unterstützer Russlands bestrafen

WASHINGTON: Mit einem Erlass von US-Präsident Joe Biden wollen die USA ihre rechtlichen Möglichkeiten ausweiten, Unterstützer Russlands im Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Sanktionen zu belegen. Biden werde am Freitag eine entsprechende Anordnung unterzeichnen, kündigte ein hochrangiger Vertreter der Regierung in Washington an. Die US-Behörden erhielten damit ein präzises Instrument, um insbesondere Finanzinstitute ins Visier zu nehmen, die durch die Abwicklung von Transaktionen die Kriegsmaschinerie Russlands förderten. Zum ersten Mal seien dann sogenannte Sekundärsanktionen möglich. Dies geschehe in Abstimmung mit Partnern und Verbündeten.

Die bisherigen Sanktionen hätten zwar Wirkung gezeigt, der Kreml habe aber Wege gefunden, diese zu umgehen, sagte der Regierungsvertreter. Eine Reihe von Unternehmen, die Russland bei der Umgehung der Maßnahmen unterstützten, sei bereits belangt worden. Knackpunkt sei das Finanzsystem, denn es benötige Transaktionen, um Waffen und militärische Ausrüstung zu beschaffen. Ziel sei es, «Sand in das Getriebe der russischen Kriegsmaschinerie zu streuen und seine Versorgungskette zu zerschlagen». Die USA haben Russland bereits mit umfangreichen Sanktionen belegt.

Kokain im Wert von 90 Millionen Euro sichergestellt

ROTTERDAM: Der niederländische Zoll hat fast 1200 Kilogramm Kokain sichergestellt. Die Drogen hätten einen Verkaufswert von rund 90 Millionen Euro, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Die Fahnder hatten das Kokain im Hafen von Rotterdam bei einer regulären Kontrolle in einem Container mit Bananen gefunden.

Der Container kam aus Ecuador. Die Bananen sollten in die Ukraine transportiert werden. Weder das Importunternehmen in den Niederlanden noch die Ukraine hätten wahrscheinlich etwas mit dem Schmuggel zu tun, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die Drogen wurden inzwischen vernichtet.

Erst vor wenigen Tagen hatten die Fahnder im Hafen Taschen mit rund 500 Kilogramm Kokain gefunden, mit einem Verkaufswert von rund 37,5 Millionen Euro. Der Container kam aus Kolumbien. Im August hatten die Fahnder rund 8000 Kilogramm Kokain im Wert von rund 600 Millionen Euro sichergestellt. Das war die bisher größte Einzelladung Drogen, die jemals im Hafen abgefangen wurde. Der Hafen von Rotterdam ist einer der Haupteinfuhrhafen für Kokain in Europa.

Ukrainische Flugabwehr: 24 von 28 russischen Drohnen zerstört

KIEW: Die ukrainische Flugabwehr hat nach eigenen Angaben in der Nacht zum Freitag 24 von 28 russischen Drohnenangriffen abgewehrt. Ziele der russischen Angriffe waren unter anderem die Hauptstadt Kiew und die Regionen Odessa, Mykolajiw und Cherson, wie das Militär mitteilte. In Kiew trafen Trümmer einer abgeschossenen Drohne ein Hochhaus, es gab schwere Zerstörungen in den Wohnungen der oberen Etagen und einen Brand, wie auf Behördenfotos zu sehen war.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hatte mitgeteilt, dass ein Mensch ins Krankenhaus gebracht worden sei. Ein anderer Verletzter wurde demnach an Ort und Stelle versorgt. Auch ein anderes Haus sei in der Hauptstadt durch Drohnenstücke getroffen worden, hieß es.

Im Kiewer Umland seien drei Häuser durch abgestürzte Trümmerteile beschädigt worden, teilten die Behörden mit. In der Region Mykolajiw schlug nach offiziellen Angaben eine Drohne in ein Infrastrukturobjekt ein. Ein Brand habe gelöscht werden müssen, hieß es. Im Gebiet Odessa am Schwarzen Meer wurde laut der örtlichen Militärverwaltung durch abgestürzte Trümmer ein Getreidesilo beschädigt. Es sei niemand verletzt worden.

Russland überzieht die Ukraine bei seinem seit fast zwei Jahren andauernden Angriffskrieg immer wieder mit Drohnenattacken. Fast täglich meldet die durch westliche Verteidigungssysteme verstärkte Flugabwehr des Landes den Abschuss russischer Drohnen und Raketen. Durch die Einschläge der Drohnen oder der Trümmer infolge ihres Abschusses kommt es aber immer wieder zu schweren Schäden. Auch sterben Menschen oder werden verletzt.