Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Freitag

Moskau bestellt neuen Chef der Luft- und Raumfahrttruppen

MOSKAU: Generaloberst Viktor Afsalow ist in Russland offiziell zum Chef der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte ernannt worden. Der 55-Jährige sei durch ein Dekret des Präsidenten im Oktober auf den Posten bestellt worden, teilte das Verteidigungsministerium am Freitag auf seiner Homepage mit. Bis zum Sommer war der in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine lange sehr wichtige General Sergej Surowikin Chef der Luft- und Raumfahrttruppe. Er wurde aber nach einer Meuterei der Privatarmee Wagner kaltgestellt.

Afsalow wurde auf der Halbinsel Krim geboren, die nach dem Zerfall der Sowjetunion Teil der Ukraine war, ehe sie 2014 von Russland annektiert wurde. Er selbst hat allerdings nie in der ukrainischen Armee, sondern erst in den sowjetischen und dann in russischen Streitkräften gedient. Die letzten Jahre war er Stabschef und Vizechef der Luft- und Raumfahrttruppen. Seit der Absetzung Surowikins im Sommer übernahm er bereits kommissarisch dessen Amt.

EU-Kommission arbeitet an Nutzung von Erlösen aus russischem Vermögen

BRÜSSEL: Die Europäische Kommission treibt ihre Pläne, Gewinne aus festgesetztem russischen Vermögen für die Ukraine zu verwenden, weiter voran. Derzeit arbeite man an einem Vorschlag, der sich zunächst auf die sogenannten Zufallsgewinne («Windfall Profits») konzentriere, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Freitag in Brüssel nach einem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Länder. «Diese Zufallsgewinne sind bereits beträchtlich, und die Idee ist, sie zu bündeln und sie dann über den EU-Haushalt an die Ukraine und den Wiederaufbau der Ukraine weiterzuleiten.» Zufallsgewinne sind Erträge, mit denen zuvor nicht gerechnet wurde - entstanden etwa durch Kurssteigerungen.

Die Blockade von russischem Vermögen ist Folge von im vergangenen Jahr erlassenen Sanktionen. So wurden etwa alle Transaktionen im Zusammenhang mit der Verwaltung von Reserven und Vermögenswerten der russischen Zentralbank untersagt.

Nach Kommissionsangaben sind in der EU derzeit russische Vermögenswerte im Wert von mehr als 200 Milliarden Euro blockiert, der größte Teil davon ist in Belgien eingefroren. Die Erlöse dieses Vermögens bezifferte die Clearinggesellschaft Euroclear zuletzt auf rund drei Milliarden Euro. Belgien hatte zudem vor einigen Tagen angekündigt, im kommenden Jahr Einnahmen in Höhe von etwa 1,7 Milliarden Euro aus der Besteuerung der Erträge des Vermögens für die Unterstützung der Ukraine einzusetzen.

Slowakei stellt Bedingungen für mehr EU-Geld an Ukraine

BRATISLAVA: Der neue slowakische Regierungschef Robert Fico hat sich zur Unterstützung eines 50 Milliarden Euro schweren EU-Hilfspakets für die Ukraine bereit erklärt, daran aber Bedingungen geknüpft. Das teilte der Linksnationalist am Freitag in einer vom Regierungsamt in Bratislava verbreiteten Stellungnahme mit.

Er sei bereit, eine Erhöhung der slowakischen Zahlungen an den gemeinsamen EU-Haushalt für die nächsten vier Jahre zu unterstützen, schrieb Fico, «obwohl die öffentlichen Finanzen der Slowakei zerrüttet» seien. Im Gegenzug dürfe es aber zu keinerlei Kürzungen der EU-Förderungen für Landwirte und den sogenannten Kohäsionsfonds zur Verringerung von Unterschieden des Lebensstandards in ärmeren und reicheren EU-Ländern kommen. Die Slowakei gehört zu den ärmeren EU-Ländern und profitiert daher vom Kohäsionsfonds.

Als weitere Bedingung verlangte Fico, es müsse Garantien dafür geben, dass die EU-Zahlungen an die Ukraine «nicht veruntreut werden», da die Ukraine «zu den korruptesten Ländern der Welt» gehöre. Außerdem müsse ein Teil der zusätzlichen EU-Gelder auch slowakischen Firmen zugutekommen, die sich am Wiederaufbau der Ukraine beteiligten. Fico wird von Gegnern als «pro-russisch» kritisiert, weil er weitere slowakische Waffenlieferungen an die Ukraine ablehnt.

Russischer Pilot in der Ukraine zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt

TSCHERNIHIW: In der Ukraine ist ein russischer Pilot wegen tödlicher Schüsse auf einen Zivilisten in Abwesenheit zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Im März vergangenen Jahres habe der Russe einen Mann in Tschernihiw erschossen, hieß es am Freitag in dem Urteil eines Gerichts in der nordukrainischen Großstadt. Der Pilot war nach dem Abschuss seines Flugzeuges von dem Ukrainer entdeckt worden. Der Zivilist sei erkennbar unbewaffnet gewesen und habe keine Gefahr dargestellt. Trotzdem habe der Pilot ihn mit seiner Pistole getötet.

Da der russische Major im Rahmen eines Gefangenenaustausch im Frühjahr vergangenen Jahres an Russland übergeben wurde, konnte er nur in Abwesenheit verurteilt werden. Der Verurteilte soll zudem als Wiedergutmachung eine Geldstrafe von umgerechnet gut 50.000 Euro an die Hinterbliebenen zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Vor über 20 Monaten war die russische Armee großflächig in die Ukraine einmarschiert. Zu Kriegsbeginn hatte die russische Luftwaffe die Gebietshauptstadt Tschernihiw in der Nordukraine massiv bombardiert.

Russland übergibt Ukraine 50 Soldatenleichen

KIEW: Die Ukraine hat von Russland erneut tote Soldaten erhalten.

Die Leichname von 50 Ukrainern wurden von der russischen Seite an Kiew übergeben, wie der Koordinationstab für Kriegsgefangenenbelange am Freitag mitteilte. Bei der Vermittlung habe das Internationale Rote Kreuz geholfen, hieß es. Nicht mitgeteilt wurde, ob an Russland ebenso Tote übergeben wurden. Die Kriegsparteien tauschen immer wieder getötete oder gefangene Soldaten aus. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als 20 Monaten gegen den russischen Angriffskrieg. Zehntausende Soldaten starben bereits.

Krim: Ranghoher Politiker bei Anschlag auf Halbinsel schwer verletzt

JALTA: Auf der von Moskau annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim ist der ranghohe Politiker und ukrainische Überläufer Oleg Zarjow nach Besatzer-Angaben bei einem Anschlag schwer verletzt worden. Zarjows eigener Telegram-Kanal bestätigte am Freitag den Angriff mit Berufung auf dessen Verwandten. Demnach wurde Zarjow gegen Mitternacht auf dem Gelände eines von ihm geleiteten Sanatoriums zweimal angeschossen. Er sei bewusstlos und mit starkem Blutverlust ins Krankenhaus gebracht worden. Informationen über den Täter gäbe es derzeit keine, hieß es.

Der russische Geheimdienst FSB gab am Freitagnachmittag an, Ermittlungen wegen eines Anschlags auf Zarjow aufgenommen zu haben. Der aus der Industriestadt Dnipro stammende Politiker war lange ukrainischer Parlamentsabgeordneter für die russlandfreundliche Partei der Regionen in der Obersten Rada in Kiew gewesen. Nach der proeuropäischen Maidan-Revolution 2014 kandidierte er sogar für das Präsidentenamt, floh jedoch kurz darauf zu den von Moskau kontrollierten Kämpfern in der Ostukraine. Seitdem lebte er auf der von Russland 2014 unter Bruch des Völkerrechts annektierten Krim.

Auch nach dem Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine vor mehr als 20 Monaten arbeitete Zarjow aktiv mit den russischen Besatzern zusammen. So rief er unter anderem im März 2022 die Militärverwaltung der Stadt Kriwyj Rih dazu auf, die Stadt den Russen zu übergeben. Wegen Aufrufen zum Staatsumsturz und weiterer Vergehen verurteilte ein Bezirksgericht in Kiew Zarjow im vergangenen Jahr in Abwesenheit zu zwölf Jahren Gefängnis.

Moskau: Drohnenangriffe auf Kursker Atomkraftwerk abgewehrt

KURSK: Russlands Luftverteidigung hat nach offiziellen Angaben aus Moskau drei Drohnenattacken gegen ein Atomkraftwerk in dem an die Ukraine grenzenden Gebiet Kursk abgewehrt. Das Moskauer Verteidigungsministerium warf Kiew versuchte «Terroranschläge» gegen Objekte in der Russischen Föderation vor. Russlands Kernkraftwerksbetreiber Rosenergoatom bestätigte am Freitag, dass es am Vorabend drei «feindliche Drohnenangriffe» gegen das Kursker Atomkraftwerk gegeben habe.

«Das Ereignis hat sich nicht auf die Arbeit der Station ausgewirkt. Das Kursker Atomkraftwerk arbeitet planmäßig», hieß es in einer Mitteilung. Es gebe weder Verletzte noch Zerstörungen. «Die Rechtsschutzorgane sind vor Ort im Einsatz», teilte Rosenergoatom weiter mit. Es sei auch keine erhöhte Strahlung festgestellt worden. Nach Informationen des unabhängigen russischen Portals Baza explodierte ein Sprengsatz an Bord einer Drohne an einem Depot mit atomaren Abfällen. Dabei sei die Fassade der Lagerstätte beschädigt worden.

Die Behörden des Gebiets Kursk beklagen immer wieder Beschuss aus dem Nachbarland, wo Russland einen Angriffskrieg führt. Kremlchef Wladimir Putin hatte in der Vergangenheit der Ukraine mehrfach vorgeworfen, Energieinfrastruktur, darunter auch Atomanlagen, anzugreifen. Putin lässt bereits seit vorigem Herbst immer wieder Energieinfrastruktur in der Ukraine durch russischen Beschuss zerstören. Die vergleichsweise geringen Schäden in Russland durch ukrainische Gegenangriffe stehen in keinem Verhältnis zu den schweren Zerstörungen und hohen Schäden in dem von Moskau angegriffenen Land.

Verletzte nach Raketenschlag auf Feuerwehrstation in der Ostukraine

ISJUM: Bei einem mutmaßlich russischen Raketenschlag auf eine Feuerwehrstation in der ostukrainischen Stadt Isjum sind acht Feuerwehrleute verletzt worden. Vier der Verletzten seien ins Krankenhaus gebracht worden, teilte Innenminister Ihor Klymenko am Freitag bei Telegram mit. Zudem seien 13 Fahrzeuge beschädigt worden. Bilder der Zerstörungen zeigten auch ein mutmaßlich aus Österreich stammendes Löschfahrzeug mit der deutschen Aufschrift «Feuerwehr».

Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als 20 Monaten gegen eine russische Invasion. Das im Gebiet Charkiw gelegene Isjum war von April bis September vergangenen Jahres von russischen Truppen besetzt und lange Zeit stark umkämpft gewesen.

London: Russischen Fernfliegerkräften fehlt Munition für Angriffe

LONDON: Die russischen Fernfliegerkräfte haben nach britischer Einschätzung aus Mangel an Munition bereits seit mehr als einem Monat keine Luftangriffe mehr gegen die Ukraine geflogen. Es handele sich um eine der längsten Phasen ohne solche Attacken seit Kriegsbeginn im Februar 2022, teilte das britische Verteidigungsministerium am Freitag mit.

«Russland musste die Häufigkeit seiner Angriffe mit ziemlicher Sicherheit reduzieren, um seinen schwindenden Bestand an Marschflugkörpern des Typs AS-23a Kodiak aufzufüllen», hieß es. Auch wenn Russland über weitere Möglichkeiten für Luftangriffe verfüge, seien die Fernfliegerkräfte (Russisch: Dalnjaja awiazija) bisher «die primäre Methode zur Durchführung von Distanzangriffen» gewesen.

Das britische Ministerium warnte, Russland werde vermutlich alle Munitionsbestände der Fernflieger verwenden, um im Winter die ukrainische Energieinfrastruktur anzugreifen. Dafür dürften höchstwahrscheinlich weiterhin iranische «Kamikazedrohnen» verwendet werden.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London Desinformation vor.

Trotz Krieg gegen Ukraine: EU organisiert Filmfestival in Moskau

MOSKAU: Trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine organisiert die Europäische Union nach einer Pause voriges Jahr im November wieder ein Filmfestival in Moskau. Unter dem Slogan «Kino vereint» werden in der Zeit vom 1. bis 15. November 21 Filme aus Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Tschechien, Luxemburg und anderen EU-Staaten überwiegend online und gratis zu sehen sein, wie die EU-Vertretung in Moskau mitteilte. Auch im schwierigen Kontext des russischen Krieges gegen die Ukraine wolle die EU zeigen, dass die Beziehungen zwischen Europäern und Russen fortgesetzt werden können, sagte der EU-Botschafter Roland Galharague in Moskau.

Die EU habe zwar die Zusammenarbeit mit der russischen Regierung wegen des Angriffskrieges beendet; das solle aber nicht auf die Menschen in Russland zurückschlagen. «Kino vereint die Menschen», sagte der Diplomat in einem Moskauer Kino vor handverlesenen Gästen. «Die russische Kultur und Kunst dient als Quelle der Bereicherung auch für das Filmschaffen in Europa», sagte Galharague. Gezeigt werden demnach auch zwei Coproduktionen mit russischer Beteiligung.

Viele russische Künstler haben ihre Heimat verlassen, weil sie nicht mehr frei arbeiten können in dem Land, in dem die westliche Kultur bisweilen offiziell verteufelt wird. Besonders auch Filmschaffende beklagen immer wieder Zensur durch das russische Kulturministerium, das etwa Lizenzen verweigert für den Vertrieb von Kinostreifen. Bei der EU-Veranstaltung zur Vorstellung des Filmfestivals in Moskau flimmerten über die Leinwand auch Schlagworte wie Freiheit und Menschenrechte. Einige Gäste der öffentlich nicht angekündigten Filmvorführung sprachen von einem Klima der Einschüchterung und Angst in allen Sphären der Gesellschaft in Russland.

Gezeigt werden die Filme, darunter auch Dokumentationen, jeweils in Originalsprache mit Untertiteln im Online-Kinosaal Coolplay. Den Zugang ohne vorherige Registrierung gebe es nur für Menschen in Russland oder im Ausland mit einem russischen Netzwerkzugang (VPN), sagte ein Diplomat der EU-Vertretung der Deutschen Presse-Agentur in Moskau. Die Streifen seien teils auf europäischen und internationalen Filmfestivals zu sehen gewesen und hätten sowohl die Kritiker als auch die Zuschauer angesprochen, hieß es.