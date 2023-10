Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Freitag

«La Vanguardia»: Risse im Westen machen Ukraine Sorgen

MADRID: Zur Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj beim Europa-Gipfel in Granada schreibt die spanische Zeitung «La Vanguardia» am Freitag:

«Die Ukraine befürchtet, dass sie vom Westen im Stich gelassen werden könnte (...) 588 Tage nach dem Einmarsch Russlands muss Kiew feststellen, dass die militärische, politische und wirtschaftliche Hilfe der USA und der Europäischen Union mit Blick auf 2024 auf der Kippe steht (...) Die Lage ist heikel, sehr heikel für die Ukraine. Daher der flehende Ton in der Rede des Präsidenten (Selenskyj). In den vergangenen zwei Wochen haben Polen, die Slowakei und die USA unabhängig voneinander Schritte unternommen, die auf Risse in der westlichen Unterstützung hindeuten. Dabei ist diese Hilfe unerlässlich, um den russischen Angreifer in Schach zu halten. (...)

EU-Chefdiplomat Josep Borrell räumte gestern in Granada ein, dass Europa im Konflikt «die Vereinigten Staaten natürlich nicht ersetzen kann» (...) Obwohl der starke Kern der EU und auch US-Präsident Joe Biden sich darüber im Klaren sind, dass sie die Ukraine weiter unterstützen müssen, wenn sie einen russischen Sieg verhindern wollen, führen die ersten Risse im Westen zu einer dramatischen Situation. Das kann sich negativ auf die Moral der Ukrainer auswirken, die vor einem dritten Winter in Folge mit Tod, materiellen Entbehrungen und körperlicher und psychischer Erschöpfung stehen.»

«La Repubblica»: Sieg Putins ist teurer als Unterstützung der Ukraine

ROM: Zum Europa-Gipfel in Granada und der Unterstützung des Westens für die Ukraine angesichts des russischen Angriffskriegs schreibt die italienische Zeitung «La Repubblica» am Freitag:

«Wolodymyr Selenskyj beginnt, Risse in der Mauer der westlichen Solidarität mit der Ukraine zu bemerken, die bis vor Kurzem sehr solide schien. Sein überraschender Auftritt in Granada, wo sich europäische Staats- und Regierungschefs treffen, schien ein Versuch zu sein, die Geister zu vertreiben. Diese «sehr seltsamen Stimmen», wie er sie nannte, die in den Palästen der Politik umherwandern.

Nicht nur im US-amerikanischen Kongress tauchen diese Geister auf. Sondern auch in den europäischen Parlamenten, die ihn bisher bei jedem Auftritt, ob physisch anwesend oder per Video zugeschaltet, gelobt hatten. (...)

Wenn die 27 europäischen Staats- und Regierungschefs heute von der Unterstützung für die Ukraine und einer EU-Erweiterung und den Kosten und Auswirkungen sprechen, sollten sie jedoch bedenken, dass die Kosten der wirtschaftlichen und militärischen Hilfe für die Ukraine immer geringer sein werden als die politischen Kosten, die der Westen im Falle eines Sieges Putins zahlen würde.»

«Libération»: Angriffe in der Ukraine - normales Leben in der EU

PARIS: Zum Krieg in der Ukraine schreibt die französische Tageszeitung «Libération» am Freitag:

«Wenn wir in einigen Jahren kalt auf die alltägliche Realität des Krieges zurückblicken, den Russland am 24. Februar 2022 der Ukraine erklärt hat, werden wir zweifellos verblüfft und entsetzt sein über das Ausmaß und die Realität der Gräueltaten, die während dieser langen Monate im Osten des Kontinents begangen wurden, während Westeuropa weiterhin ein normales Leben führte. (...)

Am Donnerstag, den 5. Oktober, wurden mehr als 50 Menschen durch einen russischen Luftangriff auf ein Lebensmittelgeschäft in der Nähe von Charkiw getötet - so viele, dass die internationalen Organisationen und staatlichen Stellen allein nicht alles abdecken können. Ohne all jene, die spontan ihre Hilfe anbieten - Anwälte, Journalisten, IT-Spezialisten, Forscher, Lehrer und viele andere - würden viele Beweise verschwinden und die Opfer und ihre Familien in einer Notlage zurücklassen, die durch die mögliche Straffreiheit ihrer Peiniger noch vervielfacht wird.»

Ukraine meldet russischen Beschuss - Kind in Charkiw getötet

KIEW: Russland hat die Ukraine nach Militärangaben aus Kiew erneut massiv mit Drohnenangriffen und Artilleriefeuer unter Beschuss genommen. In der ostukrainischen Stadt Charkiw starb bei russischem Beschuss eines Wohnhauses ein zehn Jahre altes Kind, wie die Behörden am Freitag mitteilten. Der Junge sei aus den Trümmern gezogen worden. Mehrere Menschen wurden demnach verletzt. Auf einem Video waren auch schwere Zerstörungen auf der Straße in dem Wohnviertel zu sehen. Dort schlug nach ersten Erkenntnissen eine Rakete ein.

Die ukrainischen Luftstreitkräfte meldeten am Morgen, dass die Flugabwehr des Landes 25 von 33 russischen Drohnen zerstört habe. Betroffen gewesen von den Angriffen sei einmal mehr auch der Süden der Ukraine, darunter das Gebiet Odessa. Im Donaugebiet seien unter anderem ein Getreidespeicher beschädigt worden und mehrere Lastwagen in Brand geraten. Es gebe keine Verletzten, hieß es.

Nach Angaben des Generalstabs in Kiew standen zudem mehr als 110 Ortschaften der Ukraine unter russischem Artilleriebeschuss. Den Angaben zufolge wurden mehrere russische Angriffe zurückgeschlagen.

Die ukrainischen Streitkräfte führen seit Monaten eine Gegenoffensive zur Befreiung ihrer von russischen Truppen besetzten Gebiete im Osten und Süden des Landes. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als 19 Monaten mit westlicher Militärhilfe gegen den russischen Angriffskrieg.