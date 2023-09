Ukraine-Krise: Aktuelles Geschehen am Freitag

«Nepszava»: Westen darf nicht von der Seite der Ukraine weichen

BUDAPEST: Zur Unterstützung der Ukraine durch den Westen schreibt die oppositionelle Budapester Tageszeitung «Nepszava» am Freitag:

«Sozialdemokraten und traditionelle Liberale müssen endgültig die Illusion aufgeben, dass die Dinge irgendwie «ins Lot kommen», indem man mit (dem russischen Präsidenten Wladimir) Putin einen «Kompromiss» schließt und damit die Ukraine zu Gebietsverzichten drängt. (...) Wenn wir Frieden wollen, muss die Fähigkeit Putins, Kriege zu führen, gebrochen werden. Das geht leider nur mit Gewalt. (...) Dafür bietet sich kein anderer Ausweg an, als Russland auf Jahrzehnte wirtschaftlich zurückzuwerfen und seine Armee so weit wie möglich zu vernichten. Ersteres bewirken die Wirtschaftssanktionen - insofern man sich an sie hält -, zweiteres bewerkstelligen unsere ukrainischen Freunde. Weder das eine noch das andere wird von heute auf morgen eintreten, deshalb sind Geduld und beständige Hilfe notwendig.»